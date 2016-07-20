بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين

تعرض منذ قليل، فرد شرطة من المكلفين بحراسة بنكHSBC بشارع البطل أحمد عبد العزيز ، أمام هيئة المصل واللقاح ، بمنطقة المهندسين ،لحادث اعتداء بالضرب من قبل مجهولين، بالاضافة إلى سرقة سلاحه الميرى وفروا هاربين .

على الفور انتقلت قوة امنية من قسم الدقى إلى مكان الحادث وقاموا بنقل فرد الشرطة الى المستشفى لتلقى العلاج بعد تعرضه لجرح قطعى بالرأس، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا .



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رجل الأمن مغشى عليه وملقى على الأرض غارقا فى دمائه



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رجل الأمن ينزف الدماء جراء الاعتداء عليه



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رجال الأمن فور وصولهم موقع الحادث



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سيارة الشرطة أمام البنك موقع الاعتداء



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موقع الحادث بشارع البطل أحمد عبدالعزيز



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موقع الاعتداء على رجل الأمن



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دماء رجل الأمن تسيل على الأرض



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موقع الاعتداء



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آثار دم على جدار مكان حراسة رجل الأمن



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دم على الأرض