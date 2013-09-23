تفاهمات بين جامعة الجوف وصندوق المئوية لتفعيل برنامج الوادي

عبد العزيز المشيطي (القريات)

تعقد جامعة الجوف تفاهمات مع صندوق المئوية وذلك لتفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا بين الطرفين، حيث قام فريق من الصندوق بزيارة الجامعة والالتقاء بمدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري لمناقشة آلية تفعيل (وادي المئوية)، ليقدم خدماته لطلاب ومنسوبي الجامعة ومجتمع منطقة الجوف. واستمع مدير الجامعة لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم الزبن المستشار في صندوق المئوية و سلطان الشويب، حول أهداف الوادي وطريقة الاستفادة منه داخل الجامعة، حيث سيقدم خدمات التعريف والتدريب والإجراءات الرسمية لأي طالب أو طالبة يرغب الاستفادة من التمويل الذي يقدمه الوادي، «نحن نعين المتقدم على الاستثمار في المجال الذي يرغبه ويجد نفسه فيه، من خلال كبار الشركاء مع صندوق المئوية في مجالات عدة».وتم الاتفاق على أن تحديد مقر خاص بوادي المئوية بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بالمدينة الجامعية، والتنسيق مع عميدها في كل ما يخدم المشروع، موجها عميد الكلية الدكتور يحيى السرحان للقيام بكل التسهيلات التي يحتاجها القائمون على المشروع.جدير بالذكر أن تصميم المقر في المدينة الجامعية سيعبر عن هوية منطقة الجوف، وسيقدم خدمات متعددة لمرتاديه من طلاب الجامعة وطالباتها، ومن أبرز ما يقدمه الوادي لهم هو إعداد دراسة الجدوى وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة رسميا من خلال شركاء الصندوق على مستوى المملكة، كما سيقدم المشروع دورات تدريبية للطلاب الراغبين في الاستفادة من تمويل الوادي.