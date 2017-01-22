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الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات
تفاصيل جديدة فى قضية ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل زوج فنانة مشهورة فى 6 أكتوبر بعد محاولته قتلها .
الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات
أرباح الشركات المدرجة تتراجع إلى 94 مليار ريال بنهاية 2016
رئيس الزمالك يدعو الثعلب وتامر حسني للانضمام إلى قناة الزمالك
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زلزال يضرب بعض المناطق في مصر اليوم وقوته 4.5 رختر
وزير الخارجية الأسبق الملك سلمان قال أن تيران وصنافير مصريتان والمصريين أعطوها لنا هدية
وزيرة الهجرة تقرر إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل تحويل مبلغ مالي بالعملة الصعبة
لطلاب الثانويه العامه.. بالفيديو تعرف على كيفية تسجيل استمارة الامتحانات
انتباه.. قصة الفتاة أسماء التي خدعت الإعلامية منى عراقي في البرنامج واستدرجت تعاطف الملايين
الحاجه زينب تعود من جديد وتنوي التبرع بحلقها الاخر لصندوق تحيا مصر
بالفيديو بسبب أزمة السكر مدرس يطلب من الطلاب سكر لإعطائهم درجات أعمال السنة
حسم الجدل رسمياً بشأن فرض ضريبة 7000 جنيه على العريس و 5000 على العروسة
بالفيديو| عبارات تهديدية لـ«كنيسة» بقتل المسحيين تثير الفتنة الطائفية
فيديو مأساوي لحفل زفاف بعد توزيع شاب صوراً فاضحة مع العروس
الكوب الغريب يحرق الشحوم و انت في سابع نوم و يفقدك 6 كيلو في 10 ايام دون تعب و حرمان و فوق هذا يشد البشرة و يمنع ترهلها
بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود”
حوادث و محاكم
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بالصور.. ضبط منشطات جنسية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح
5 مراحل تمر بها دعاوى الإرهاب أثناء نظرها أمام الجنايات.. تعرف عليها
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية بعد إصابتهم 3 آخرين فى مشاجرة بالسويس
غدًا.. نائب وزير الإسكان يتفقد تطوير العشوائيات ببورسعيد
محافظات
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وكيل صحة المنيا: التعاقد مع 50 طبيبا بنظام الوحدات المركزية لسد عجز الأطباء
رئيس مدينة أشمون: نتابع الإصلاح بكوبرى أبو السعود لحل أزمة ساقية أبو شعرة
مدير أمن القليوبية يكرم قوات كمين ببنها لضبطهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات
إحالة 340 طالبا متلبسين بحالات غش إلى مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية
الشرق الاوسط
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الأمن اللبنانى يحبط محاولة انتحارية ببيروت.. ووزير الداخلية يوجه الشكر لهم
أخبار المغرب يوم السبت.. تقرير حقوقى مغربى يحذر من تكدس السجون
الجيش التركي: مقتل 46 من داعش خلال 24 ساعة بعملية درع الفرات سوريا
الخارجية الكويتية: التحذيرات البريطانية من تهديدات إرهابية تصدر روتينيا
سياسية
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الكهرباء: ننسق مع المالية للحصول على قرضين بـ37.5 مليار جنيه لتطوير الشبكات
بالصور.. للمرة الأولى منذ 70 عامًا مطروح لم تشهد حوادث انفجار ألغام
المتحدث باسم المالية: مستشارو الوزير ليس لديهم أى سلطة أو قرارات تنفيذية
«ترامب» يؤكد احترامه للمخابرات المركزية فى أول زيارة لمقر الوكالة
أخبار العالم
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أرباح الشركات المدرجة تتراجع إلى 94 مليار ريال بنهاية 2016
شباب «الاتصالات» أثبتوا بطلان عقدة عدم الاعتماد على السعوديين
خادم الحرمين يرعى احتفال كلية الملك فيصل الجوية بمرور 50 عاماً على تأسيسها ويخرج الدفعة 91 من طلابها.. الأربعاء
الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين بجدة
المال والاعمال
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انخفاض جديد في اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 22-1-2017
ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاحد 22 يناير 2017
اسعار العملات اليوم الاحد 22/1/2017
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الاحد 22-1-2017
الفن و المشاهير
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تفاصيل جديدة فى قضية ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل زوج فنانة مشهورة فى 6 أكتوبر بعد محاولته قتلها .
تفاصيل جديدة فى قضية ضبط أسلحة وذخائر حية فى منزل زوج فنانة مشهورة فى 6 أكتوبر بعد محاولته قتلها
مسرحية “فوق الصفر” السورية تفتح مهرجان المسرح العربي في هانوفر
28 يناير .. محمد رجب يبدأ تصوير «العودة»
هو وهى
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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم
حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. راتبك سيزيد بغض النظر عن مكان عملك
حظك اليوم برج الميزان الأحد 22 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تمالك أعصابك وتحكم فى غضبك
حظك اليوم برج القوس الأحد 22/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..ابتعد عن الثرثرة فربما تكون سبب مشاكلك
رياضة
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رئيس الزمالك يدعو الثعلب وتامر حسني للانضمام إلى قناة الزمالك
الإسماعيلى يعرض عمرو حسين وخالد عيد للبيع
حازم إمام: لاعبو المنتخب أثبتوا معدن المصريين أمام أوغندا
"اتحاد السلة" يعلن مواجهات ربع نهائى كأس مصر
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