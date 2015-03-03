صفات برج العذراء ( مواليد شهر 9 )

من تاريخ : 22 أغسطس إلي تاريخ 22 : سبتمبر

· العنصر : تراب

· أسعد أيامه : الثلاثاء والأربعاء

· اللون المفضل : الأصفر والأزرق والأخضر

· اسعد أحجاره الكريمة : الزمرد والعقيق

· اسعد أرقامه : 5

· خصائصه : خدوم , صريح , خبير , دقيق , واقعي , ناقد , ميال إلي الرومانسية في الحب

الرجل العذراء

رجل واقعي , حذر , دقيق عملا وعاطفة

يسحرك هذا الرجل بغموضه , لا يمكنك أن تعرف سره إلا بعد إن تتعلم الغرق في عينيه الضيقتين والعميقتين

أوقات العمل عنده مقدسة , صادق , حازم ووفي , قليلا ما يجد لنفسه متسعا من الوقت للراحة , وهذا لا يزعجه لأنه بطبعه ليس من هواة اللهو والتسلية , جلسة مريحة في البيت حيث جو من الهدوء والضمانينة أهم عنده من رحلة بحرية

النظام : يؤمن فيه الرجل العذراء قولا وفعلا ويحاول إن يفرضه علي الآخرين الذين يقبلون منه لأنهم يعرفون إن بإمكانهم الاتكال علي هذا الرجل العنيد والصلب والطيب

اجتماعيا قادر علي إن يكون مع كل الناس وان لا يكون فالرجل العذراء ليس له القدرة علي الاستماع بشكل دائم إلي الآخرين أو انه لا يملك الأسلوب الناجح للتعامل معهم

مثلا العذراء يتفهم حاجات الآخرين أحيانا ولكنه يتصرف وكأنه غريب , التعبير نقطة ضعف هذا المولود

في الحب يقال إن حبه شر لا بد منه , فالقرب منه قلق والبعد عنه قلق اكبر

إذا أجريت استفتاء مع فتيات عاشقات لرجال من هذا البرج ستكون النتيجة إن النسبة ألكبري من هؤلاء العاشقات لا يعرفن هدوء البال بل دائمات القلق والتفتيش عن تفسير لعبوس الحبيب اليوم , لعدم بوحه لمشاعره ولألف سبب وسبب

هذا الرجل الحازم في عمله , حازم في عاطفته ولكنه ليس قاسيا , صحيح انه يهدد ويتوعد ولكن عندما يشعر بقلي من فراغ يتحول إلي طفل يحتاج إلي يدين مفتوحتان , إلي عاطفة الحبيبة المشتعلة , إلي عينيها الباحثتين عنه

في العاطفة لا يقبل هذا الرجل التحدي كما انه يخاف من الروتين , يغار كثيرا وقد يتهم حبيبته زورا , من هنا تراه يخاف الانفصال , ومعظم رجال هذا البرج أو يتزوجون في سن مبكرة أو في سن متأخرة وبعضهم لا يميل إلي الزواج إلا إذا عثر علي الحب المثالي

مطلوب من حبيبته إن تهتم بأناقتها دون مبالغة فالبساطة جمال

قد يترائي للبعض إن هذا الرجل لا يمكنه العثور علي فتاة ترضي بطبعته , ولكن أليس هناك نوع من الفتيات العاشقات لرجل يجمع إلي حب السيطرة والامتلاك الوعي والدقة والحضور الأسر

العذراء رجل يعرف ماذا يريد ويعرف كيف يتجاهل إذا دعت الحاجة إلي ذلك

علاقة هذا الرجل بأولاده صعبة نوعا ما إذ إن ألعذرائي لا يميل كثيرا إلي لعب دور الأب , ومع ذلك فانه يمنحهم بعض وقته فيسكب كل حنانه ويشجعهم علي الاهتمام بدروسهم

في علاقته مع زوجته المشترط فيها إن كون متفهمة ووعيه لحاجاته فانه سيكون طيبا واعدا بغد أكثر إشراقا , وواعد أحيانا يكون احلي من الواقع اليومي لان فيه نظرة إلي أيام آتية



المرأة العذراء

امرأة تحيرك رقيق متحفظة , جريئة ولها أسلوب مميز في التعبير أو في توزيع النظرات إذا كان متعذرا عليها الكلام

نظامية في عملها , بل انه بإمكانها إن تكون فخورة وتؤكد انه قليل مثيلها في الإخلاص للعمل أو الأصح في الدقة والتقيد بالنظام

صريحة وجارحة في صراحتها , لا تطيق الشواذ ولا اللف والدوران , إذا أحست بالاهانة بكت لوحدها أو انفجر بركان غضبها وكشفت كل الأوراق وضميرها مرتاح

قوية الملاحظة , ثاقبة النظر , لا تفوتها شاردة ولا واردة , وان كانت صامتة هذا لا يعني أنها جاهلة بل تترقب الفرصة لتلقي الموقف السهم الذي نادرا ما يخطئ الإصابة

إدارية , من يراها يظن أنها من اغني النساء ولكن في الحقيقة , قد لا يكون في جيبها ثمن بطاقة دخول إلي السينما

إنما ترتيبها ونظافتها عاملان يبرزان حسن اختيارها وذوقها هذه الفتاة تفيض أنوثة ورقة في ساعات الهدوء وهي باحثة دائما عن الحب , وإذا انفصلت عن حبيبها لن تبكي في الليل وتستمع إلي أغنيات الطرب الطويلة بل أنها مثل طاووس تنفض ريشها وتروح تفتش عن ولادة أخري لحب قد يستأهلها أكثر

