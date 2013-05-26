وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز الطباقى أمام "التموين"

نظم العشرات من أصحاب المخابز الطباقى وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام وزارة التموين بشارع قصر العينى، اعتراضاً على خرق الوزارة بنود التعاقد المبرمة بينها وبين أصحاب المخابز دون سابق إنذار، أو توافق، وخفض جودة الدقيق من 76% إلى 82%، مما نتج عنه إنتاج رغيف خبز غير صالح آدميا، والمطالبة بإعادة تكلفة رغيف الخبز وتحديد هامش ربح لأصحاب المخابز، كما اعترضوا على وقف دعم السولار الحالى مع وقف صرف السولار السابق.

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