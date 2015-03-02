صفات برج الجوزاء ( مواليد شهر 6 )

من تاريخ : 21 مايو إلي تاريخ 20 : يونيو

العنصر : هــواء

أسعد أيامه : الأربعاء

اللون المفضل : الأصفر والأبيض

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأصفر والبلور

اسعد أرقامه : 5

خصائصه : مثقف , باحث , مزاجي , ساخر



صفات عامة لبرج الجوزاء

تناقض , حركة دائمة , ابتسامة جذابة , لا تتوقع منه إصدار قرار

من الصعب معرفة شعور ألجوزائي يمكن له إن يفرح ويحزن في ساعة واحدة , يعرف كيف يتخذ مواقفه في الأوقات المناسبة , نادرا ما يستعين بأحد فشخصيته المستقلة تساعده علي رؤية الأشياء بوضوح

يصعب علي مواليد هذا البرج البقاء في مكان واحد أغلبية الجوزائيين يبدلون وظائفهم ومكان سكنهم

تزعجك سخريته التي تشكل حاجزا يمنعك من التعرف إلي حقيقة هذا المولود , وسخريتهم هذه تكون مؤذية في بعض الأحيان خصوصا لحظة معالجة بعض الأمور بجدية

ثرثار , يهوي التعرف إلي اكبر عدد من الناس, يحب الاحتكاك والاختلاط بالمجتمع

ألجوزائي لديه أسلوب إقناعي ناجح حتى ولو لم يكن مطلع كفاية علي الموضوع الذي يتكلم عنه

معظم الجوزائيين موهوبين وناجحين في أعمالهم إلا إن عندهم بعضا من غيرة قد تعرقلهم إذا ما تفاعلت كثيرا

المال عند الجوزاء عنصر مهم لحياة هانئة ألجوزائي بحاجة للمال ليحقق رغبات تنقله ورغباته المتغيرة

يحتاج ألجوزائي إلي الراحة لأنهم مهيئون للتعب الجسمي والعصبي نتيجة للجهد الذي يقومون به

يستقر ألجوزائي عندما يشعر انه بحاجة إلي الاستقرار أو انه حان الوقت للاستقرار



الرجل الجوزاء

اجتماعي جدا , تجده دائما من الناس الذين يتحدثون , يناقشون له عينان لا تهدآن تتنقلان من وجه لأخر دون أن تعرف ماذا تريد , علي شفتيه ابتسامة صادقة حينا وهازئة حينا أخر

أسلوبه جميل في الكلام مع الآخرين , خصوصا وانه يستشهد بأقوال علماء وأدباء باعتبار انه مدمن علي القراة

يدهشك لأنه قادر علي مسايرة بعض الأجواء التي لا تكون من طباعه

محدث لبق ومرن , يقول رأيه دون إن يحرجك أو يزعجك

ينظر إلي الغد وقليلا ما ينظر إلي الماضي , مستعد دائما لاستقبال يوم جديد

رجل المواقف , ليس عميقا بقدر ما هو صلب وجريء وصاحب كلمة وقاس أحيانا , لا يغترف بخضاه حطي ولو كان هذا الخطأ سيعرضه لأخطاء أخري

الرجل الجوزاء يحب الجمال الخارجي في البداية وبعدها يبحث عن جمال الجوهر , صريح في علاقته إلي درجة الوقاحة أحيانا , لبق وحنون أكثر من اللازم

عاشقة مولود الجوزاء قد تصبح مثله مع الوقت نظرا للتغيير المستمر في تصرفات رجل الجوزاء

صعب فهمه مع إن شخصيته جذابة تغريك لان تحل لغزها , الفتاة القادرة علي حل الألغاز ستكون الأسعد قرب الجوزاء

ألجوزائي الأب يدلل أبنائه كثيرا , ويغدق عليهم الهدايا وهنا تكبر مسؤولية الزوجة التي تضطر لان تكون حازمة لخلق التوازن



المرأة الجوزاء

حلوة رشيقة , ملفتة ومتبدلة , هذه المرأة خلقت لتعمل , لتكون حاضرة , عمرها يلعب الدور الأكبر في حياتها فالجوزائية المراهقة غير الجوزائية الشابة والشابة غير الجوزائية السيدة

صاحبة شخصية مرحة ومليئة بالحيوية , نادرا ما تراها حزينة أو متطلبة , حضورها يدخل الفرح إلي قلوب الموجودين وان كان بصورة مؤقتة

الجوزائية المتقلبة , أنانية بعض الشى وحريصة جدا علي ممتلكاتها , اقتصادية جدا إلي حدود البخل أحيانا بالرغم من أنها مضيافة وتسعي لان يكون بيتها مفتوحا

قادرة علي القيام بأكثر من عمل لأنها لا تعرف التعب وليست من النوع الذي يشكو ويتأفف

