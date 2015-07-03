محلب يبدأ حملة تطوير أحياء الجيزة الشعبية فى منطقتى إمبابة والوراق

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس الخميس بحضور محافظ الجيزة، ومدير الأمن، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة، ورؤساء أحياء الوراق، وشمال الجيزة، والعجوزة.

فى بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: أطلقنا حملة للحفاظ على المناطق والأحياء الشعبية وتطويرها، حتى لا تتحول إلى عشوائيات، وبدأنا بالدرب الأحمر فى محافظة القاهرة، وسنبدأ فى محافظة الجيزة بإمبابة والوراق، فهذه المناطق لها أصالة وتاريخ.

وكلف رئيس الوزراء بالاهتمام بأعمال النظافة والزراعة والتشجير، والانضباط المرورى، والتواجد الأمنى، مشيرا إلى أن كل الوزارات ستقدم الدعم المطلوب منها لهذه المبادرة.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب: القوات المسلحة تساند جهود الدولة فى التطوير فى مختلف المجالات، ومستعدون للمساهمة معنا فى حملة تطوير الأحياء الشعبية.

وطلب رئيس الوزراء من محافظ الجيزة إعداد خطة شاملة للتطوير، ولتكن البداية بشارعى الوحدة العربية، وترعة السواحل، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع وزير الصحة لعودة تشغيل مستشفى الوراق بهذه المنطقة، مشددا على ضرورة مشاركة شباب هذه المناطق فى أعمال التطوير، فهم أجدر أيضا على المحافظة على ما يتم.

تجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء قام منذ أسبوع بزيارة مفاجئة ليلا إلى إمبابة والوراق، للاطمئنان على الخدمات المختلفة، ووعد أهالى المنطقة ببدء حملة تطوير بها.

جولة لـ"محلب" بالدرب الأحمر لمتابعة عمليات التطوير بالمنطقة

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