بالفيديو.. عقد قران ابنة نائب رئيس حزب النور بحضور قيادات الدعوة السلفية

عقد اليوم قران الدكتورة سارة السيد مصطفى خليفة ابنة السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، على الدكتور أحمد حمدين غازى العوضى بمسجد الملك بمدينة كفر الشيخ، بحضور عدد كبير من أبناء القنطرة البيضاء ودائرة بندر كفر الشيخ ومن أعضاء حزب النور والدعوة السلفية وعدد من الشخصيات العامة ومرشحى البرلمان والدكتور أحمد خليل خير الله نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام.

كما حضر الدكتور مجدى سليم أمين الحزب بالمحافظة والشيخ محمد سعد الأزهرى أحد قيادات الدعوة السلفية والدكتور محمد مصطفى خليفة وكيل الحزب بالمحافظة وعصام صلاح وكيل الحزب بالمحافظة وحمدى سراج وكيل الحزب بالمحافظ، الدكتور محمد نافع وكيل الحزب بالمحافظ وجميع أعضاء الأمانات بكفر الشيخ وعدد من القوى السياسية والشعبية .

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السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور وزوج وابنته



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أصدقاء الدكتور أحمد حمدين غازى العوضى زوج نجله نائب رئيس حزب النور



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نائب رئيس حزب النور وزوج ابنته ووالده



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أصدقاء نائب رئيس حزب النور



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نائب رئيس حزب النور



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أثناء عقد القران



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جانب من الحضور بجامع الملك



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نائب حزب النور والشيخ سعد الأزهر وزوج ابنة نائب الحزب وأصدقاؤهما



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نائب حزب النور وشقيقه وكيل الحزب بالمحافظة وقيادات الحزب والدعوة



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جانب آخر من الحضور



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نائب حزب النور يستقبل ضيوفه



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جانب من الحضور



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نائب رئيس حزب النور يستقبل التهانى