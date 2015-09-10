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مقتل 4 من "القاعدة" فى غارة لطائرة أمريكية بدون طيار جنوب غربى اليمن

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مقتل 4 من "القاعدة" فى غارة لطائرة أمريكية بدون طيار جنوب غربى اليمن مقتل 4 من "القاعدة" فى غارة لطائرة أمريكية بدون طيار جنوب غربى اليمن
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) ، أن أربعة يشتبه بكونهم من عناصر تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم فى هجوم صاروخى شنته طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من مدينة المكلا جنوب غربى اليمن.

ونقلت الـ (بى بى سي) عن مصدر محلى يمنى قوله اليوم الخميس إن الرجال الاربعة كانوا يستقلون أمس آلية رباعية الدفع فى منطقة الريان باتجاه مدنية المكلا التى يسيطر عليها تنظيم القاعدة منذ أبريل الماضى.

وأضاف أن طائرة بدون طيار قامت باستهدافهم بصاروخ أطلقته أدى إلى احتراق السيارة على بعد سبعة كيلومترات عن مدينة المكلا.

يشار إلى أن طائرات أمريكية بدون طيار تشن منذ سنوات فى اليمن غارات تستهدف تنظيم القاعدة وقيادييه، وقتلت هذه الغارات عددا كبيرا من قياديى التنظيم.

واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية فى اليمن ومن طبيعة البلاد الجغرافية والقبلية، إضافة إلى الاحتجاجات ضد الرئيس السابق على عبدالله صالح، لتوسيع انتشاره فى البلاد.

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