"مجندة مصرية": انضمام منتقبات للحملة وارتفاع عدد الاستمارات لـ12 ألفًا

قالت جهاد الحكومى، مؤسسة حملة مجندة مصرية، إن الحملة تواصل جمع استمارات من الراغبات فى التجنيد بالقوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتة أنه تم جمع نحو 2000 استمارة فى أقل من يومين، ليرتفع عدد الاستمارات التى تم جمعها إلى 12 ألف استمارة.

وأضافت مؤسسة حملة مجندة مصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تضم عضوات منتقبات، وأن هالة محمد مسئولة الحملة بمحافظة الفيوم منتقبة ولم يمنعها ذلك، مشيرة إلى أنهن يشعرن بالفخر بأن تعكس طمجندة مصرية" كل الفئات وانتماءاتهن بالمجتمع المصرى.