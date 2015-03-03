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تمويل ذاتى لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية القصير بالبحر الأحمر

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تمويل ذاتى لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية القصير بالبحر الأحمر تمويل ذاتى لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية القصير بالبحر الأحمر
تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، العمل بالدراسات الخاصة بتطوير محطة تحلية القصير لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 7500م3/يوم إلى4 25000/م3.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة المياه، أن أعمال التطوير تتم من خلال التمويل الذاتى، مشيرًا إلى أن مدينة القصير يتم خدمتها حاليًا من خلال محطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى 2500م3/يوم من خط مياه قنا – سفاجا، وسيساهم رفع طاقة محطة التحلية فى توفير كافة احتياجات مواطنى القصير من مياه الشرب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء العديد من محطات التحلية لمواكبة المتغيرات المتوالية، وعدم الاعتماد على مد خطوط لمياه النيل لتكلفتها الباهظة، بجانب نقص نصيب الفرد من مياه النيل فى ظل الزيادة السكانية.

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