في معظم علاقاتها تكون هي السباقة إلي قطع العلاقة عند أول عائق , لان الكلام المنمق لا يغريها بقدر ما يغريها الفعل والتنفيذ

تحب المحافظة علي صداقاتها ولو أبعدتها المسافات عنهم أو الظروف , فهي وفية لمن وقف قربها في ساعة شدة أو في لحظة فرح , طبيعية وعفوية في تصرفاتها وكم تكره الأجواء المخملي وسهرات الثرثرة الفارغة

دائمة الحركة , لا تهدأ , تفضل شراء قطعة للبيت تريحها أكثر من شراء فستان قد تمل منه بعد أسبوع

قليلات من يفكرن هكذا في هذا الزمن , والعذرائية علي هذا الصعيد مميزة

الحب عندها صدق وتصرفات وليس كلاما شاعريا يقال ألان ليغيب بعد لحظات وهذا ما قد يزعج حبيبها الذي يهوي في بعض الأحيان سماع كلمة ( احبك ) أو جملة غزلية معينة

العذراء الزوجة مضيافة تحب إن تستقبل الأصدقاء وان تزورهم , الهدايا عندهم هواية , وكم تسعد إذا عثرت علي هدية مميزة تعطي الآخرين انطباعا عن مدي ذوقها , وليس بالضرورة إن تكون غالية

يقال محظوظ من كانت امرأته من برج العذراء لأنها ستكون صديقة ورفيقة وزوجة , اقتصادية إدارية وطاهية ممتازة إنما لا تملك أسلوبا جذابا في التعبير بل أنها في بعض الأحيان قد تنتقدك بطريقة لاذعة لان تسريحتك لم تعجبها أو ربطة عنقك غير منسجمة مع طقمك

مع أولادها حازمة هي هذه المرأة وتوليهم معظم وقتها , تهتم بدروسهم وبتنمية شخصيتهم

صادقة وجدية , أنيقة من دون تطلب , مميزة مما لا شك فيه إنما الشك يبقي في الاختيار



علاقة الرجل العذراء مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل العذراء والمرأة الحمل

عقدة حاجبي العذراء لا تثير الحملية المحبة لضحكة تفيض حبا وحنانا مع إن المرأة الحمل الأكثر قدرة ربما علي جعل هذا الرجل يخفف من عبوسه والعذراء يغرم بالحمل حد الاعتراف العلني

الرجل العذراء والمرأة الثور

إذا عرفت كيف تثير غيرته تمسك بها , إما إذا رضخت لمزاجه طمعا بكسب وده فانه قد يبعدها عنه بقسوة , إذا دور المرأة الثور في علاقتها مع العذراء أصعب من دوره

الرجل العذراء والمرأة السرطان

اتفاق تام فالعذرائي الهاوي استقبالا يبعث علي الراحة والساعي إلي بيت نظيف يفوح منه عطر ساحر لسيدة هادئة لن يوفق بشكل تام إلا إذا اختار المرأة السرطان

الرجل العذراء والمرأة الأسد

قد لا ينجذب الرجل العذراء إلي المرأة الأسد التي تعشق السيطرة , وتسعي إلي التحكم بالأمور , لكن قد ينسجمان معا في العمل والمصالح

الرجل العذراء والمرأة العذراء

سعي دائم إلي تفاهم وتوازن , العذرائية تقبل سلطة العذرائي , وهو يقدر فيها صراحتها وعدم ميلها للغرق في عالم الأحلام

الرجل العذراء والمرأة الميزان

الرجل العذراء المقتصد والمتمسك بالتقاليد تتعبه امرأة من هذا النوع , تهتم لجمالها ولا تبخل علي أناقتها , إنما قد توقظ فيه حبا للمغامرة

الرجل العذراء والمرأة العقرب

غموض وغموض يلتقيان ليشكلا سرا حلوا , وإذا انجلي هذا الغموض سطعت شمس حلوة أضأت الطريق للاثنين معا , ولكن امن السهل إزالة هذا الغموض

الرجل العذراء والمرأة القوس

هذه المرأة المتنقلة قد ترتاح لوجود من تستطيع الاتكال عليه , والرجل العذراء المنغلق نوعا ما يرتاح للتجدد الدائم في حياة هذه المرأة , لكن الارتياح شيء , والحب مختلف عن كل الأشياء

الرجل العذراء والمرأة الجدي

لقاء بين اثنين يفهمان بعضهما لهما مزاج متشابه وأهواء متشابهة , قد تتعب هذه المرأة في تلبية متطلبات هذا الرجل إنما من دون ملل فإنها تحبه وهذا يكفي

الرجل العذراء والمرأة الدلو

يعجبان يبعضهما , يلتقيان اجتماعيا , يجاملان بعضهما إنما من الصعب إن يتحابا فكل منهما متمسك برأيه فهو اقرب إلي التقاليد وهي اقرب إلي عالم التجديد

الرجل العذراء والمرأة الحوت

تتعب المرأة الحوت في معايشة هذا الرجل , فهي محبة للانفتاح عاشقة للحياة بصخبها وإيقاعها الهادي وهو ينظر إلي الحياة من منظاره الخاص فقط , إنما وجوده أمان لهذه المرأة الطيبة

شبكةعيونالإخبارية

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