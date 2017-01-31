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بعد أيام من واقعة «سيدة الكرتونة»| صوراً جديدة لـ«سيدة البطاطا» التي تتجاوز الـ85 عاماً تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتثير تعاطفاً واسعاً
مصر

بعد أيام من واقعة «سيدة الكرتونة»| صوراً جديدة لـ«سيدة البطاطا» التي تتجاوز الـ85 عاماً تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتثير تعاطفاً واسعاً

كتاب أمل وعتاب للشاعره هانم داود
أدب و أدباء

كتاب أمل وعتاب للشاعره هانم داود

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
حظك اليوم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مصر

مصر
بعد أيام من واقعة «سيدة الكرتونة»| صوراً جديدة لـ«سيدة البطاطا» التي تتجاوز الـ85 عاماً تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتثير تعاطفاً واسعاً

بعد أيام من واقعة «سيدة الكرتونة»| صوراً جديدة لـ«سيدة البطاطا» التي تتجاوز الـ85 عاماً تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وتثير تعاطفاً واسعاً

إقبال كثيف من المواطنين من اجل شراء لحم سلحفاة “الترسة البحرية” اعتقادا منهم يعزز القدرة الجنسية ويجلب الحظ

إقبال كثيف من المواطنين من اجل شراء لحم سلحفاة “الترسة البحرية” اعتقادا منهم يعزز القدرة الجنسية ويجلب الحظ

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الإعلان عن موعد غلق جميع صيدليات مصر

الإعلان عن موعد غلق جميع صيدليات مصر

مصر
مصادر: فبراير شهر التعديل والتصويب في أجهزة الدولة

مصادر: فبراير شهر التعديل والتصويب في أجهزة الدولة

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الكويت تحذر الوافدين المصريين من الاحتفال بعد المباريات الرياضية

حقيقة عرض التلفزيون الإسرائيلي لمسلسل الأسطورة الذي أثار جدلا واسعا

حقيقة عرض التلفزيون الإسرائيلي لمسلسل الأسطورة الذي أثار جدلا واسعا

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آخر ما فعله أوباما قبل ترك البيت الأبيض: أرسل 221 مليون دولار لفلسطين

آخر ما فعله أوباما قبل ترك البيت الأبيض: أرسل 221 مليون دولار لفلسطين

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بيان من الرئاسة السورية على مرض الرئيس بشار الأسد بجلطة دماغية ونقله للمستشفى وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة

الطائرات الروسية والتركية تشن غارات مشتركة على مواقع لـ"داعش" بشمال سوريا

الطائرات الروسية والتركية تشن غارات مشتركة على مواقع لـ"داعش" بشمال سوريا

الشرق الاوسط
رئيس تونس: لا نية لبيع الرئاسة سيارة الـ''رولز رويس'' التاريخية

رئيس تونس: لا نية لبيع الرئاسة سيارة الـ''رولز رويس'' التاريخية

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مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017

مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو وموعد المباراة

رياضة
موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة في الدوري النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقيا

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة في الدوري النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقيا

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مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم ربع نهائي كأس امم افرقيا 2017

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم ربع نهائي كأس امم افرقيا 2017

رياضة
موعد مباراة مصر والمغرب فى دور الـ 8 كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

موعد مباراة مصر والمغرب فى دور الـ 8 كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون

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المعلم يطلب التعاقد مع "ظهير" الأهلى

المعلم يطلب التعاقد مع "ظهير" الأهلى

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الفن و المشاهير
محمد رمضان من داخل الجيش لجمهوره ثقه فى الله رقم واحد

محمد رمضان من داخل الجيش لجمهوره ثقه فى الله رقم واحد

أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية

أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية

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الصحفية شهيرة النجار تكشف حقيقة زواج الفنان الكبير (عمرو دياب) سرا من فنانة مشهورة

الصحفية شهيرة النجار تكشف حقيقة زواج الفنان الكبير (عمرو دياب) سرا من فنانة مشهورة

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بالفيديو || ريهام سعيد توجه رساله لشيرين عبد الوهاب "مينفعش أدخل عليكى الحمام وأقولك قلعتى البنطلون ليه"

بالفيديو || ريهام سعيد توجه رساله لشيرين عبد الوهاب "مينفعش أدخل عليكى الحمام وأقولك قلعتى البنطلون ليه"

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حظك اليوم
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم
الفياجرا ليست فقط حبوب بل أنواع من الأكل والمشروبات المختلفة للحصول على علاقة زوجية سعيدة

الفياجرا ليست فقط حبوب بل أنواع من الأكل والمشروبات المختلفة للحصول على علاقة زوجية سعيدة

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أسعار اللحوم و الدواجن والأسماك اليوم الأربعاء 1 فبراير في السوق المصري و أسعار الخضروات و الفاكهة

أسعار اللحوم و الدواجن والأسماك اليوم الأربعاء 1 فبراير في السوق المصري و أسعار الخضروات و الفاكهة

استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1/2/2017

استمرار ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1/2/2017

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أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأربعاء 1/2/2017 واستمرار ارتفاع سعر اليورو

أسعار العملات اليوم في بنك مصر الأربعاء 1/2/2017 واستمرار ارتفاع سعر اليورو

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2017

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2017

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صاروخ واحد يحمل 104 قمر صناعياً

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“سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7”

“سامسونج” تكشف عن أسباب انفجار “جلاكسي نوت 7”

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لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر

لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر

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◙|شاهد| اكتشاف جديد لوكالة «ناسا»: سكان المريخ عاشوا في أبنية مكونة من 16 طابقًا

◙|شاهد| اكتشاف جديد لوكالة «ناسا»: سكان المريخ عاشوا في أبنية مكونة من 16 طابقًا

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