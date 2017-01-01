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حوادث و محاكم

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ضبط 33 سائقا لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى بتهمة سرقة ألبوماته

تجديد حبس صاحب ورشة حدادة لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء ببولاق أبو العلا

نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرئيلى بتهمة سرقة ألبوماته

محافظات

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بالصور.. 120 أسرة تناشد وزير الإسكان بترميم عمارات الإسكان الشعبى بفاقوس

بالصور...شبرا الخيمة تستقبل العام الجديد بتراكم القمامة بالشوارع الرئيسية

بالصور.. 120 أسرة تناشد ووزير الإسكان بترميم عمارات الإسكان الشعبى بفاقوس

بالصور.. "قرية المجد صديقة البيئة" حكاية بطلها أهالى البحيرة

الشرق الاوسط

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39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول

تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي سموحة

معصوم: نتطلع أن يكون 2017 عام النصر على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالعراق

مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى

سياسية

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وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

إلغاء 11 رحلة دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا

شلل مرورى أعلى طريق القطامية العين السخنة بسبب انقلاب سيارة نقل سولار

أخبار العالم

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39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول

تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي سموحة

معصوم: نتطلع أن يكون 2017 عام النصر على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالعراق

سـلطان بن سـلمان يتحدث من القلب لـ«الرياض» في ذكرى البيعة: والدي إنسان مثقف.. وملك حازم

المال والاعمال

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-1-2017

ارتفاع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 1-1-2017

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017

سعر الدولار اليوم الأحد 2017/1/1

الفن و المشاهير

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نجوى كرم تودع 2016 بتغريدة غاضبة

نانسي عجرم نجمة القرية العالمية

بالفيديو: الشرطة تمنع نجمة أراب أيدول من زيارة عروس الإسكندرية العجوز سعاد

على الهواء مباشرة: وصلة رقص من فيفي عبده لجمهورها الليلة مجانا

هو وهى

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أستاذ كبد: التوصل لعدد من الأدوية الجديدة لعلاج تدهن الكبد يتم طرحها قريبا

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1 يناير 2017

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1 يناير 2017

حظك اليوم برج الجدي ليوم الأحد 1 يناير 2017

رياضة

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الأهلي يواجه اتحاد جدة خلال معسكر السعودية

الأهلي يستعجل تيانجين الصينى للحصول على 3 ملايين دولار

كرة السلة تواجه المغرب بالبطولة العربية

سداسي الأهلي ينضم لمعسكر المنتخب.. اليوم

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