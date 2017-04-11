«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات»

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"البركان" و"الكنز" ومسلسل "لدواعي أمنية" وفوازير "عجايب صندوق الدنيا"، جميعها أعمال لا زالت عالقة في أذهان الجمهور بألحانها وموسيقاها التصويرية للملحن محمد ضياء، نجل الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي.

لم يكتفِ ضياء بتسطير اسمه ضمن أفضل الملحنين، لكنه أثار الكثير من الجدل حول حياته الشخصية وتعدد علاقاته، حتى أطلق علية "شهريار الفنانات"، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانات.

آمال ماهر

تزوج محمد ضياء من المطربة آمال ماهر في بداية مشوارها الفني، لكن الزواج لم يدم طويلًا وانفصلا الثنائي، بعد إنجاب طفلهما عمر، ونشبت وقتها خلافات وقضايا لمنعه من رؤية ابنه منذ وقوع الطلاق بينهما، لكن تم تسوية تلك الخلافات.

وتردد عدة شائعات بعد ذلك عن عودتهما خاصة بعد ظهور "ضياء" في حفلة عيد ميلاد نجله، ومرة أخرى عندما وقف بجانب الفنانة أمال ماهر بعد وفاة والدها.

جنات

تزوج "ضياء" من الفنانة الشابة جنات في بداية ظهورها، بالتحديد عام 2003، وبحسب تصريحات الأخير بدأت علاقتهما عند بائع الصحف أمام منزله فوجدها برفقة المطربة حكمت، التي قدمتها له، ثم اتفقا على أن يلتقيا مرة أخرى ليسمع صوتها، وتم طرح جنات على عدد من شركات الإنتاج، لكنهم رفضوها، فقرر أن ينتج لها على نفقته الخاصة ومن هنا بدأ ينجذب لها.

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استمر الزواج في مصر 3 سنوات، وذلك بحسب وثيقة تم تداولها تؤكد زواجهما وتصريح ضياء نفسه في أحد المجلات الفنية الشهيرة عام 2009، لكن على الرغم من ذلك لم تعترف جنات بذلك الزواج، وهو الأمر الذي أثار استيائه، وعلق عليه خلال أحد حوارته الصحفية قائلًا: "جنات لديها هاجس إنها إذا قالت إنها تزوجت سوف يهرب منها الجهمور، وهذا غير صحيح فالناس تعشق أصالة وسميرة سعيد وأنغام وهم يعرفون جيدًا أنهن متزوجات".

منة فضالي

ترددت الكثير من الأخبار عن وجود علاقة عاطفية جمعته بالفنانة منة فضالي، وأنه كان ينوي إدخالها مجال الغناء عندما وجد صوتها جيدًا وقرر أن ينتج لها ألبومًا غنائيًا.

وصرح خلال أحد حوارته الصحفية عام 2009، بأنهما قررا الارتباط ولكنهما لم يعلنا خطوبتهما بعد، وكذلك "فضالي"، التي أعلنت دخولها "عش الزوجية"، عام 2010، في حفل زفاف كبير سوف تدعو فيه كل أصدقائهما، لكن في سرية تامة، وبدون أسباب لم تكلل تلك العلاقة بالزواج.