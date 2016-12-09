بالفيديو .. المدير الفني للإسماعيلي يوجه رساله هامه لجماهير النادي

نورهان فايد

في إطار تغطيتها الإعلامية لأحداث الدوري المصري الممتاز إلتقت " شبكة عيون الإخبارية " بالكابتن أشرف خضر المدير الفني لنادي الإسماعيلي و أجرت معه حوار خاص .

حيث قال أنه منذ بداية الدوري لما يكن متواجدا مع الفريق وكان هناك عدة مشاكل بالنادي الإسماعيلي مشاكل إداريه وفنية وأنه يعتقد أن تلك المشاكل أثرت علي إعداد الفريق وتأخر وصول بعض اللاعبين ( توريك - بناهيني ) في إطار التعاقد مع ( سامح عبد الفضيل - شريف حازم - محمد عادل جمعه ) وإصابة " عمر الوحش و ابراهيم حسن و محمود متولي "

وهذا إثر بشكل كبير علي النادي في فترة الإعداد والتحاق اللاعبين بفترة إعداد متأخرة فبالتالي جهوزية الفريق لم تكن علي المستوي المطلوب .

ولكن اللاعيبن المتواجدين مستواهم جيد جدا لكن ينقصهم الخبرة والإنسجام وهذا مهم جدا .

كما إضاف أن العقم التهديفي في الفريق ليس بعقم لكن الفريق به اللاعبين صغار السن و النواحي الهجوميه بها خلل .

ولإحراز بطولة ليست بهذه السهولة ولكن لها مقومات مهمه جدا تحتاج نظام و تحتاج ظروف مهيئة والنادي الإسماعيلي في حالة جيده في ظل هذه الظروف .

نوه خضر أنه لا يوجد إختلاف في مباريات الإسماعيلي بين الأهلي و الزمالك بل بالعكس اللاعبين ينتظرون هذه المباريات الكبيرة لأنها تساعدهم كثيرا و تكون سبب لشهرتهم ، لكن بالنهاية مباريات الأهلي و الزمالك تنتهي بثلاثة بونط عندنا أهلي و زمالك لكنا نلعب للمكسب لإسم النادي الكبير الذي ننتمي له .

وجدير بالذكر أن غياب حسني عبد ربه و محمود متولي بالإضافة إلي شكري نجيب عن مباراة الداخلية سيشكل تأثير في المباراه وغيابهم سيأثر علي الفريق .

لكننا نعطي فرص للاعبين المتواجدين وقادرين علي إظهار مباراة جيدة .

وصرح خضر لـ "شبكة عيون الإخبارية" أنه ليس هناك أي تعليق علي قرارات الحكام ولكن هو عدم توفيق أن أحد الحكام لا يرى كرة معينة وبالنهاية هذا الخطأ ليس في مصلحة النادي وهذه الأخطاء دائما ما تداهم النادي الإسماعيلي .

كما قال أن عوّاد متميز جدا وسعيد جدا بمستواه .

وأضاف للجماهير أن لهم الحق فيما يطالبون به لأن جماهير الإسماعيلي معتاد علي المكسب لكني أريد منهم أن يعرفوا المشاكل التي تواجهه النادي ويمروا بها ليست سهلة و تحتاج وقت وجهد وأموال لتعود الأسماء الكبيرة كما كانت .

ويذكر ان المراكز الفنية الضعيفة التي قال خضر أنهم سيدعموها في يناير ( قلب الدفاع _ قلب الهجوم )

وراهن في الفتره القادمه علي " ابو المجد بوشا - باهر المحمدي - عمر الوحش - عموري - شكري نجيب " .

وطالب خضر جماهير الإسماعيلي أن ينظروا للظروف التي يمر بها النادي ومدى صعوبة الأمور وأنهم يجتمعون علي مصلحه النادي والوقوف بجانبهم ، و طالب الجمهور بمساندة الفريق في هذه الظروف الصعبة و أن الفريق الفني و إدارة النادي يعملون على إصلاح المشاكل التى تواجه نادي الإسماعيلي .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads