السعودية تدعو رعاياها فى بريطانيا إلى توخى الحذر

حذرت المملكة العربية السعودية رعاياها فى بريطانيا من التواجد فى التجمعات والأماكن المشبوهة، بعد الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخراً وقتل فيه جندى بريطانى.

ودعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة.

وقال بيان، أصدرته السفارة السعودية فى لندن أمس ونشر فى الرياض، "نظراً للتداعيات السلبية التى أعقبت الجريمة البشعة فى منطقة وولتش فى مدينة لندن أمس الأول، فإننا ندعو جميع المواطنين فى المملكة المتحدة إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة وعدم الاستجابة لأية استفزازات محتملة"، وأوضح البيان "أنه فى حالة تعرض أحد المواطنين لأى حادث فعليه سرعة الاتصال بالسفارة السعودية".