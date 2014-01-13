الجارديان: خطاب "السيسي" الأخير أقوى تلميح على ترشحه لرئاسة مصر

كتب : نورهان السبحي منذ 13 دقيقة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الخطاب الأخير للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، يعد أقوى تلميح لترشحه لرئاسة الجمهورية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن رفض السيسي لتأكيد أو نفي الشائعات بترشحه للرئاسة يجعل من الصعب على المرشحين الآخرين الإعلان عن طموحاتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية، ولن يكون هناك إلا القليلون الذين هم على استعداد لإعلان معارضتهم لرجل يحظى بشعبية كبيرة لدوره في إسقاط "مرسي"، ومن المتوقع فوزه على أي منافس.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات السيسي تأتي قبل بدء الاستفتاء على الدستور الجديد، موضحة أن توقيت تلك التصريحات تشير إلى أن "السيسي" سيعتبر الدعم القوي للدستور إشارة له بأن عليه الترشح للرئاسة.

ورأت الصحيفة أن كثيرين ممن ثاروا ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 2011 ربما يرحبون الآن بالرجل القوي رئيسا للبلاد، وذلك بعد أن استنفدتهم 3 أعوام من الاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك.

وقالت إن السيسي لا يكرهه إلا المؤيدون والمتعاطفون مع جماعة الإخوان، وبخاصة بعد فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" واعتبارالحكومة المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بصورة رسمية، بينما يعارضه بعض النشطاء العلمانيين.