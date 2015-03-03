صفات برج الحوت ( مواليد شهر 3 )

من تاريخ : 19 فبراير إلي تاريخ : 20 مارس

العنصر : ماء

أسعد أيامه : الخميس

اللون المفضل : الأرجواني والأزرق الفاتح

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأحمر واللؤلؤ

اسعد أرقامه : 7

خصائصه : يحب الوحدة , فنان , حساس , متقلب , له مزاج خاص لا يشبه أحدا

الرجل الحوت

الرجل الحوت أو حالم مؤمن بالصدفة أو مستغل لكل فرصة ولاهث وراء المتعة

كاتم الأسرار هو هذا الرجل لأنه مصدر طمأنينة لمعظم أصدقائه , حذر في الكلام الذي يقوله , لا يحب إن يؤذي أحدا وقد تجده في معظم الأحيان وحيدا متأملا في كل أموره أو مستلقيا ينسج أحلاما زرقاء لغده

هذا لا يعني إن ليس له أصدقاء بل قد يفاجئك بعدد أصدقائه الكبير فهو يحب الناس ولا يحكم عليهم إلا بعد معرفة عميقة بهم

كريم جدا , وفي نفس الوقت يعشق المال وكم يتمني إن يكون من أثرياء العالم كي لا يتعب نفسه في البحث عن عمل أو التقيد بنظام وظيفة لأنه عاشق للوقت ألفاضي من أي قيد

في العمل قد يرتبك ويتعثر ويغرق في فوضي البحث عن هدوء ومتعة ولكن له حظ كبير في مساعدة الآخرين له والسبب انه طيب وحضوره غير مزعج , ومتى شعر هذا المولود بالأمان فانه يعمل بكل أعصابه ليتوصل إلي النجاح المطلوب

إذا انفعل جرح في كلام وصوب عينيه سهاما إلي وجه محدثه لكنه سرعان ما يهدأ مبديا كل استعداد للبدء من جديد

في الاجتماعيات يكون الصامت الأكبر فهو دائما غير مستعد ليلعب دور القائد أو انه يتكلم عن طبيعة عمله خصوصا مع ناس بعيدين عن طبيعة هذا العمل ليشعر إن لكلامه طعما

الحلم عند هذا الرجل خبزه اليومي , الحلم يساعده ويعرقله في نفس الوقت , يساعده في الهرب من خيبات الواقع ويعرقله حين يحمل له الواقع حظا ما فيجده غارقا في أحلامه

الرجل الحوت هو الاحلي في عالم الحب حثي ولو لم يتكلم فاقرب منه دفء ومجرد الانفصال عنه قلق , يمكن لأنه في الحب نادرا ما يزعج أو يطالب أو يفرض امرأ ما لا يكتفي بحب ولا علاقة يحب الفتاة التي بإمكانها مساعدته ليتمتع أكثر بأحلامه وتكاسله , هو بحاجة لان تمنحه هذه الحبيبة الشعور بالثقة , لأنه الخائف أبدا من ظهور ضعيف أو من ارتباك سخيف

الرجل الحوت يرتاح بطبعه لان يكون صديقا للنساء أكثر منه صديقا للرجال ولكن إذا خاب أمله عاطفيا فانه سيلجأ إلي الوحدة التي يحبها

الحوت إن وجد المرأة التي تفهمه دون إن تسيطر عليه أحبها , إما بالنسبة للزواج فهذا ليس امرأ سهلا عليه إلا إذا انتبه إلي إن في زواجه مصلحة وحب إما إذا فشل هذا الزواج تجد ه متسكعا وفي عيونه حنين إلي الاستقلالية

الحوت الأب طيب , حنون , لا يطيق القسوة ويخشي تأنيب أولاده من هنا ستكون مسؤولية الزوجة اكبر

حالم وفي عيونه سر , متكاسل وكله طيبة , قريب وبعيد , مد وجزر فهل أنت من هواة السباحة



المرأة الحوت

شفافية , أنوثة طاغية وإثارة , امرأة تذوب في الحب هي المرأة الحوت

هذه المرأة المحبة للحياة وللعيش برفاهية , إذا اقفل الحظ أبوابه ونسيت الفرص طريق بيتها , عنده تتحول إلي امرأة يائسة متشائمة تلجا إلي المسكنات علها تنسي

إما في الحالات التي تكون فيها الحياة في عينيها حلوة فستكون هي الأحلى , لها نظرات عميقة وهادفة , وعلي شفتيها ابتسامة قد تكون أكثر تعبيرا من كلام الأدباء

الفتاة الحوت أو تضحك لها الدنيا أو تعبس وهي طيبة إلي درجة السذاجة أحيانا في ما يتعلق بأمورها الخاصة إما في ما يخص غيرها فقد تكون الأقدر علي فهم مشاعر الغير وعلي التعمق بمعرفة شخصيتهم

إنسانة ودودة ومخلصة لأصدقائها ,ولو أنها سريعة الانجراف مع أراء الآخرين , وسرعة تأثرها قد تدفعها إلي الحكم علي المواقف بطريقة متسرعة إلا إن هذه المولودة خير من يساعد غيره

المال يعني لها حياة حلوة , إشباع رغبات , تمتعا بالأوقات , رفاهية وليس توفيرا وادخارا

