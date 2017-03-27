سر فيلمها الإباحي ودوافع انتحارها مرتين.. 20 معلومة عن «أغلى راقصة في العالم»

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لم يفارقها الجدل منذ دخولها عالم الرقص الشرقي، وحتى بعد عملها كممثلة في عدد من الأفلام والمسلسلات، بسبب استمرار مزاولتها للرقص في أكبر الملاهي الليلية والفنادق داخل مصر وخارجها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وقت إلى آخر لصورها "الجريئة" بملابس الرقص، كل ذلك بخلاف واقعة الفيلم الإباحي الشهير الذي ظهرت فيه قبل أعوام طويلة مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح في غرفة نومها، والذي يثير الجدل عنها حتى هذا الوقت.

"التحرير لايف" يرصد لكم 20 معلومة عن الراقصة والفنانة دينا، صاحبة الـ 52 عامًا.

1- اسمها بالكامل دينا طلعت سيد محمد.

2- ولدت في روما بإيطاليا يوم 27 مارس عام 1965.

3- تربت وسط أسرة من أب مصري يعمل مهندسًا، وأم إيطالية.

4- لها أخت منتقبة تعيش معها، وهي المغنية المعتزلة "ريتا"، والتي كانت تعمل بمجال الفن في ثمانينيات القرن الماضي.

5- حاصة على ماجيستير الفلسفلة، وتجيد التحدث بالإيطالية والإنجليزية، لذا لُقبت بـ "الراقصة المثقفة".

6- تميزت في فن الرقص الشعبي وانضمت لفرقة "رضا"، ثم اتجهت إلى مجال التمثيل بجانب الرقص في الملاهي الليلية والأفراح.

7- رقصت أمام جميع رؤساء الدول العربية، كما أحيت حفلات زفاف لأقارب كبار الشخصيات العامة في مصر مثل: عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على حد تصريحاتها لبرنامج "سمر والرجال ولكن.."، مع الإعلامية سمر يسري، على قناة القاهرة والناس.

8- من أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت بها: "ابن عز، واستاكوزا، والمنسي، وقشر البندق، وعبده موتة، والبلياتشو، وشارع الهرم، وعش البلبل"، بينما ظهرت في عدد من المسلسلات أشهرها: "فريسكا، وريا وسكينة، وفرعون، وحواري بوخارست، وباب الخلق، ورد قلبي"، بجانب مسرحية وحيدة هي "ألابندا"، التي قدمت فيها عددًا من العروض الراقصة.

9- انتحرت مرتين، الأولى وهي بعمر الخامسة عشر، حينما انتحر خطيبها الأول، فقررت أن تلحق به، والثانية وهي في الثامنة عشر من عمرها، لأسباب نفسية، وفق ما ذكرته في برنامج "حوار صريح جدا"، مع الإعلامية منى الحسيني، على قناة "دريم 2".

10- تزوجت 8 مرات، ما بين زيجات شرعية، وأخرى عُرفية موثقة عند محامي، وعن ذلك العدد قالت: "لما بحب حد بتجوزه لأني مش بصاحب وفي حالي".

11- الزيجة الأولى لها كانت في عمر السابعة عشر، من نصيب زميلها في فرقة "رضا" للفنون الشعبية، ولكنها عانت منها بسبب صعوبة حصولها على الطلاق، لذا قررت أن تتوجه فيما بعد إلى الزواج العُرفي كحل، على حد تصريحاتها لبرنامج "على ورق"، مع الإعلامي محمود سعد، على قناة "ام بي سي".

12- لها ابن وحيد من زوجها المخرج الراحل سامح الباجوري، اسمه "علي"، ويبلغ من العمر الآن 17 عامًا، لكنها تحرص على إبعاده عن الأضواء.

13- صرحت خلال برنامج "الشعب يريد" مع الإعلامي طوني خليفة بأنها "الراقصة الأغلى في العالم، مستدلة على ذلك بحفلاتها في الدول الأوروبية التي يحضرها 1500 شخص على الأقل من الأجانب فقط، وعلقت: "أنا راقصة عالمية وليست محلية أو عربية فقط".

14- أيّدت ثورة 25 يناير، وقالت إنه في حالة وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم سترقص في الأفراح الدينية مع السيدات فقط، وهو ما لم يحدث بعد ذلك، نافية أن تكون قد جمعتها علاقات بقيادات الجماعة خلال فترة حكمهم.

15- ترفض "دينا" بشكل قاطع أن يصعد أحد على المسرح في الملاهي الليلية أثناء تقديم فقرتها، وتحرص على عدم النظر في وجوه الحاضرين لأنها تعاني من "الخجل"، على حد قولها في برنامج "حوار صريح جدا".

16- أثارت الراقصة الشهيرة عاصفة من الهجوم بسبب مشاركتها في حملة سابقة لتنشيط السياحة عند سفح الأهرامات الثلاثة، ولكنها ردّت على ذلك في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "بدون رقابة" قائلة: "أنا مصدر لسياحة العرب الذين يأتون إلى مصر لمشاهدة الراقصات والفنانات وليس لمشاهدة الأهرام.. وأنا أدرب 1600 راقصة أجنبية سنويًا بمقابل فلوس كثيرة.. انا بدخل عملة صعبة للبلد".

17- ترفض الزواج من رجل يعارض عملها كراقصة، كما أنها ربّت ابنها الوحيد على تقبل ذلك النوع من الفن، وقالت: "لا بد أن تفتخر مصر بيا لأني بيتفرشلي سجادة حمرا في مطارات الدول الأوروبية وبيتفتح لي دار الأوبرا أرقص فيه برا مصر".

18- تعرضت لأقوى صدمة في حياتها عام 2002، حينما انتشر فيلم إباحي لها مع زوجها رجل الأعمال "حسام أبو الفتوح"، في غرفة نومها، بعد 12 عامًا من طلاقهما، ما أدى إلى مغادرتها البلاد، والإقامة مع أسرتها في أمريكا لمدة عام، وهناك دخلت في حالة تامة من الانهيار.

19- عادت إلى مصر في عام 2003 بعدما أثبتت التحقيقات زواجها من رجل الأعمال، ولكنها امتنعت عن الخروج من المنزل لمدة 3 أشهر، دخلت خلالهم في حالة من الاكتئاب الحاد، وتناولت أدوية نفسية لعلاجها من مرض "الخوف" الذي أصابها بعد تلك الواقعة، كما تناولت علاجًا لإيقاف البكاء الذي صاحبها لفترة طويلة، حسبما قالت في حوارها مع الإعلامية منى الحسيني.

20- أجرت عددًا من اللقاءات التلفزيونية لتوضح حقيقة الأمر، وقالت عن محتوى الفيلم: "لم أشاهده، ولكنه تم تصويره وقت زواجي من رجل الأعمال عرفيا لمدة عام ونصف، والذي نشره بعد 12 سنة من الطلاق"، ثم قاطعت الصحافة لفترة طويلة بسبب شدة الهجمة التي شنتها عليها رغم ثبوت براءتها.