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حوادث و محاكم

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النيابة الإدارية :دار أيتام التجمع الخامس مازلت تعمل رغم تصريحات الوزيرة

برشلونة يمنع لاعبيه من حضور حفل توزيع جوائز “الفيفا”

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمنع تسريب أسئلة الإمتحانات‎

تونس تدين هجوم العريش وتؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب

محافظات

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«رونالدو» يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2016

بالفيديو.. محلل سياسي: تصريحات الأسد بشأن مفاوضات أستانة «للاستهلاك الإعلامي» فقط

بالصور.. "مهدى الاخرم" قرية تحاصرها القمامة وتغرق حقولها مياه الجبل

الأمريكية كارلى لويد تفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعبة فى العالم

الشرق الاوسط

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قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة

بالفيديو …مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي

نشرة ONA: عودة صفاء حجازي لماسببرو..إنطلاق دى إم سى 14يناير..طارق لطفي ضيف CBC

أتليتكو ناسيونال يفوز بجائزة «فيفا» للعب النظيف فى 2016

سياسية

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رسميا.. «رونالدو» يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم 2016

السلطات المغربية تحظر بيع أو تصنيع النقاب بالبلاد لأسباب أمنية

خالد صلاح ينعى شهداء "كمين العريش".. ويؤكد: نحن أمام مؤامرة حقيقية ضد الدولة

بالفيديو ..مستشار ترامب: علاقة مصر وأمريكا فى عهد الرئيس الجديد ستكون “استراتيجية”

أخبار العالم

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قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة

بالفيديو …مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي

نشرة ONA: عودة صفاء حجازي لماسببرو..إنطلاق دى إم سى 14يناير..طارق لطفي ضيف CBC

أتليتكو ناسيونال يفوز بجائزة «فيفا» للعب النظيف فى 2016

المال والاعمال

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غدًا..محاكمة المتهمين باقتحام قسم أكتوبر

«ميركل»: لن نسمح لبريطانيا باختيار الأفضل بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

القوات العراقية تستكمل تحرير قريتي الصكرة والزاوية غربي الأنبار

خبير أمني يكشف أهم 3 محاور يعتمد عليها التكفيريون

الفن و المشاهير

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خاص لـ"سيدتي نت": شريهان تعود بمسرح استعراضي "تليفزيوني" والتصوير "ممنوع"

بالصور: ياسمين عبد العزيز تقابل تامر حسني "يومين فقط" بالأسبوع

توقيت صادم لعرض مسلسل "حتى الموت" لـ أنجين أكيوريك وفهرية أفجين

"سيدتي نت" يكشف الحقيقة: قصي خولي لم يهرب من غادة عبد الرازق "للمرة الثانية"

هو وهى

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

حظك اليوم برج الجدي ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

رياضة

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راحة 3 أيام لمحمد إبراهيم من الزمالك

3 أسباب تبعد عماد متعب عن مباريات الأهلى

طارق السعيد يعتذر عن استكمال مهام عمله مع نجوم المستقبل

أخبار الإسماعيلى اليوم الإثنين 9/1/2017

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