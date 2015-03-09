توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/3/9

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/9

>يتمتع أصحاب برج الحمل بطاقة لا محدودة، وبتفاؤل وجرأة نادرة، فهو الرائد فى البحث عن عالم جديد وقصص النجاح والتجديد والبطولة والانتصار. وتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن يشهد اليوم الاثنين 9 مارس تألق أصحاب هذا البرج، فعلى المستوى المهنى فستكون هنا فترة زاخرة بالنشاط، والثقة بالنفس، والتفاؤل، ما يثير إعجاب زملائك، وعلى المستوى العاطفى سوف تتمتع بابتسامة تدفع من حولك من الجنس الآخر إلى الافتتان بك.

توقعات جاكين عقيقى على المستوى الاجتماعى لبرج الحمل

>تؤكد جاكلين عقيقى أن أصحاب برج الحمل يتمتعون فى هذا اليوم ببهجة كبيرة، فأينما ذهبوا ينشرون التفاؤل والفرح وحب الحياة، كما يبدأ اليوم بتنفيذ مشاريع جديدة والتخطيط لها على أمل تحقيق المزيد من المكاسب للفترة المقبلة، لا يحمل الكثير التذمر على الحبيب وإلا مل من هذه العلاقة.

رؤية جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل بشكل عام

>وتشير جاكلين عقيقى إلى أن برج الحمل لهذا الشهر يزوّدك قوة معنوية هائلة، ويجعلك تتخذ قرارات قد تكون مهمة وتتعلق بمشروع أو بفكرة تطلقها اليوم. لا تعلق أهمية على بعض الذبذبات الصغيرة. قد تتلقى هدية مهمة أو خبرًا سارًا جدًا. وقد تعرف انعطافًا مناسبًا، لا تنخدع بالفرص وكن هادئًا عند اتخاذ أى قرار مصيرى، وتساعدك استشارة بعض الأصدقاء على بلوغ ما تريد.

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/9

>يتمتع أصحاب برج الحمل بطاقة لا محدودة، وبتفاؤل وجرأة نادرة، فهو الرائد فى البحث عن عالم جديد وقصص النجاح والتجديد والبطولة والانتصار. وتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن يشهد اليوم الاثنين 9 مارس تألق أصحاب هذا البرج، فعلى المستوى المهنى فستكون هنا فترة زاخرة بالنشاط، والثقة بالنفس، والتفاؤل، ما يثير إعجاب زملائك، وعلى المستوى العاطفى سوف تتمتع بابتسامة تدفع من حولك من الجنس الآخر إلى الافتتان بك.

توقعات جاكين عقيقى على المستوى الاجتماعى لبرج الحمل

>تؤكد جاكلين عقيقى أن أصحاب برج الحمل يتمتعون فى هذا اليوم ببهجة كبيرة، فأينما ذهبوا ينشرون التفاؤل والفرح وحب الحياة، كما يبدأ اليوم بتنفيذ مشاريع جديدة والتخطيط لها على أمل تحقيق المزيد من المكاسب للفترة المقبلة، لا يحمل الكثير التذمر على الحبيب وإلا مل من هذه العلاقة.

رؤية جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل بشكل عام

>وتشير جاكلين عقيقى إلى أن برج الحمل لهذا الشهر يزوّدك قوة معنوية هائلة، ويجعلك تتخذ قرارات قد تكون مهمة وتتعلق بمشروع أو بفكرة تطلقها اليوم. لا تعلق أهمية على بعض الذبذبات الصغيرة. قد تتلقى هدية مهمة أو خبرًا سارًا جدًا. وقد تعرف انعطافًا مناسبًا، لا تنخدع بالفرص وكن هادئًا عند اتخاذ أى قرار مصيرى، وتساعدك استشارة بعض الأصدقاء على بلوغ ما تريد.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/9

