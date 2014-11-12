٧ علامات تدل علي جودة السائل المنوى للرجل وصحته

1. اذا كنت نحيف من القسم الوسطي :

السائل المنوي هو على الارجح في افضل شكل له اذا كان محيط خصرك نحيف . وجد باحثون من هولندا أن الرجال مع محيط الخصر 40 بوصة أو أكبر كانوا أقل في تركيز الحيوانات المنوية وتعوق الحيوانات المنوية في الحركة العادية من الرجال مع الخصر النحيف . الباحثون ليسوا متأكدين بالضبط لماذا زيادة محيط الخصر سيئة في صحة السائل المنوي . لكنهم يعتقدون انه يزيد الحمل من الوزن ، وخصوصا حول القسم الوسطي ، الذي قد يتداخل مع انتاج الهرمونات الجنسية، وكذلك إنتاج وتطوير الحيوانات المنوية .

2. اذا كانت لاتظهر عليك الصفات الذكرية :

اكتشف باحثون اسبان مؤخرا أن الرجال الذين لديهم الوجوه التي تصنف على أنهم رجال وتظهر عليهم الصفات الذكرية يكونون اسوء في نوعية السائل المنوي من الرجال الذين لديهم وجوه أنثوية اكثر . أحد الأسباب المحتملة : شرح نظرية تسمى “فرضية المقايضة”. ببساطة، الرجال لديهم كمية محددة من الطاقة المتاحة لتكريس الموارد الإنجابية . وهذه الطاقة يجب أن يتم توزيعها على عدد من العناصر المختلفة. وهكذا، إذا كان استهلك المزيد من الموارد على إنتاج السائل المنوي، فإن الموارد المتاحة تقل لتطوير الصفات الجنسية الثانوية الأخرى مثل ذكورة الوجه .

3. أنت رجل تحب جدا تناول السمك الرجال الذين يفضلون تناول البروتين :

وخصوصا ذو اللون الأحمر ، والمالحة ، والمعالجه , فإن ذلك يؤثر على السائل المنوي . وجد الباحثون في جامعة هارفارد أن الرجال الذين يتناولون اللحوم المصنعة مثل البرجر و الهوت دوغ وغيرها من الاطعمة المصنعه تكون الحيوانات المنوية غير طبيعية الشكل مقارنة مع أولئك الذين يتناولون أقل كمية من تلك اللحوم اما بالنسبة للرجال التي تتناول الأسماك فأن يبدو أن لها تأثير وقائي . الرجال الذين يتناولون معظم انواع الأسماك وخاصة اللحوم الداكنة مثل السلمون والتونة، يكون تركيز الحيوانات المنوية أكبر 65 في المئة من أولئك الذين لا يتناولونها . الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تلعب دورا في إنتاج الحيوانات المنوية، ويقول الباحثون ان أوميغا 3 في الأسماك تحسن من انتاج الحيوانات المنوية وتحسين جودة السائل المنوي .

4. انت تبتعد عن ارتداء الملابس الضيقة :

هذا السبب من اكثر الاسباب التي يمكن ان تؤثر خنق الحيوانات المنوية . ووجدت دراسة عام 2012 من المملكة المتحدة أن الرجال الذين يرتدون السراويل و الملابس الداخلية الفضفاضة يكونون 24٪ أقل عرضة للإصابة بإنخفاض عدد الحيوانات المنوية المتحركة . لان الحركة امر مهم للغاية في الحيوانات المنوية لانها اذا كانت بطيئه يصعب لها الوصول الى البويضة لتخصيبها بنجاح . فضفاضة الملابس الداخلية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في الصفن مقارنة مع الملابس الداخلية الضيقة، وبالتالي تحسن في نوعية المني , ويقول مؤلف الدراسة أندرو , هناك أيضا أدلة على أن ارتفاع درجات الحرارة في الخصية قد يعيق إنتاج الحيوانات المنوية، كما يقول. حتى إذا كنت تريد أن تكون على الجانب الآمن والمريح يجب عليك تجنب الملابس الضيقة .

5. الإرتداد على الصالة الرياضية :

وجد باحثون من جامعة هارفارد أن الرجال الذين حصلوا على ضخ الدم من التدريبات 15 ساعة أو أكثر أسبوعيا يكون تركيز الحيوانات المنوية أعلى 73 في المئة من الرجال الذين لا يمارسون التمارين الرياضية . ليس فقط لان ممارسة الرياضة تساعد على إخماد الزنك ، والذي يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية ، لكنها قد تزيد أيضا من انتاج المواد المضادة للاكسدة في جميع أنحاء الجسم، ويعتقد الباحثون. يمكن أن جلسات الصالة الرياضية العادية تمنع الجذور الحرة من إتلاف خلايا الحيوانات المنوية . وجد الباحثون أيضا أن الرجال الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من 20 ساعة أسبوعيا يكون تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل 44 في المئة من أولئك الذين لا يشاهدون التلفاز بكثرة .

6. انت لا تتحدث بصوت عالي الطبقة :

الرجال الذين يعانون من الأصوات العالية يميلون إلى أن تكون الحيوانات المنوية أسوأ حالا ، وفقا لدراسة جامعة غرب استراليا . ووجد الباحثون أنه في حين أن النساء ذوي الأصوات المنخفضة النبرة أنهم أكثر جاذبية والرجال ذوي الاصوات العالية أقل في الحيوانات المنوية في السائل المنوي .

7. انت تتجنب تناول الطعام في الاوعية البلاستيكيه :

تناول الاطعمه في الاوعية البلاستيكية قد يبدو امرا سهلا ، ولكن قد يكون له تأثير ضار على الحيوانات المنوية . يمكن لثنائي الفينول ، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتسرب من البلاستيك إلى الغذاء عند تسخينه . وجد باحثون من الدنمارك ان الرجال الذين لديهم أعلى مستويات من ثنائي الفينول في بولهم يكون لديهم نسبة قليلة من الحيوانات المنوية الطبيعية . العلماء ليسوا متأكدين بالضبط ما سبب تاثيره على السائل المنوي ، ولكن يعتقدون أن ثنائي الفينول يؤثر على نشاط هرمون الاستروجين والاندروجين في الخصيتين . وهذا، في اعتقادهم ، يمكن أن يعيق التطور الطبيعي للحيوانات المنوية . حتى قبل تسخين الطعام اخذ 5 ثوان لنقله من وعاء من البلاستيك إلى وعاء من الزجاج .

شبكةعيونالإخبارية

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