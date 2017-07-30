حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 31 يوليو 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر



عاطفياً: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبلياً



صحياً: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة

برج الثور

مهنياً: تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة



عاطفياً: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلباً عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه



صحياً: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائياً

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض المراكز التي تحتلها أو إلى قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والابداع وتميل الى تقديم المساعدة للزملاء



عاطفياً: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، وكن إيجابياً في تعاملك معه، وتقرب منه قدر ما تستطيع ودعه يشعر أنك مهتم به



صحياً: إرادتك القوية تسمح لك التخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة



مهنياً: تعارض بشدة وحزم ومنطق أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك لأنك تدرك جيداً وضعك المهني الحساس



عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك



صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي

برج الأسد

مهنياً: تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية



عاطفياً: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية



صحياً: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر

مهنياً: تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزاً للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقاً



عاطفياً: أنانية الشريك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك الأمر والتصرف بفاعلية أكبر، وإيجاد أفضل السبل للحصول على الحل المقبول



صحياً: بعض الانفعالات الناجمة عن مشاغل الحياة المهنية تدفعك إلى التفكير في أخذ قسط من الراحة لإراحة أعصابك

برج الميزان

مهنياً: حاذر هواجس وافكاراً سوداً تنتابك، فقد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية



عاطفياً: فتور في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية وتغمركما السعادة الكبيرة



صحياً: عليك الابتعاد عن التدخين سريعاً، والقيام بهذه الخطوة بات ضرورياً

مهنياً: قد تخف الحظوظ تدريجياً، والمطلوب منك الرويّة والتعقّل، وخصوصاً في المجالات المادية والمهنية



عاطفياً: تشعر بالشوق الى الحبيب وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه، وتتبادلان أحاديث شيقة ورومانسية



صحياً: البحث في دفاتر الماضي عن الصحة الجيدة لا يفيد، المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة عليها

برج القوس

مهنياً: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشارعي بشكل أسرع



عاطفياً: كن أكثر قوة ولا تضعف أمام الضغوط التى تقف بوجه علاقتك مع الحبيب، بل واجهها بشراستك المعهودة والصلبة



صحياً: تصاب بآلام مفاجئة في العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر

برج الجدي

مهنياً: بعد النجاح الذي حققته أخيراً في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء



عاطقياً: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائماً، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟ لماذا هذا التصرف، استفد من الظرف



صحياً: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك

مهنياً: تحاط بالزملاء وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت



عاطفياً: لا تكن استفزازياً مع الشريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة وتنهي العلاقة بطريقة سيئة



صحياً: ابتعد قدر الإمكان عما قد يثير لك مشاكل أنت بغنى عنها وتتركك في حال من اللاستقرار

مهنياً: لا تحسم أمراً عقد اليوم قبل أن تتأكد من صدقه وحاول اليوم أن تحسن علاقتك برؤسائك في العمل



عاطفياً: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص يثير إعجابك من النظرة الأولى ويأسرك بأخلاقه وجماله



صحياً: أقصد أقرب متجر لبيع الأدوات الرياضية، واشتر دراجة هوائية وانطلق بها في نزهات يومية

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : اراب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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