لا يهتم برج الجوزاء بالعمق أو بالجدية لأنهما يتعارضان مع طبيعة بديهته السريعة المرحة، لا حدود لقدرتك على التعبير عما بنفسك بالألفاظ، أما قدراتك فى مجال الكتابة أو الخطابة فمشهود لها بوجه عام، فنجاحاتك كثيرة ومتنوعة؛ تحب على وجه العموم أن تنتقل من إنسان إلى آخر، فأنت لست من النوعية التى يمكنها الحياة برفقة شخص واحد حتى يفرّق الموت ما بينكما.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء عاطفيًا ومهنيًا ليوم الاثنين

>تحذر خبيرة الأبراج نجلاء قبانى، أصحاب برج الجوزاء من التسرّع والاندفاع فى اتخاذ القرارات. ويجب التحلى بالصبر والرزانة وكلّ شىء سيكون على ما يرام.

مهنيًا

>ذكاؤك ولباقتك ستساعدك على النجاح والتألّق فى حياتك المهنية. تحل بالصبر وحاول التصرف بعقلانية إزاء كلّ المشاكل والعقبات التى قد تعترض سبيلك.

عاطفيًا

>تواجد كوكب الزهرة ببرج الحمل سيدعمك من الناحية العاطفية. الأزواج من مواليد هذا البرج سيكونون أكثر حرصا وأكثر اهتماما باستقرار وتوازن حياتهم العائلية. الفرصة ملائمة بالنسبة للعزاب، للقاء الشخص المناسب ولما لا إقامة علاقة جديّة.

توقعات نجلاء قبانى 2015 لبرج الجوزاء

>ستحقق إنجازات كبيرة على صعيد العمل وتزدهر أعمالك بسهولة خصوصا فى شهر يوليو، وقد تسافر لحضور أحد المؤتمرات فى الخارج، على الصعيد العاطفى والحب ربما ستكون سنة 2015 حاسمة وتدخل فى قفص الزوجية الذى طالما تهربت منه.

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/3/9

من أهم صفات أصحاب هذا البرج، التعاطف، غريزة حب البقاء بالبيت، التعصب لبنى أسرته، والحفاظ على التناغم فى محيط الأسرة أو العمل على تحسين الظروف به. السرطان أيضًا له صلة بين كائنين يتحدان تعاطفًا كل مع الآخر، وعلى الرغم من أنك تفضل سعادة البيت ورضاه على زحام العالم وضجيجه إلا أن لديك مع ذلك تعطشًا إلى المعرفة واحترامًا للحكمة، يخفى أصحاب برج السرطان طبيعتهم المرحة وراء غموض غير متكلف.

توقعات خبيرة الأبراج هالة عمر لبرج السرطان اليوم الاثنين

>تتبدل الأجواء حيث يقدم لك اليوم أكثر من فرصة لإحداث تغيير نوعى فى أدائك، ويلمس الجميع من حولك طاقة إيجابية، من خلال معالجتك للأمور البسيطة وحتى المعقدة منها وتعرف أحداث مهمة فى هذا اليوم.

توقعات ماجى فرح لبرج السرطان بشكل عام

>تطلب العمل ولن تجده فى بلدك وربما ستسافر للخارج حيث تنتظرك فرصة عمل جيدة جدًا، قد تتفاجأ ببعض الأمور التى ستواجهك ولكن لن تتكرر الخيبات والخسائر التى عانيت منها فى العام المنصرم، سوف تحرز نجاحًا ماليًا، بل هناك بعض مواليد برج السرطان قد يحققون ثروة كبيرة فى عام 2015، عاطفيًا: قد تنتهى علاقة حب إلى خطوبة أو زواج فى صيف هذا العام.

وتقول ماجى فرح عن السرطان

>طفل السرطان غالبًا ما يكون طفلاً جميلاً ومحبوبًا من قبل الجميع. كونه مولودًا تحت تأثير القمر، يولد عنده تعلقًا شديدًا بوالدته، وحبًا لها يدوم طوال حياته، وكل ما تفعله أو تلقنه إياه يبقى راسخا فى ذهن.