في سنوات الشباب الأولي تكون رومانسية حالمة دائمة الابتسام , لكن بعد سنوات قليلة تشعر وكأنك تتعرف إلي إنسانة جديدة واقعية , جدية , تحلل الأمور وتفسر الأشياء

الجوزائية الاجتماعية قد تعتقد أنها لا تغرم أبدا , ولكن في الحقيقة هذه الفتاة الحلوة المعاشر تغرم بطريقة تثير العجب , فمثلا قد تغرم بشاب لا يشبهها بل إن نقيضا لها

إذا أحبت أخلصت ووقفت بقرب حبيبها وقفة فيها الكثير من الجرأة والمسؤولية , بل أنها تشجعه وتمد له يد المساعدة دون إن تتركه يشعر وكأنه اتكالي

سعادتها تكون اكبر إذا التقت بالشاب الذي تحلم به , الشاب العصري , المتحرر والمؤول في إن واحد , الذي يستوعبها ويحيطها من دون إن يمحي شخصيتها

معظم الجوزائيات المتزوجات هن سيدات منزل من الطراز الأول فالمرأة الجوزائية تكره الإهمال في البيت وتسعي إن يبقي نظيفا ولافتا فتجدها كل يوم تضفي عليه لمسة جديدة تذكرك إن المرأة أنوثة قبل كل شي

مع أولادها الجوزائية حازمة حينا ومتساهلة حينا أخر , وهي محظوظة إذ أنها قادرة علي امتلاك عواطف أولادها الذين تراهم قابعين قربها ناظرين إليها , مستمعين إلي أحاديثها

متقلبة , متبدلة , تطل عليك كل يوم بجديد



علاقة الرجل الجوزاء مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الجوزاء والمرأة الحمل

يفخر الجوزاء برفقة هذه المرأة , يقدرها ويري فيها صورة للمرأة التي يحترم , أن يتنازل لها فمكسب للاثنين , أن يرضخها فالعلاقة أمام جدار

الرجل الجوزاء والمرأة الثور

الجوزاء ينجذب إلي سحر هذه المرأة التي تري في هذا الرجل النموذج الرائع للرجال , علاقة ناجحة إذا قرر الطرفان الاستمرار , وإلا كانت قصيرة إنما لا تعبر من دون إن تترك أثرا

الرجل الجوزاء والمرأة الجوزاء

حركة , ديناميكية , ولادة دائمة لإحداث جديدة , الخوف يكمن في مزاجية الطرفين التي قد تحول ربيع أيامهما إلي شتاء

الرجل الجوزاء والمرأة السرطان

هذا الرجل يعشق نموذج المرأة السرطان كسيدة منزل وليس كرفيقة سهرات , إذا العلاقة بينهما ناجحة إذا كان قرارها الزواج

الرجل الجوزاء والمرأة الأسد

يتنافس معها علي الحضور اجتماعيا , تظهر له سحرها ويفاجئها بعمقه , يضايقها وتحرجه والعلاقة بينهما حب لافت للأنظار أو بعد نهائي

الرجل الجوزاء والمرأة العذراء

اختراعه للحجج يحرك عصبية هذه المرأة الصادقة , إنما حضوره يجذبها ويشدها إليه صوته الرخيم , العلاقة بينهما أخذ وعطاء

الرجل الجوزاء والمرأة الميزان

الهواء عنصرهما المشترك , جمال هذه المرأة يغلب ادعاء هذه الرجل , وقوة حضوره تلجم ميلها إلي الحركة الدائمة علاقة ناجحة وقد تكون متوازنة بشكل لافت

الرجل الجوزاء والمرأة العقرب

هي الأقوى , تمتلكه حتى ولو لم يعترف بذلك , تسرق عواطفه وتوقعه بحيرة , بالرغم من قوتها فهي قد ترضخ له إذا أعلن لها حبه بكل ثقة

الرجل الجوزاء والمرأة القوس

يشكلان ثنائيا لافتا من حيث الشكل , يختلفان في الجوهر علي جملة مبادئ إنما اتفاقهما قد يساعدها علي التوصل إلي رسم خطوط واضحة لعلاقتهما

الرجل الجوزاء والمرأة الجدي

هو الأقوى يغلبها في حضوره , تغلبه في جاذبيتها , قد يتناقشان ويتخاصمان إنما لا يمكنهما إلا إن يتحابا

الرجل الجوزاء والمرأة الدلو

يتفقان نظريا , يساهم معها وتساهم معه , وفي العمل يكونان معا , إما في الحب فصعب علي هذه المرأة أن تكتفي بلعب دور العاشقة

الرجل الجوزاء والمرأة الحوت

ميلها إلي الهدوء قد يبعدها عن هذا الرجل المفتعل ضجة لنفسه في بعض الأحيان , ألجوزائي لا تشده هذه المرأة إلي حد الارتباط بها .



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شبكةعيونالإخبارية

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