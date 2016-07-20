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بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين

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بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين
تعرض منذ قليل، فرد شرطة من المكلفين بحراسة بنكHSBC بشارع البطل أحمد عبد العزيز ، أمام هيئة المصل واللقاح ، بمنطقة المهندسين ،لحادث اعتداء بالضرب من قبل مجهولين، بالاضافة إلى سرقة سلاحه الميرى وفروا هاربين .

على الفور انتقلت قوة امنية من قسم الدقى إلى مكان الحادث وقاموا بنقل فرد الشرطة الى المستشفى لتلقى العلاج بعد تعرضه لجرح قطعى بالرأس، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا .

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (1)
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رجل الأمن مغشى عليه وملقى على الأرض غارقا فى دمائه

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (2)
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رجل الأمن ينزف الدماء جراء الاعتداء عليه

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (3)
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رجال الأمن فور وصولهم موقع الحادث

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (4)
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سيارة الشرطة أمام البنك موقع الاعتداء

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (5)
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موقع الحادث بشارع البطل أحمد عبدالعزيز

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (6)
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موقع الاعتداء على رجل الأمن

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (7)
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دماء رجل الأمن تسيل على الأرض

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (8)
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موقع الاعتداء

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (9)
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آثار دم على جدار مكان حراسة رجل الأمن

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (10)
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دم على الأرض


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مصر 365

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