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/9

>حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، على مستوى الحب من وجهة نظر ماجى فرح تتوقع أن يتمتع الأسد بقصة حب جديدة، وعلى المستوى العملى من المتوقع يحصل مواليده على امتيازات جديدة فى العمل أو ترقية أو يصلون لمنصب كبير.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يشهد اليوم بعض العراقيل إلا إنك ستحقق النجاح كالمعتاد، عليك أن تركز اليوم على المهام المطلوبة منك حتى تنتهى منها ولا تتراكم، وتشير إلى أن مواليد برج الأسد سيتخذون قرارات مناسبة تأثر إيجابيًا على حياتهم المهنية والشخصية لكن المطلوب منهم السنة دى هو الحذر.

توقعات جمانة قبيسى لبرج الأسد الاثنين 9 مارس 2015

>لا شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين، سوف تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة فى هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر فى أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/9

>تتوقع خبيرة الأبراج جمانة قبيسى أن برج الميزان الاثنين يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. وتكون أنت المخطئ. وتنصح قبيسى أصحاب هذا البرج الذين يعانون من الحيرة والقلق الدائمين أن بالحفاظ على الهدوء النسبى عند اصطدامه بالعقبات الموجودة لاكتشاف مداخل جديدة

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين

>أما بخصوص حظ يوم الاثنين من وجه نظر ماجى فرح أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن يحافظ أصحابه على استثمار الفرص المتاحة لهم، كما سيشهد اليوم الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان، وستتحسن الأمور كثيرًا فى الفترة المقبلة.

وتتوقع كارمن شماس للمرأة فى برج الميزان لشهر مارس

>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أن المرأة فى تسعى إلى ممارسة سحر على كل من تصادفه. صحيح أن المرأة الميزان تهتم بشكل كبير ببيتها وأولادها، وتعمل بشكل خاص على توسيع آفاق أبنائها وتطوير مهاراتهم الفكرية إلا أنها تحتاج على الدوام للقيام بعمل إبداعى خارج نطاق المنزل.

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/3/9

شخصية قد يراها البعض عنيفة ولكن فى طبيعة الحال هم من أفضل الأبراج خصوصًا أنهم لديهم قدرة كبيرة على الوفاء، وصدق المشاعر، ولكن يصبح الأمر فى غاية الصعوبة إذا تعلق الأمر بكرامتهم لن يسامحوك بسهولة، خطوط عريضة تعد من أبرز صفات هذا البرج، فعن حظ البرج لهذا اليوم الاثنين كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى يجعل حالتك النفسية هى الأفضل على الإطلاق، وتبدأ فى بناء علاقات جديدة تساعدك على بدء مشروعات جديدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>تقلبات فى العمل قد تشعرك ببعض الإحباط، ولكن حاول أن تتغلب عليها فطبيعتك الشخصية قادرة على السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة قد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين، وستتجاوز هذه الأزمة.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

>تسعى فى هذا اليوم إلى الاستماع إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، لديك القدرة على تحمل المزيد من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، حاول أن تكون هادئا وعقلانيا فى القرارات التى ستتخذها.

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/3/9

إيجابى، مباشر ومنفتح أبرز صفات برج القوس، معدنه القصدير وحجره التركواز، ويحب الأزرق السماوى، مقبل على الحياة ولديه رغبة فى الامتداد إلى جميع الآفاق. كما أنه دائم الأحلام ومتعطش إلى المعرفة وإلى السفر والخبرة، وهدفه هو كشف ذاته.

توقعات هالة عمر لبرج القوس لعام 2015 بشكل عام

>تتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر لأصحاب برج القوس أن ينتابهم شعور بالإحراج والارتباك، وربما يفقدون السيطرة على أعصابهم، إن لم تكن منظمًا، وتنصحهم بوضع حد لكل أمر ربما يلهى عن العمل أو يفقدك القدرة على التركيز، وتتوقع أيضًا أن تعكس خططك ومشروعاتك العشرات من المخططات والنظريات، ودائمًا ما تخرج بحلم جديد.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس لشهر مارس

>عاطفيًّا:

>تقيّدك الواجبات، ويجدر بك التزامها وتأديتها على أكمل وجه عوضًا عن التذمّر والتمرّد. تصعب الظروف هذا الشهر وتحديدًا فى الأسابيع الثلاثة الاولى. تثقل الواجبات العائلية أو الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك.

