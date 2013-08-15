إطلاق ندوة الطوافة والمطوفين في صفر المقبل

ينظمها كرسي الأمـير سلمان في «أم القـرى» ووزارة الحج:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

ينظم كرسي الأمـير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالشراكة مع وزارة الحج وإمارة منطقة مكة المكرمة «الندوة العلمية للطوافة والمطوفين» في صفر القادم، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في المدينة الجامعية بالعابدية.وبين المشرف على كرسي الأمـير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن حسين الشريف «أن اللجنة العلمية للندوة تقدم لها نحو 60 مشاركا من خارج المملكة وداخلها ببحوث علمية حول تاريخ الطوافة ودور المطوفين وفق أهداف الندوة ومحاورها من خلال تسليط الضوء على ماهية الطوافة وتاريخها وأخلاقياتها، وخدمة تاريخ مكة المكرمة من خلال العناية بالطوافة والمطوفين، وإيضاح جهود المطوفين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وإبـراز دور المطوفين في الحياة العامة بمكة المكرمة ، إلى جانب إبـراز جهود المملكة في العناية بالطوافة والمطوفين وتطويرها خدمة لقاصدي حجاج بيت الله الحرام، كذلك إبـراز أثـر الطوافة على المجتمع المكي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، ورصد الوثائق الخاصة بالطوافة والمطوفين، وإثـراء الفكر التاريخي بالدراسات التاريخية الخاصة بالطوافة والمطوفين.وأكد الدكتور الشريف، أن بحوث المشاركين في الندوة التي وصلت للجنة العلمية تتفق مع المحاور العشرة التي وضعت من خلال مفهوم الطوافة وتاريخها قبل العهد السعودي، والتطور التاريخي للطوافة في العهد السعودي، وأنظمة الطوافة ومدلولاتها التاريخية، والنظر في شأن المطوفين من ناحية اختيار المطوفين والشروط الواجب توفرها في المطوفين والمهام والخدمات، وأسر الطوافة، وعناية المملكة بهم وبأسرهم، وبالطوافة في كتب الرحالة، والوثائق التاريخية الخاصة بهم، وآثارهم على المجتمع المكي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا..ونوه المشرف على الكرسي الدكتور عبدالله الشريف بعناية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ بالتاريخ والمؤرخين والمؤسسات التاريخية، مشيرا إلى أن رعايته لهذا الكرسي جاءت ثمرة لاهتمامه الخاص بتاريخ مكة المكرمة وعنايته بالحرمين الشريفين.