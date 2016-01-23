مدير الأقمار الصناعية الصينى: تعاون مستقبلى فى الجوانب العلمية مع مصر

أكد ران تشنجى، المدير العام لمكتب الملاحى بالأقمار الصناعية الصينى، سعادته بالتواجد بالأكاديمية البحرية، مشيراً إلى أن زياراته للأكاديمية إيجابية فى كافة الجوانب، خاصة توقيع مذكرة النواية الحسنة بين المكتب الملاحى والأكاديمية، وما ستسفر عنه تلك المذكرة من تعاون مستقبلى فى العديد من الجوانب العلمية بين الطرفين.

وأضاف مدير عام المكتب الملاحى الصينى فى بيان الأكاديمية اليوم، أن مشاهدته لمبانى الأكاديمية وتواجده فى حفل كلية النقل البحرى أسعده كثيراً خاصة وأن انضباط والتزام الطلاب خلال عروضهم فى حفل تخرجهم تؤكد مدى اهتمام الأكاديمية بطلابها من كافة الجوانب وهو الشىء الذى توقعه من مؤسسة كبيرة مثل الأكاديمية التى تتبع جامعة الدول العربية.

وأكد الشيخ يوسف عبدالله الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، أن زياراته للأكاديمية من أهم الزيارات التى قام بها لما تضمه الأكاديمية من مبانى ومنشآت تعليمية على أعلى مستوى، خاصة فى الشئون البحرية، مشيراً إلى أنه من المنتظر الاستفادة من خبرات الأكاديمية لتطوير الموانئ الكويتية .

>وأبدى مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية سعادته بالتواجد فى حفل كلية النقل البحرى ومشاهدة الطلاب فى يوم تخرجهم، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب تنتظرهم أوطانهم لتقديم كل ما تعلموه داخل الأكاديمية خاصة وأن الوطن العربى بحاجة إلى أبنائه فى هذا التوقيت لتقديم كل ما لديهم للوطن العربى.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، سعادته بزيارة الوفد الصينى، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة النوايا الحسنة مع الجانب الصينى ستكون بداية للعديد من أوجه التعاون والاستفادة من الجانب الصينى فى العديد من المجالات، وأن الملاحة بالأقمار الصناعية من أهم المجالات التى ستتعاون الاكاديمية مع الجانب الصينى.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن زيارة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية من أهم الزيارات التى استقبلتها الأكاديمية فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الأكاديمية ستتعاون مع المؤسسة وستقدم كل خبراتها فى المجال البحرى للمؤسسة.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن الأكاديمية تمضى فى رسالتها فى خدمة الوطن العربى ومؤسساته خاصة وأن الأكاديمية هى بيت الخبرة العربى والعلمى، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على مواكبة التطور العلمى العالمى، وذلك من خلال الاتفاقيات التى تعقدها فى مختلف المجالات ومع المؤسسات البحرية العالمية فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن، بالإضافة إلى زيارة جامعة شنغهاى البحرية بالصين لبحث سبل التعاون، كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع كل من جامعة داليان البحرية "DMU" وشركة مير.