مهنيًا:

>تتوقع جاكلين عقيقى لأصحاب برج القوس على الصعيد المهنى أن تكون الأسابيع الأولى من شهر مارس جريئة لأنها تفتح لك أبواب تجارب متنوعة، وربما يستقطب اهتمامك مشروع تجديد أو تغيير كلى.

الرجل القوس

>إنه مواطن ينتمى إلى العالم الواسع. يكره أن يتم سجنه فى إطار واحد، أو بتعريف محدد. يبحث باستمرار عن الصورة الشاملة والقضايا الكبيرة وهو متمسك جدًا بأحلامه ومثله. غالبًا ما يترك تأثيرًا واضحًا على من حوله. متفائل ومندفع فى العمل يملك حدسًا وخبرة وفهمًا كبيرًا للأمور.

المرأة القوس

>فكر بالاستقرار. فتية بطبعها لذا تتفاهم جيدًا مع أبنائها ومع من هم أصغر منها سنًا وتكون أمًا غير أنانية تعامل أطفالها كأصدقاء لها وتمنحهم أوقاتًا ممتعة، تجعل طفولتهم سعيدة.

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/3/9

تتوقع خبيرة الأبراج الشهيرة ماجى فرح اليوم الاثنين 9 مارس أن يلتقى أصحاب هذا البرج خلال اليوم بزيارات ستكون محببة لهم. وتشير إلى أنه يلوح فى الأفق حب كبير يمكنك الاستفادة منه بأقصى حد لا تفوت على نفسك هذه الفرصة الكبيرة نجاحات مهمة، وعلى الصعيد المهنى فى العمل سيكون لها مردود مالى مباشر عليك وعلى الذين يعملون معك.

هالة عمر عن أصحاب برج العذراء بشكل عام

>تقول هالة عمر عن أصحاب برج العذراء أنت دقيق وجاد ومدقق.. غيور ومنضبط. تزداد قدرتك على مساعدة الآخرين بلا تفكير فى ذاتك كلما ازددت استغراقًا فى العمل الذى تقوم به. تقضى ساعات طويلة فى مهام صعبة لا تنتهى فى محاولة جادة لإتقان مهارتك وتنمية موهبتك وصقل المادة الخام لقدرتك، بذلك تتوفر لديك قدرات كبيرة على التركيز والصبر وضبط النفس.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء على المستوى المهنى والعاطفى

يتوقع محمد فرعون أن يحظى أصحاب برج العذراء هذا العام على امتيازات جديدة فى العمل أو ترقية أو يصلوا لمنصب كبير وممكن تجيله الفرصة للتغيير بشراء منزل جديد بس لازم يبتعد عن المخادعين ويبعد عن الوقوع فى الأخطاء وفى الحب العذراء أحواله ملخبطة يعنى من ناحية ممكن يقع فى الحب أو ممكن يفشكل قصة حب أو زواج بيعيشه.

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/3/9

تحذر ماجى فرح خبيرة الأبراج أصحاب برج الجدى اليوم الاثنين من ارتكاب بعض الأخطاء والتعامل مع الأمور بحكمة وعدم التسرع والتخلى عن الغرور، وعلى المستوى العملى من المتوقع أن يفوز أصحاب الجدى بنجاحات كبيرة وزيادة فى الرواتب، أما الصعيد العاطفى لمواليد الجدى غير المرتبطين فإن توقعات ماجى فرح تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا يلتقون بنصفهم الثانى.

توقعات محمد فرعون اليوم الاثنين لأصحاب برج الجدى

>ويقول محمد فرعون فى توقعاته لبرج الجدى سيشهد أصحاب هذا البرج ارتفاعًا مفاجئًا فى النفاقات، ما قد يشكل مشكلة كبيرة عليهم وسيؤثر ذلك على إدارة الأمور الأسرية.

