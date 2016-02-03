كمال أبو المجد: التيار الإسلامى سيتجه لـ"مراجعات شاملة" الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن مطالبة قيادات من التيارات الإسلامية، بضرورة قراءة الواقع من جديد، هى خطوات مريبة، جاءت بعد خسارة جميع التيارات الاسلامية فى مصر سواء التى شاركت فى الحياة السياسية أو التى فضلت الانعزال والاتجاه للعنف.

وأضاف أبو المجد لـ"اليوم السابع"، أنها محاولة للعودة إلى ما كانوا عليه قبل عزل محمد مرسى، متوقعا أن يقوم التيار الإسلامى بعملية مراجعات واسعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الخسارة فى البرلمان وكذلك الخسارة فى العودة للمشهد السياسى دفعت قيادات بالتيار الإسلامى للحديث حول قراءة جديدة للواقع.

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