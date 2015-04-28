توقعات الأبراج يوم الثلاثاء 2015/4/28

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/28
>يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم هو الأسوأ بالنسبة لأصحاب برج الأسد لعدم الاستقرار الذى يحدث فى كل حياتك.
توقعات برج الأسد على مستوى الحياة العملية
>اليوم ليس مناسبًا لاتخاذ قرارات مهمة فى العمل وسيشهد أخبارًا سيئة بعض الشىء، ولكن على أصحاب برج الأسد ضبط النفس والتخلى عن اتخاذ قرارات مهمة.
توقعات برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية
>اليوم ليس مناسبًا أيضًا للصفو بين الأحبة، لابد من الحذر فى التعامل مع الشريك وحاول الابتعاد عن الشريك لفترة حتى تهدأ الأمور.
حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/28
> بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك
>ستكون لافتًا للأنظار اليوم، وستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. لديك فرصة كبيرة للقاء بشريك
>العمر كن إيجابيا وابتعد عن التردد والشك المفرط وتحلى بروح عالية من الثقة .
توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى
>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، هناك أخبار مهمة على مستوى العمل انتهز الفرصة كى ترتقى فى العمل وتقدم كل ما هو جديد من أفكار تساعد على هذا الترقى.
نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم
>السعادة هى مفتاحك اليوم وهو اليوم المناسب لاتخاذ قرارات عاطفية مهمة فى حياتك.
حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/28
>واجه الصعوبات وتحدى كل ما يقف فى طريقك وحاول أن تكون المايسترو. لا تقلق أبدًا قريبًا ستكون أنت البطل، وستجد بعض المتعة فى هذا المزيج. لا تستعجل على بلوغ القمة لآن العجلة قد تقودك إلى الخلف ثابر على الطريق ولا تأبه بالصعوبات الصغيرة ولا تجعلها توقفك أو تثنيك عما تريد الوصول اليه .
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
>هذا هو اليوم المناسب لفرض شخصيتك القوية فى المجال المهنى، ولكن من دون مواجهه منك للآخرين، وهذا ما يجعلك تحقق النجاح وسط فريقك.
توقعات أصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية
>ستجد مساندة قوية من الشريك، فحاول أن توظف هذه المساندة لتقوية العلاقة بينكما، حاول فى ذلك اليوم ان تتمتع بالهدوء حتى تكسب لحظات جميلة.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/4/28
> الطريق الوحيد إلى قلب برج الجوزاء يعتمد على العقل نظرًا لحبه المولع بالحوار الذكى، فهو شخصية قوية ومغامر، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح يعد اليوم من أفضل الايام فى حياتك تشعر بثقة كبيرة فى حياتك وهو ما يجعلك تسعد وتنجح أكثر فى عملك وفى حياتك العاطفية.
على مستوى العمل والمال
>تنصح ماجى فرح بالتفكير الجيد قبل اتخاذ قرارات مهمة فى محال المال أو الأعمال، لأن هذا اليوم لمواليد برج الجوزاء عالى فى هذا المجال، وهناك ثقة بينك وبين رؤسائك فى العمل.
على مستوى العلاقات العاطفية
>السعادة ستكون متبادلة بينك وبين شريك الحياة خلال هذا اليوم، فاغتنم الفرصة وحاول أن تخطو خطوات مهمة.
حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/28
> أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج "جاكلين عقيقى"، أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً مهمًا أو تتخلص من قضايا ومشكلات
على المستوى العملى
>اليوم مناسب لمواليد برج الحمل فى إجراء تغييرات مفيدة فى العمل والحصول على فرص جديدة.
على المستوى العاطفى
>هناك بعض المشكلات العاطفية التى من الممكن مواجهتها فى القريب العاجل، احذر منها وحاول أن تتوافق مع شريكك وتبدى رغبتك فى مواصل الحياة معه.
حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/28
>امرأة الحوت دائمًا ما تحلم امرأة برج الحوت برجل يرعاها ويحيطها بالرومانسية وفى مقابل ذلك تعطيه نفس الرومانسية ويزيد لأنها تعشق الوضوح فى كل شىء ولديها لونين أبيض والأسود ولا تعرف منتصف الحلول، المرأة فى برج الحوت أم مثالية ولكنها تتسم بالعصبية، ولكنها رقيقة فى كل الأحوال.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>تأخذ الحياة العملية من امرأة الحوت حيزًا كبيرًا وتهتم بعملها وتتقنه وتكون شجاعة فى مواجهة أى صعوبات فى العمل فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>إذا كنت زوجة وأم فلابد من التعامل بمزيد من الرقة والبعد عن العصبية لتحصلى على الهناء العائلى أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن لابد من الاختيار بعناية.
حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/4/28
>الفضول والتحدى أهم صفات مواليد برج الدلو، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، سياسيين، كتاب، علماء، رواد فضاء، فنانين، منجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يوم سيئ بالنسبة لأصحاب هذا البرج وتنقلب فيه الأوضاع ضدك وتصبح محط أنظار الزملاء.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عن من يحيطون بك وهو ما يجعل يومك ينقلب ضدك، وهذه الأسرار التى قلبت اليوم بالنسبة لك قام بها المقربون منك ولكن عليك أن تفكر بهدوء ولا تبتعد عنهم ولكن عليك الهدوء بعض الشىء ثم التحدث معهم فهناك منهم يحبونك ويريدون لك النجاح، ويمكن يكون اليوم مناسب لأخذ إجازة للتفكير فى مشكلاتك بهدوء أكثر.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى عن أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بعد تعرف شريك حياتك على الأسرار التى وصلت لها ليقترب منك أكثر ويساعدك على تخطى هذه المشكلات.
حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/4/28
>يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى حيث يعد هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>يجب الحظر اليوم فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى
>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.
حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/4/28
> يتميز مواليد برج العذراء بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم كثيرو الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن هذا اليوم يعد السعادة الكبيرة التى لم تتوقعها منذ فترة كبيرة، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.
توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة وهم على اأقرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.
على مستوى الحياة العاطفية
>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.
حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/4/28
> إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور سعيدة ستفاجأ بها والأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>ستفاجأ بأن الخطوة السابقة التى عارضتك فيها الكثير من مديريك فى العمل، تنجح بشكل غير مسبوق وهو ما يجعل نفس المديرين يعتذرون لك بطريقة عملية عن طريق ترقية لك أو صرف مكافأة لك.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.
حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/4/28
>هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية
>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وعليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظيم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.
توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية
>رغم المشكلات التى تواجهها إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرار إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.
حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/28
>القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعيى النرفزة ولكن يعودوا سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية
>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.
توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية
>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.