>توقعات جمانة قبيسى لأصحاب برج الجدى لعام 2015 اجتماعيًا وعاطفيًا ومهنيًا

>الناحية الاجتماعية

>تنصح جمانة قبيسى مولودة الجدى بأن تخفف من حدة التمسك بالرأى، وتقول: "تعيشين هذا العام عدة تقلبات على المستوى الاجتماعى، لديكِ الوقت للتفكير، لا تتسرعى فى خسارة الأصدقاء، ومُطالبة بقضاء وقت أطول مع العائلة".

الناحية المهنية

>تتوقع جمانة قبيسى أن يجد أصحاب الجدى حلولاً لأزماتهم فى المشروعات الجديدة وسوف يحصلون على مكافأة مجزية

الناحية العاطفية

>سيكون هناك منعطف فى علاقاتكِ الشخصية فى منتصف العام.. ربما مواجهة بعض التحديات الكبيرة والصعبة، والذين لا ليس لهم حبيب أو شريك، هناك فرصة للقيام بصداقة جديدة، وينتظركِ الأفضل مع انقشاع السحب الملبدة بالغيوم.

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/3/9

توقعات محمد فرعون لبرج الدلو الاثنين 9 مارس 2015

>تقول جمانة قبيسى خبيرة الفلك فى توقعاتها ليوم الاثنين 9 مارس لبرج الدلو أنه من المتوقع أن يكون أصحاب البرج على وفاق وانسجام تام مع المحيطين بهم، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، وتنصح "قبيسى" بضرورة استغلال هذا التناغم فى تقوية العلاقات والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح فى الأوقات العصيبة التى تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.>ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يشهد هذا اليوم الكثير من الأخبار السارة على غير العادة، كما ستشهد الفترة المقبلة كثيرًا من التوتر على مستوى عملك، إلا أنك تملك شبكة كبير من العلاقات عليك أن تستغلها الآن لكى تحصل على فرصة أفضل ووضع مهنى مستقر.

كارمن شماس تتوقع لأصحاب برج الدلو فى شهر مارس عمومًا

>قد لا يكون الشهر بالصفات التى تحلمين خاصة على المستوين المهنى والعملى! فالأجواء المحيطة بك لا تساعد فى انطلاقة حيويتك وإظهار قدرتك على الفعل أو التفاعل مع الآخرين. لكن الأجواء العاطفية ومشاعر الحب التى تحيط بك تشكّل لك تعويضًا كبيرًا.

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/3/9

يحب أصحاب برج الحوت اللون الأخضر المائى، كما يبحث أصحاب هذا البرج عن الحق والصدق والإخلاص فى الحب على أكمل وجه وبما لا يدع مجالاً للشك. وتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر ليوم الاثنين أن يتمتع أصحاب برج الحوت برغبة فى التصرف بحكمة وشفقة ومسئولية وقبول الإنسانية بالكامل بلا حقد أو تمييز.

توقعات ماجى فرح ليوم الاثنين 9 مارس 2015 لمواليد برج الحوت

>مصيره مجهول لكنه من المحظوظين فى عام 2015 وها يحقق إنجازات لكن لازم تكن مرنًا وتتعامل بليونة مع المواقف المختلفة وبدون تعنت لكن فى شهر أغسطس هناك بشرى ومفاجآت لمواليد الحوت.

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الحوت لعام 2015

>مهنيًا:>تتوقع كارمن شماس بأنه من الناحية المهنية تعد سنة 2015 لمواليد الحوت ستزخر بالكثير من النجاح والازدهار، فقد يكسب مواليد الحوت الكثير من الخبرة فى حياته المهنية بسبب تعاطيه مع مواقف ومشاكل متنوعة فى العمل، حيث يمكن أن تقسم سنة 2015 لمواليد الحوت إلى قسمين النصف الأول هو فترة الازدهار وتحقيق النجاح، والنصف الثانى يتطلب منهم العمل الجاد والمثابرة للنجاح.

عاطفيًا:

>على المستوى العاطفى يفتح لك شهر مارس دورة عاطفية جيدة ومناسبة تلتقى خلالها الحب أو تسوى مسألة عالقة.