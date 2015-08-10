مجهولون يلقون "مولوتوف" على واجهة بنك بشارع الهرم و يهربون

قام مجهولون بإلقاء زجاجة مولوتوف على البنك التجارى الدولى "cib" بمنطقة سهل حمزة بشارع الهرم التابعة لقسم شرطة الطالبية إلا أن وجود قوات الأمن وتمركزها دفعهم للهروب سريعا وتمت السيطرة على الحريق المحدود الذى حدث بواجهة البنك نتيجة إلقاء المولوتوف.

تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من القوات المتمركزة أمام البنك التجارى الدولى بقيام مجهولين بإلقاء زجاجة مولوتوف وعندما فاجأتهم القوات فروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لملاحقة المتهمين منفذى الحادث.