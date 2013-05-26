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وزير الصحة: جميع الأمصال واللقاحات وبنوك الدم آمنة من انقطاع الكهرباء

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وزير الصحة: جميع الأمصال واللقاحات وبنوك الدم آمنة من انقطاع الكهرباء وزير الصحة: جميع الأمصال واللقاحات وبنوك الدم آمنة من انقطاع الكهرباء
وزيرا الصحة والكهرباء اتفقا على توفير الكهرباء للمنشآت الصحية

كتب : طارق عبدالعزيز الأحد 26-05-2013 21:32

بعث الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، رسالة طمأنة للمواطنين، بأن جميع الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته المنتجة من قِبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركات التابعة لها آمنة من انقطاع الكهرباء.

وقال حامد إن المهندس أحمد أمام، وزير الكهرباء، وافق على استمرار توفير التغذية الكهربائية واستثناء جميع المستشفيات وبنوك الدم من خطة تخفيف أحمال الكهرباء إذا اقتضت الضرورة، وخاصة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) والشركات التابعة لها، حيث تقوم الشركة بحفظ منتجاتها من أمصال ولقاحات بشرية وبيطرية بـ87 غرفة تبريد وتحتاج لـ100 ألف لتر سولار أسبوعيا للعمل في حالة انقطاع الكهرباء.

و أشار حامد إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن الجهود المبذولة والتنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء للحفاظ على حياة المواطنين والمرضى بمنشآت ومستشفيات وزارة الصحة، مضيفا أنه تمت مخاطبة جميع المستشفيات ومديريات الصحة بجميع المحافظات في وقت سابق بضرورة التأكد من كفاءة وعمل مولدات الكهرباء حفاظاً على صحة المرضى، بخاصة مرضى الرعاية المركزة والأطفال في الحضانات، كما تأكدت الوزارة من عمل جميع المولدات الكهربائية بالمستشفيات وفقاً لخطابات مديريات الصحة بالمحافظات.

يأتي هذا بعدما اتفق وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد مصطفى إمام بعدم قطع الكهرباء عن المستشفيات والمنشآت الحيوية وبنوك الدم والعمل على توفير التيار الكهربائي لها حفاظاً على حياة المواطنين.

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