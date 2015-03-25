موجز الصحافة المحلية..السيسى:علاقتنا بأديس أبابا لن تكون قاصرة على النيل

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى إلى إثيوبيا السيسى: علاقتنا بأديس أبابا لن تكون قاصرة على "النيل وسد النهضة".. ويدعو رئيس الوزراء لحضور حفل افتتاح قناة السويس.. ولـ"رجال أعمال إثيوبيا": عايزين أسعار اللحمة ترخص علشان المصريين.. ورئيس الوزراء الإثيوبى لـ"السيسى": الأمطار نزلت فى غير موسمها "بشرة خير".. ويهتف: "تحيا الصداقة المصرية الإثيوبية" وهذه زيارة فارقة للرئيس المصرى لأنها لم تحدث منذ 30 عامًا.

وقالت جريدة "الأهرام"، توجه الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة فى مؤتمر الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام وذلك بمقر المنظمة بنيويورك.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصادر دبلوماسية مطلعة إن القمة العربية رقم 26، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ فى 28و29 مارس الجارى، سوف تشهد مشاركة 16 زعيما عربيا، موضحة أن هذه المشاركة تعد الأكبر فى تاريخ القمم العربية، ومؤكدة تلقيها تأكيدات بمشاركة أمير قطر.

وعلمت جريدة"الشروق" من مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن التعديلات التى أضفتها رئاسة الجمهورية على قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس رقم119 لسنة 2014، تستهدف فى المقام الأول تعديل الإجراءات الشكلية لإصدار القانون بعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لتلافى شبهة عدم الدستورية التى كانت تهدده فى السابق.

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