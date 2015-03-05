صفات برج الدلو ( مواليد شهر 2 )

من تاريخ : 20 يناير إلي تاريخ : 18 فبراير

العنصر : هواء

أسعد أيامه : السبت

اللون المفضل : الألوان المائلة إلي الأزرق

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأزرق

اسعد أرقامه : 4

خصائصه : واضح , ساحر , إجتماعي , نظامي , متفائل , ثوري

الرجل الدلو

مميز , له سحره الخاص , يجذبك إليه دون قرار منك , محب للمعرفة ويصبو إلي المراكز العالية

لا يحب أن يكون واضحا لان الوضوح لا يغري , فمعه ليس من اكتشافات , من هنا قد يضيء جوانب من شخصيته ويلقي ظلا علي جوانب أخري

يحب الصداقة , يسعي إليها , ويعتبرها الباب الأوسع للمعرفة فالجهد الذاتي مهما كان مهما يبقي حسب رأي هذا المولود جهدا محدودا

السفر يعني له الكثير , يحبه , يسعده ويساعده علي التعرف إلي أنماط جديدة من الحياة

إذا أردت إثارة هذا الرجل كن غامضا معه وإلا فك كل ارتباط معك خوفا من روتين أو ضجر ناجح هذا الرجل في الأمور الحسابية لأنه حريص علي الدقة

معظم رجال هذا البرج إداريون أو مستقلون في إعمالهم , يبتعدون عن الوظيفة الروتينية وترمون لخيالهم أن يلعب دورا في رسم التصورات فيجمعون بذلك إلي الدقة بعض الشاعرية الحلوة

الدلو قادر علي الاستقلالية ولا يغرق في بحر العواطف , بل التغيير يلائمه , ورئتاه بحاجة إلي هواء جديد وعيناه تتألق لروية وجوه جديدة

اجتماعيا , قد يكون متألقا إذا استطاع كبح جماح غضبه , وقد يكون مقنعا إذا لم يرتبك في حضور محترفي الكلام

يحب كثيرا الحركات التغيرية ويسره أن يكون منها مع سعي لعدم الظهور بمظهر غير المتفهم لأصحاب الآراء المناقضة لأرائه

محب للمال الذي يساعده علي دعم شخصيته أناقة , دعوات وسفرا

بعض رجال هذا البرج وهم قلة يطغي عليهم حب المال وهذا يعني تخليا عن أي حب أخر قد يكون أسمى واغلي وأكثر استمرارية وهذا النوع هو ذاته يهوي المغامرة والمراهنة

في الحب الرجل الدلو يفتش عن صديقته في حبيبته , فالصداقة عنده اسمي وواقعية أكثر , لأنه يجهل الكلام الرومانسي , ويفضل الصمت في معظم الأحيان , كثيرا ما يتحاشى أن تتطور علاقة الصداقة إلي حب مع انه يفرح إذا ما رضيت حبيبته لحظة نهاية العلاقة أن تظل صديقة له

يحب المرأة القوية والذكية في أن والتي تحاول أن تخلق توازنا معه لا أن ترضخ له , وهو لن يبوح بحبه بسهولة ولكن قد يتصرف بشكل يدعك تشعرين انه يحبك

الدلو الزوج متعب ومريح , متعب لأنه مقل في كلامه ومريح لأنه يعطيك كامل حقوقك , لكن الدلو يحب وقوف زوجته إلي جانبه وقفة فيها الكثير من الثقة , واللافت فيه انه يترك همومه خارج البيت ويدخل مبتسما

يفرط الدلو في تدليل أولاده , إلا انه حريص أن يكونوا مهذبين ولبقين في التعامل مع غيرهم , والدلو الأب لو أمكنه لقدم لأولاده كل يوم هدية جديدة

الرجل الدلو تعب وراحة وهل الحياة حلوة إذا كانت تعبا فقط أو راحة فقط ؟



المرأة الدلو

متحررة , منطلقة , متحمسة وحذرة في آن واحد , المرأة الدلو محبة للظهور بمظهر سيدة المجتمع التي يكون لصوتها رنين ولحديثها صدى

هذه الفتاة منطلقة متحررة تكره القيود بقوانين المجتمع وتعمل وفق قناعاتها , وإجمالا تملك هذه المولودة قدرة التكيف مع كل الناس وكم تهوى تحليل الشخصيات

معظم فتيات هذا البرج يسعيان لان يتميزن مركزا , أناقة وحضورا

فتاة الدلو تنظر إلي الغد نظرة فيها الكثير من الحب والتفاؤل وتؤمن إن المستقبل حاضر أكثر من الماضي , وكثيرا ما تحاول إن تتوقع حدوث الشي قبل حدوثه

كما أنها تسعي للوصول إلي درجة من الثقافة , وإذا لم تستطع ذلك غرقت هذه الفتاة في بحر الادعاء الذي قد تنجح فيه مع ناس وتخفق مع آخرين

قليلا ما تربك نفسها تسعي إلي الراحة وتعشق النوم وإذا لم تأخذ قسطها الوافي من النوم تحولت إلي عصبية

التنازل عندها نقيصة فهي لا تعتمده أسلوبا في حياتها ولو تطلب الموقف منها بعض التنازل , وإذا أرادة إعلان موقف أعلنته دون أي ارتباك , فألاهم عندها قول ما تريد ولو علي حساب إزعاج الآخرين

في بداية معرفتك بها تظن أنها أكثر تحفظا إلا أنها قد تفاجئك بعد ذلك عندما تتصرف معك بكل جرأة إذا هدؤوها الخارجي غلاف من حذر قبل أن تضئ لك حقيقتها

