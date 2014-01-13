نص اتفاق وزارتى المالية والصناعة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع

ينشر "اليوم السابع" نص الاتفاق الذى توصلت إليه كل من وزارتى المالية والصناعة والتجارة، بشأن معايير تقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

ويظهر الاتفاق، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك"، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية.

ويشمل الاتفاق عدة أسس، وهى أن تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبان" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.

> وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وقد حدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.

واستبعد الاتفاق 32% من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذى يقرر هذا الحد، وتحسب الضريبة بنسبة 10%.

وبين الاتفاق طريقة حساب الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية بأسلوب التكلفة الاستبدالية على النحو التالى:

> * تكلفة الأرض = مساحة الأرض× سعر المتر المربع

> * تكلفة المبانى= مساحة المبنى × سعر المتر المربع

> *يتم حساب الإهلاك المادى للمبانى كالآتى:

نسبة الإهلاك السنوى للمبنى= نسبة قيمة الأصل – نسبة القيمة المتبقية

> ___________________

> العمر الافتراضى

> العمر الحالى= سنة التقييم – تاريخ الإنشاء

> نسبة مجمع الإهلاك= نسبة الإهلاك السنوى للمبني× العمر الحالي

> نسبة الصلاحية= 100 –نسبة مجمع الإهلاك

> *تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك= تكلفة المبانى ×نسبة الصلاحية

> *إجمالى التكلفة الاستبدالية= تكلفة الأرض+ تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك

> *القيمة الإيجارية السنوية= إجمالى التكلفة الاستبدالية ×5%

> *وعاء الضريبة= القيمة السنوية الإيجارية × 68% (استبعاد 32%) مع استبعاد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون المقرر له

> * الضريبة= وعاء الضريبة ×10% (سعر الضريبة)

> وقرر الاتفاق على أن تكون معادلة حساب الضريبة على العقارات المبنية هى (التكلفة الاستبدالية للأرض والمبانى × معدل الاستثمار (5%) × 68%)- ( حد الإعفاء المقترح حال صدور القانون المقرر له) × 10%.

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