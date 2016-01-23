نيابة الدقى تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة إطلاق نيران على شركة صرافة

طلبت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول هجوم مسلحين على شركة صرافة بالدقى، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشركة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان لتحديد هوية الجناة لسرعة ضبطهم وإحضارهم.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قد أكد اليوم السبت، أن مجهولين هاجموا شركة صرافة بشارع مصدق فى الدقى، وأطلقوا أعيرة خرطوش وفروا هاربين.

وأضاف المصدر، أن كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة رصدت المتهمين، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليهم، وانتقل العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم الدقى، ومعاونه النقيب محمد مختار، إلى محل الواقعة، وجارى الاستماع لأقوال الشهود.

مصدر أمنى: كاميرات المراقبة رصدت المتهمين بالسطو على شركة صرافة بالدقى