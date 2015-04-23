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سرطان الغدد الليمفاوية يظهر على شكل بقع متورمة بالجلد

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سرطان الغدد الليمفاوية يظهر على شكل بقع متورمة بالجلد سرطان الغدد الليمفاوية يظهر على شكل بقع متورمة بالجلد
أكد الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، وزير التعليم العالى الأسبق، أن سرطان الغدد اليمفاوية من النوع الخلوى T يمثل 10 % من أنواع سرطانات الغدد الليمفاوية، وهذا النوع يتم علاجه بالعلاج الكيميائى التقليدى المكثف وبعد استخدام التقنيات الحديثة ثبت أن هناك بعض المستقبلات التى توجد على خلايا هذا النوع من الأورام الليمفاوية، والتالى تم ابتكار علاجات موجهة لهذه المستقبلات وعند علاج المريض بها تزداد نسبة استجابته للعلاج.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية
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سرطان الغدد الليمفاوية من النوع T


>وقال إن سرطان الغدد الليمفاوية من النوع T تظهر أعراضه بشكل تضخم الغدد الليمفاوية وإصابة أجزاء سطحية من الجلد، وهذا يميزه عن النوع الآخر المسمى B، وفى حالة اكتشافه فقط على سطح الجلد فى مناطق محددة يمكن علاج بالعلاج الإشعاعى السطحى فقط عندما تكون الإصابة محدودة، حيث يمكن أن يظهر فى أى مكان فى الجسم وتكون عبارة عن بقع متورمة على سطح الجلد والمراحل المتأخرة ينتشر فى الغدد الليمفاوية أو يشمل أجزاء كبيرة من الجلد، بحيث يصبح العلاج الكيميائى هو الأساس ولا يمكن فى هذه الحالة إعطاء العلاج الإشعاعى السطحى.

تشخيص سرطان الغدد اليمفاوية


>ويتم تشخيص هذا المرض بعد عمل عينة وفحوصات مناعية وبيولوجية مع إجراء أشعة مقطعية تشمل الجسم كله وحديثا تم إضافة نوع آخر من البحوث بالأشعة يسمى TET سكان، كما يجب عمل عينة من النخاع العظمى.

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