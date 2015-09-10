أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر المصرية لأمراض الكبد يستعرض أدوية فيروس C الجديدة ونتائجها

Google+ Print
مؤتمر المصرية لأمراض الكبد يستعرض أدوية فيروس C الجديدة ونتائجها مؤتمر المصرية لأمراض الكبد يستعرض أدوية فيروس C الجديدة ونتائجها
افتتح، الأربعاء، المؤتمر السنوى الـــــ17 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، المنعقد حاليًا فى الإسكندرية، بحضور عدد من أطباء الكبد من مختلف الجامعات المصرية والقوات المسلحة والشرطة.

وقال الدكتور حلمى أباظة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية، إن المؤتمر ناقش المستجدات فى علاج الفيروسات الكبدية، وخاصة الأدوية الجديدة التى تم استعمالها حتى اليوم، والنتائج الأولية التى تم التوصل إليها، وكذلك الأدوية التى سيتم استخدامها قريبًا فى علاج فيروس سى ومدى استفادة الحالات المتنوعة لفيروس سى، مثل التليف الشديد، والذين يعانون من الصفراء وحالات التليف غير المتكافئ، ومرضى أورام الكبد والحالات التى سيتم زراعة الكبد لها.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش التهاب القولون العصبى والقولون التقرحى وأورام القولون والنزيف والقىء الدموى ونزيف الشرج، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة خاصة عن الغيبوبة الكبدية والاستسقاء والصفراء.

وأكد، أن النتائج التى تم الإعلان عنها باستخدام السوفالدى والريبافيرين أو السوفالدى، والأوليسيو أو باستخدام العلاج الثلاثى، فجميعها استجابت للعلاج فيما عدا بعض الحالات القليلة، ويتم حاليًا بحث أسباب عدم الاستجابة فى هذه الحالات، موضحًا أنه متفائل لاستخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى، وأن كثيرًا من المرضى سعداء بهذه النتائج التى تم التوصل لها نتيجة استخدام الأدوية الحديثة.

وألقى محاضرة عن فيروس سى محذرًا من استعمال أدوية تقرحات المعدة وأمراض المعدة بجانب السوفالدى، حيث إن هذه الأدوية قد تتفاعل مع السوفالدى.

وبمناسبة الحج يقدم بعض النصائح الهامة لمريض الكبد خلال فترة الحج، حيث ينصحهم بمراعاة الغذاء الصحى والإقلال من البهارات والأملاح أثناء الحج، والإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة، ومراعاة تناول أدوية الكبد وعدم الانقطاع عنها واستشارة الطبيب فى حالة حدوث أى مضاعفات كالقىء أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال الشديد أو الإمساك الشديد، وتناول السوائل والمياه بكثرة أثناء الحج لعدم حدوث مضاعفات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365