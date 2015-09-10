شئوون الحرمين تعلن جاهزية مشروع المطاف لاستقبال قاصدى بيت الله الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى جاهزية المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف واكتمال جميع الخدمات التى يحتاج إليها قاصدو بيت الله الحرام.

وقال نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم - خلال تفقده للمشروع - "إنه تم اليوم الوقوف والتأكد من جاهزية المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، حيث سينعم الطائفون وضيوف بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة حيث اكتمل سطح المرحلة الثالثة واتصل بالمرحلتين الأولى والثانية حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطاف أكثر من مئة وخمسة آلاف طائف بالساعة".

ووجه الخزيم بمضاعفة الجهود لاستقبال الأعداد المتزايدة من وفود الرحمن خلال الأيام القادمة التى ستشهد كثافة فى أعداد الحجاج، والعمل على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروع وفق الخطط الزمنية المعتمدة حيث ستكتمل مع نهاية شهر ذى القعدة جميع الأعمال والتشطيبات اللازمة استعدادًا لاستقبال الحجاج.

من ناحية أخرى، كثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم الحج، برامج التوجيه والإرشاد، حيث جندت أكثر من 1000 مرشدة من المؤهلات علميًا وعمليًا للعمل داخل المسجد الحرام وساحاته ؛ لتقديم التوعية والتوجيه للزائرات والحاجات بالأمور الشرعية والآداب التى ينبغى التحلى بها فى المسجد الحرام ، وإرشادهن إلى المواقع المخصصة للنساء ، والعمل على انتظام وتسوية الصفوف بمصليات النساء.

وأوضحت مديرة إدارة شئون المرشدات بالمسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أن مرشدات المسجد الحرام يعملن فى مختلف الإدارات الميدانية بما يتناسب مع دورهن الخدمى فى المسجد الحرام.

من جانبه، أكد قائد قوات الدفاع المدنى بالحج اللواء حمد بن عبد العزيز المبدل استمرار الجولات التفتيشية ؛ لمتابعة متطلبات واشتراطات الوقاية والحماية من الحريق فى جميع منشآت إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة لمنع استحداث أى مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن، أو تعيق رجال الدفاع المدنى عن أداء مهامهم فى حالات الطوارئ.

وأضاف اللواء المبدل - فى تصريحات اليوم - أن جولات دوريات السلامة وفرق الإشراف الوقائي، شملت جميع منشآت إسكان الحجاج المصرح لها، التى وصل عددها أكثر من 4300 منشأة، مؤكدًا أن الأنظمة والتعليمات تخول رجال الدفاع المدنى صلاحيات كاملة لتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق أى منشآت مخالفة للائحة لمتطلبات واشتراطات الوقاية والحماية من الحريق فى مساكن الحجاج بدأ من قطع التيار الكهربائى والمياه عن المنشآت المخالفة لمنع استخدامها فى إيواء الحجاج، ووصولاً إلى إغلاق المنشأة المخالفة نهائيًا وإلغاء تصريحها فى حال عدم استجابة ملاكها أو إداراتها لملاحظات الدفاع المدنى فى الوقت المناسب، من أجل التأكيد على سلامة أرواح الحجاج والعمل على معالجة المخالفات ونقل الحجاج إلى أماكن بديلة على نفقة ملاك المنشأة المخالفة.