رغم اعتذاري عن قضيته.. مرتضى منصور: "مبارك" مدحني.. وتعرض لمؤامرة أثناء الثورة

مرتضى: "أنا بطّلب من الأخ فريد الديب أن يتحدث في الشأن القانوني ويسيب مبارك يتكلم في المحكمة"

كتب : هاجر هشام منذ 6 دقائق

علق مرتضى منصور، المحامي، على تصريحات الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في انفراد "الوطن"، والتي جاء فيها ذكره بقوله: "ده مدفع..مدفع"، بأن الرئيس السابق محترم لأنه امتدح شخصية معارضة له.

وقال منصور، في تصريح خاص لـ"الوطن" إن مبارك "كونه قال عليّ "مدفع" يعني حاجة قوية، وأنا معارض له، فهذا شيء محترم، وأضاف "أنا مفيش بيني وبين مبارك أي مصلحة، أنا اتعرض عليّ أمسك قضيته بس أنا اعتذرت، ووصلتهم بفريد الديب، ومع إن ده ممكن يخلّي في حساسيات.. بس الراجل مدحني".

وقال منصور، إن الرئيس محمد مرسي بيقول 100 خطاب في اليوم، ولا حد بيسأل فيه، وأدي حسني مبارك الأسير قال كلمتين، في دقيقتين الدنيا كلها اتقلبت، بيقولوا عليه "مخلوع ومحبوس" ومع ذلك كلمتين منه قلبت الدنيا، أمّال لو قعد يحكي في المحكمة عن الـ18 يوما، و30 سنة.. أعتقد إن موازين كتير هتتغير.

وطالب منصور، المحامي فريد الديب بإتاحة الفرصة لموكله مبارك، بالحديث خلال المحكمة "أنا بطّلب من الأخ فريد الديب أن يتحدث في الشأن القانوني، ويسيب حسني مبارك يتكلم في المحكمة، لأنه هو أكثر المدافعين عن نفسه وعن قضيته أكثر من أي محامٍ، الأسرار والكلام اللي عند حسني مبارك هيقلب موازين كتيرة"، مؤكداً أن حديث مبارك لـ"الوطن" يكشف أن الثورة مجرد مؤامرة على نظام مبارك لإسقاطه، بعد ما اتكلم مبارك أعتقد إن الشعب عرف المؤامرة اللي حصلت على مصر في الـ18 يوما، الناس كانت طالعة عشان العدالة والحرية، وفجأة حدث انقلاب عسكري لتسليم الإخوان السلطة، مضيفاً "مبارك رفض وجود قاعدة أمريكية في مصر كتلك التي في قطر، لذلك كانت المؤامرة عليه في الـ18 يوما بالتعاون مع الجزيرة القطرية لإسقاط الدولة المصرية للأسف الشديد".

وعن حديث الرئيس السابق، عن مصطفى الفقي قال منصور "مصطفى الفقي غلطان عشان يقول الكلام اللي قاله على راجل اشتغل معاه لو حتى يوم واحد، وخاصة إن الفقي قامة كبيرة، وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب وجزء من النظام، وأنا عضو مجلس شعب معارض، ومع ذلك أنا اتحدث عن مبارك وعن محاسن نظامه".

كما ذكر منصور، أنه يعلم صدق المكالمة التي حدثت بين أوباما ومبارك، مستشهداً بأحد المحادثات بينه وبين الرئيس السابق "حدثت بيني وبين مبارك محادثة بعد سجني، وقال لي تطلب إيه تعويضا عن الظلم اللي لحق بك، قلت له إن المستشار ماهر الجندي يخرج عشان هو مش مرتشٍ، وأيمن نور يروّح بيته، قال لي إن السفيرة الأمريكية طلبت منه قبل كده خروج أيمن نور، فرد عليها بأنه لا يتدخل في القضاء وطلب منها ألا تتحدث معه في هذا الأمر؛ لذلك أنا مصدقه في موضوع المكالمة".