تهتم كثيرا مولودة الدلو للمراكز وللألقاب مع إن المال لا يهمها كثيرا إنما الاسم له كامل الأهمية , وهي تسعي لان تتبوأ مركزا مهما يساعدها أكثر علي الاختلاط بكافة أنواع الناس وأنماط المجتمع

في العمل تترك مسافات بينها وبين الزملاء وتدقق في عملها لتتأكد من انه حقق ولو الحد الداني من النجاح المطلوب , وهي مؤمنة إن للمرأة الحق في العمل والانجازات شانها شان الرجل , وتتمسك بعملها بعد الزواج فالحياة عندها تكافؤ فرص

الصداقة سريان حيوي لحياة بعيدة عن روتين والحب تفاهم واخذ وعطاء فهي تحب من يقف إلي جانبها وإذا أحبت استقرت عاطفتها وارتاح بالها وهي ذكية بالتصرف مع حبيبها

تفرح كثيرا من الاقتران برجل له مركز أو لقب , وشرطها الوحيد في الحب إن لا يكون للغيرة مطرح قد يهدد هذه العلاقة بين الحين والأخر

الفتاة الدلو لا تندفع للزواج لأنه ليس همها الأول بل قد تكفيها علاقة هادئة ولو استمرت سنوات

فتاة عصرية , متحررة , ذكية مع بعض الادعاء محبة للرفاهية والعيش ببحبوحة حتى ولو تظاهرت بالعكس في بعض الأحيان كما إن هذه الفتاة المتحررة قليلة الانفعال في الحب فهي قد تكون قريبة من حبيبها وبعيدة في نفس الوقت

الدلو الأم ليست عاطفية كثيرا إنما هي صديقة لأولادها , تصغي إليهم باهتمام , فقد تجد ولدا من أولادها ذا شخصية فذة إنما في المواقف العاطفية تجده الأكثر حاجة إلي ضمة أو إلي قبلة

حلوة ساحرة , متحررة , غير عاطفية فاينك أيها الرجل العصري



علاقة الرجل الدلو مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الدلو والمرأة الحمل

سحر هذه المرأة ياسر الرجل الدلو الذي يغرم بها حتى إذنيه , إذا ابقي علي حذره منها أبعدته وإذا عرفها علي حقيقتها تمسك بها , العلاقة الواضحة بينهما قد تكون الاحلي بين العلاقات

الرجل الدلو والمرأة الثور

شهوانية هذه المرأة تثير رغبات هذا الدلو الذي يفاجئها في برودته فيما بعد والعلاقة بينهما تصبح صعبة فهي لن ترتضيه صديقا وهو لن يكون غير ذلك

الرجل الدلو والمرأة الجوزاء

فلسفتها في الحياة قد لا تعجبه وإذا حاول الارتباط بها قرر تبديلها وتغييرها وكم صعب علي الجوزائية إن ترضخ , إلا إذا قررت هي ذلك

الرجل الدلو والمرأة السرطان

الدلو المغامر قد تستهويه امرأة متقلبة ومزاجية , إذا كان لطيفا معها كسب ودها وصبرها وإذا أرادها شريكة في ثقافته وتطلعاته فستمل منه ولن تكون هناك علاقة ناجحة

الرجل الدلو والمرأة الأسد

الرجل الدلو يعشق هذا النوع من النساء وقد يرتبط بهن حفاظا علي بريق مركزه لان الاسدية تعرف كيف تسرق البريق لزوجها وبيتها , علاقة مدروسة أكثر منها علاقة حب

الرجل الدلو والمرأة العذراء

ينجذب الرجل الدلو إلي هدوء هذه المرأة إلي قدرتها علي تحمل المسؤوليات , ينجذب إليها ويغرم بها وتكون حبه الأكبر , وقد تحدث فيه تغييرا كان يميل إلي الجدية أكثر

الرجل الدلو والمرأة الميزان

هو يميل لها وهي تميل إليه , نظرات متبادلة , إنما لا مجال عند هذه المرأة لعلاقة عابرة تشبه علاقات الدلو مع أخريات , هنا أو اتفاق علي حياة مشتركة أو اتفاق علي انفصال , وشتان ما بين الاتفاقين

الرجل الدلو والمرأة العقرب

هذه المرأة ترضى بالرضوخ للرجل الدلو إذا تخلي عن ادعائه وكان قريبا منها , تترك له الحرية وهو بعيد عنها أما وهو قربها تطلب منه الرقة وإذا حدث ذلك فعلاقة ممتعة

الرجل الدلو والمرأة القوس

في حال كان صريحا أعلنت له حبها وإخلاصها , إذا علاقتهما مرتهنة لمدى صراحته وإلا افترقا في حماسة كما التقيا

الرجل الدلو والمرأة الجدي

التفاهم بينهما صعب , فهي تتحرق لمعرفة رأيه وهو يلف ويدور كي لا يقول , قد تمهله بعض الوقت إنما تنساه بقية الوقت

الرجل الدلو والمرأة الدلو

متفاهمان علي كل الأمور علي العناوين والتفاصيل , إنما من الصعوبة إن يلتقيا إذ إن كل واحد ساع وراء تحقيق أهدافه وإذا التقيا قد لا يريان بعضهما وهما منهمكان بقراءه الأوراق بين يديهما

الرجل الدلو والمرأة الحوت

لقاؤها قد يولد لقاءات عديدة إنما أي منهما لن يوقع علي وثيقة الارتباط الدائم فالاثنان مدركان إن علاقتهما جسر عبور جميل إلي علاقات أخري

شبكةعيونالإخبارية

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