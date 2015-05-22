حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/5/22

السيطرة على الأجواء والصوت من أهم صفات أبناء برج الأسد أما بالنسبة لحظهم اليوم تقول عبير فؤاد اليوم هو يوم حظكم وستحصلون على ما كنتم تتمنون.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>الأمل سيتجدد فى هذا اليوم وسيتلقون أخبارًا سارة قد تقلب حياتهم 180 درجة إلى الأفضل.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون عاملا ثانويا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.