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الشخير أحد أسباب حصول الأطفال على درجات أقل فى المدرسة

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الشخير أحد أسباب حصول الأطفال على درجات أقل فى المدرسة الشخير أحد أسباب حصول الأطفال على درجات أقل فى المدرسة
كشفت دراسة علمية حديثة أن الشخير ومشاكل التنفس الأخرى أثناء النوم يمكن أن تسبب انخفاض الأداء العلمى فى المدرسة.

وقالت باربرا غالان، التى قادت الدراسة: إن الآباء والأمهات والمعلمين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية يجب أن يكونوا على بينة من الآثار المحتملة للأطفال الذين يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم ويكونوا قادرين على التعرف على أعراضها.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة أوتاجو ونيوزيلندا، بتحليل بيانات مجمعة من 16 دراسة أجريت فى 12 بلداً، بما فى ذلك 550 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم انخفض لديهم الأداء المدرسى ودرجات الامتحانات، حيث انخفضت فنون اللغة بنسبة 12.3 فى المئة، كما انخفضت درجات الرياضيات بمعدل 13.1 فى المئة، وانخفضت أيضاً درجات العلوم بنسبة 11.6٪ للأطفال المتضررين من مشاكل التنفس أثناء النوم والشخير.

وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم ارتباط الشخير ومشاكل التنفس أثناء النوم بانخفاض الأداء الدراسى، وكيفية تجنبه.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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