مفيد فوزى لـوزير التعليم: نحترم صلاح الدين الأيوبى لكن تاريخ مصر أهم

قال الإعلامى مفيد فوزى، إن دور وزارة التربية والتعليم مهم خلال المرحلة التى تمر بها البلاد، كونها تتمثل فى تصحيح وعى أمة تم تشويهه خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة أن تبقى المناهج قريبة من الحياة.

وأضاف مفيد فوزى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2": "كل الاحترام والتبجيل للقائد صلاح الدين، ولكن مصر الحديثة أولى بالنقاش والمعلومة وأنها تكون فى صدارة التفكير".

ووجه "فوزى" حديثه للوزير الذى حل ضيفاً على البرنامج قائلاً: "أخشى عليك من الغرق فى التفاصيل والشكليات، وأعلم أن جوهر التعليم فى العالم كافة يتمثل فى تعليم الطفل كيف يفكر، وهو الأمر الذى يجب اتباعه فى مصر".

وأشار "فوزى"، إلى أن الوجبة المدرسية مهمة جداً نظراً لدورها المهم فى بناء أجسام النشء، مطالباً بضرورة عودة اللقاء بين الأسرة والمدرسة متمثلة فى مجلس الآباء التى ماتت فجأة حسب تعبيره.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبة الجنائية على كل من يعتدى من الآباء والأمهات على مدرس داخل المدرسة، وذكر قائلاً: "هذا شىء بغيض انتشر خلال الفترة الأخيرة".