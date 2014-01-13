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نقابة المحامين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

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نقابة المحامين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور نقابة المحامين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

أكدت النقابة العامة للمحامين، أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التى ستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور لـ"اليوم السابع" إن نقابة المحامين ستتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المسئولة فى الدولة لتذليل أية عقبات أو مشكلات من شأنها عرقلة عملية الاستفتاء.

وأكد "عاشور" أن النقابة تؤيد الدستور الجديد وتدعو جميع المصريين للمشاركة الكثيفة والنزول فى الاستفتاء والتصويت بنعم لاستمرار تنفيذ خارطة الطريق.

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