مؤتمر المصرية لأمراض الكبد يستعرض أدوية فيروس C الجديدة ونتائجها

افتتح، الأربعاء، المؤتمر السنوى الـــــ17 للجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، المنعقد حاليًا فى الإسكندرية، بحضور عدد من أطباء الكبد من مختلف الجامعات المصرية والقوات المسلحة والشرطة.

وقال الدكتور حلمى أباظة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية، إن المؤتمر ناقش المستجدات فى علاج الفيروسات الكبدية، وخاصة الأدوية الجديدة التى تم استعمالها حتى اليوم، والنتائج الأولية التى تم التوصل إليها، وكذلك الأدوية التى سيتم استخدامها قريبًا فى علاج فيروس سى ومدى استفادة الحالات المتنوعة لفيروس سى، مثل التليف الشديد، والذين يعانون من الصفراء وحالات التليف غير المتكافئ، ومرضى أورام الكبد والحالات التى سيتم زراعة الكبد لها.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش التهاب القولون العصبى والقولون التقرحى وأورام القولون والنزيف والقىء الدموى ونزيف الشرج، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة خاصة عن الغيبوبة الكبدية والاستسقاء والصفراء.

وأكد، أن النتائج التى تم الإعلان عنها باستخدام السوفالدى والريبافيرين أو السوفالدى، والأوليسيو أو باستخدام العلاج الثلاثى، فجميعها استجابت للعلاج فيما عدا بعض الحالات القليلة، ويتم حاليًا بحث أسباب عدم الاستجابة فى هذه الحالات، موضحًا أنه متفائل لاستخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى، وأن كثيرًا من المرضى سعداء بهذه النتائج التى تم التوصل لها نتيجة استخدام الأدوية الحديثة.

وألقى محاضرة عن فيروس سى محذرًا من استعمال أدوية تقرحات المعدة وأمراض المعدة بجانب السوفالدى، حيث إن هذه الأدوية قد تتفاعل مع السوفالدى.

وبمناسبة الحج يقدم بعض النصائح الهامة لمريض الكبد خلال فترة الحج، حيث ينصحهم بمراعاة الغذاء الصحى والإقلال من البهارات والأملاح أثناء الحج، والإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة، ومراعاة تناول أدوية الكبد وعدم الانقطاع عنها واستشارة الطبيب فى حالة حدوث أى مضاعفات كالقىء أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال الشديد أو الإمساك الشديد، وتناول السوائل والمياه بكثرة أثناء الحج لعدم حدوث مضاعفات.