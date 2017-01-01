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وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
نجوى كرم تودع 2016 بتغريدة غاضبة
وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول
الأهلي يواجه اتحاد جدة خلال معسكر السعودية
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حسم الجدل رسمياً بشأن فرض ضريبة 7000 جنيه على العريس و 5000 على العروسة
بالفيديو| عبارات تهديدية لـ«كنيسة» بقتل المسحيين تثير الفتنة الطائفية
فيديو مأساوي لحفل زفاف بعد توزيع شاب صوراً فاضحة مع العروس
الكوب الغريب يحرق الشحوم و انت في سابع نوم و يفقدك 6 كيلو في 10 ايام دون تعب و حرمان و فوق هذا يشد البشرة و يمنع ترهلها
بالفيديو: خبير اقتصادي.. “نحن في نكسة اقتصادية كبرى ولا يوجد سيطرة على الدولار وانتظروا فبراير الأسود”
"الإبراشى" للباحث "عمر سالم" : أنت اخطر من الصهاينة
الباحث "عمر سالم" من داخل جامعة بإسرائيل يسئ لمصر
بالفيديو محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”أسد” حقيقي في مسرحية “أهلا رمضان”
أصوات في السماء بالإسكندرية
لحظة القبض علي خاطف الطائرة الليبية
بالفيديو| الحكومة تكشف رسمياً عن ملامح القانون الجديد لـ «التصالح في مخالفات البناء».. وإقراره خلال شهر
بالفيديو: فيفي عبده تثير جدلاً كبيراً بعد تصريحها المثير “عايزه أخد سيلفي مع ربنا ليلة رأس السنه الساعه 12”أثارت الفنانة فيفي عبده جدلاً كب
حوادث و محاكم
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ضبط 33 سائقا لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى بتهمة سرقة ألبوماته
تجديد حبس صاحب ورشة حدادة لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء ببولاق أبو العلا
نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرئيلى بتهمة سرقة ألبوماته
محافظات
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بالصور.. 120 أسرة تناشد وزير الإسكان بترميم عمارات الإسكان الشعبى بفاقوس
بالصور...شبرا الخيمة تستقبل العام الجديد بتراكم القمامة بالشوارع الرئيسية
بالصور.. 120 أسرة تناشد ووزير الإسكان بترميم عمارات الإسكان الشعبى بفاقوس
بالصور.. "قرية المجد صديقة البيئة" حكاية بطلها أهالى البحيرة
الشرق الاوسط
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39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول
تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي سموحة
معصوم: نتطلع أن يكون 2017 عام النصر على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالعراق
مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى
سياسية
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وزير التعليم يتابع إعداد نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة
إلغاء 11 رحلة دولية بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب
مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا
شلل مرورى أعلى طريق القطامية العين السخنة بسبب انقلاب سيارة نقل سولار
أخبار العالم
المزيد
39 قتيلًا و69 مصابًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول
تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي سموحة
معصوم: نتطلع أن يكون 2017 عام النصر على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالعراق
سـلطان بن سـلمان يتحدث من القلب لـ«الرياض» في ذكرى البيعة: والدي إنسان مثقف.. وملك حازم
المال والاعمال
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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-1-2017
ارتفاع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 1-1-2017
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/1/1
الفن و المشاهير
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نجوى كرم تودع 2016 بتغريدة غاضبة
نانسي عجرم نجمة القرية العالمية
بالفيديو: الشرطة تمنع نجمة أراب أيدول من زيارة عروس الإسكندرية العجوز سعاد
على الهواء مباشرة: وصلة رقص من فيفي عبده لجمهورها الليلة مجانا
هو وهى
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أستاذ كبد: التوصل لعدد من الأدوية الجديدة لعلاج تدهن الكبد يتم طرحها قريبا
حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1 يناير 2017
حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1 يناير 2017
حظك اليوم برج الجدي ليوم الأحد 1 يناير 2017
رياضة
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الأهلي يواجه اتحاد جدة خلال معسكر السعودية
الأهلي يستعجل تيانجين الصينى للحصول على 3 ملايين دولار
كرة السلة تواجه المغرب بالبطولة العربية
سداسي الأهلي ينضم لمعسكر المنتخب.. اليوم
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