في العمل حكيمة هي وأعصابها هادئة , ترحب بالنقد البناء , وترد الكيل كيلين إذا انتقدت لمجرد الانتقاد خصوصا أنها تتقن فن الكلام مع الرجال

في مرحلة الشباب الأولي قد تنقاد وراء رغباتها غير أبهة بمجتمع قد يطلق عليها حكم قاسي

برأيها إن الحياة من دون ارتباط حرية إما إذا ارتبطت فإنها ستجعل حبيبها محور عالمها

تتقن فن المغازلة حد الجرأة في الكلام , وتغريها العلاقة الصعبة حيث يكمن جمال اكبر , لها قدرة فائقة علي السير في المشوار حتى ولو كان طويلا

عاطفية وبالرغم من معرفة قدراتها فإنها لا تحب إن تكون المسيطر بل تترك لحبيبها وبكل طيبة خاطر فرصة الإمساك بزمام الأمور , لتبقي هي الأنثى القوية في رضوخها , والشفافة في أنوثتها , هذه المرأة تحب الرجل الذي بإمكانها إن تتظلل به وقليلا ما توجه له نقدا إلا إذا تقاعس في العمل فإنها تتحول إلي ناقدة دائمة حتى ينفض عنه غبار الكسل هذه المرأة العاشقة تزعجها علاقة باردة ومن هنا قد تفتش عن حب جديد

الحوت الزوجة قادرة علي تحمل مسؤولياتها بواقعية دون التخلي عن أحلامها , فإنها وهي تعمل تحلم كان تلاحظها تبتسم لنفسها فإنها تكون تبتسم لفكرتها أو لحلمها

مع أولادها لا يمكنها إن تقسو بل تفيض حبا ورقة وعذوبة , وكم تخاف عليهم من حرمان خصوصا إذا عاشت هي طفولة لم تكن زهرية

هل تفتش عن امرأة أحببتها في قصة أو رايتها في لوحة فتش عن امرأة هذا البرج



علاقة الرجل الحوت مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

- الرجل الحوت والمرأة الحمل

يغرم الحوت بالحمل إنما لا يستطيع اللحاق بها , ولا هي ترضى مسايرة أحلامه البعيدة عن الواقع فالعلاقة بينهما إذا صعبة

الرجل الحوت والمرأة الثور

قد تشكل هذه المرأة حلما من أحلام الحوت , وكم يصبح حلوا إذا ما تجول إلي حقيقة , فالعلاقة بينهما سحر وانجذاب دائمان

الرجل الحوت والمرأة الجوزاء

تخلص له , تساعده علي بلورة أحلامه ولكنها قد لا تكمل الطريق معه إذا لم يبد أي رغبة بالالتصاق في الواقع , ممكنة العلاقة بينهما وصعبة في إن واحد

الرجل الحوت والمرأة السرطان

غارقان في بحر واحد وهو الرومانسية وعشق الليل , لكن غموض الحوت قد يثير هذه المرأة الباحثة عن علاقة واضحة تمنحها الاطمئنان

الرجل الحوت والمرأة الأسد

يمدحها يرضي غرورها , يكسب قلبها وينشا حب تكون فيه كفة الاسدية أرجح من كفة ألحوتي

الرجل الحوت والمرأة العذراء

امرأة بكل ما لهذه المكلمة من معني , هكذا ينظر الرجل الحوت إلي المرأة العذراء وكم يحلم إن تكون شريكة حياته ولكن هل تقبل هي إن تساير أحلامه علي حساب حبها للواقع إذا أحبته نعم تقبل

الرجل الحوت والمرأة الميزان

انجذاب متبادل , نظرات متبادلة , كلام رقيق إنما لا استمرارية لهكذا علاقة قائمة علي نظرات وكلمات وانجذاب بالرغم إن الحوت يغرق في حب المرأة الميزان حتى إذنيه

الرجل الحوت والمرأة العقرب

المرأة العقرب لا يغريها رجل يعيش حالة عشق دائمة , من هنا قد لا تكترث لمبادرته وهو متى عرف مقياس قدرتها علي التحمل صار حذرا وابتعد

الرجل الحوت والمرأة القوس

قد يحدث إن يعجبا ببعضهما إلا انه لن يحدث إن يتفقا , فالمرأة القوس تفتش عن كلمة واضحة ولها وقع غريب , إذا لا تفتش عن الرجل الحوت مع انه يروق لها إن تتعرف إليه

الرجل الحوت والمرأة الجدي

الاتفاق ممكن إذا عرض الحوت علي الجدي مشاركة في صنع الأحلام والقرارات فهذه المرأة تنتظر من يدرك إن عندها أحلاما

الرجل الحوت والمرأة الدلو

يولد بينهما نوع من العاطفة , بل الأصح نوع من التعاطف فهو يبدي اهتماما بآرائها وهي تشجعه علي إيقاظ مواهبه , أليست الصداقة بينهما أحلي وأسمى

الرجل الحوت والمرأة الحوت

عالم رائع قد يكون بعيدا عن عوالم العلاقات التالية إنما ما يميزه هذا الحب الذي لا ينطفي أبدا , علاقة تروق لكل منهما ولا تروق للآخرين

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads