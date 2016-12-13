حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى

يقدم اليوم السابع حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 ديسمبر لجميع الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية ويقدم الفلك نصائح مختلفة لجميع الأبراج على الصعيد المهنى، حيث تحتاج العديد من الأبراج إلى الهدوء والاستقرار أما على الصعيد العاطفى فالأمور متغيرة من برج لآخر.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء برج القوس بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل والقدرة عالية على التحمل، كما يعانوا من الإندفاع والعصبية.

برج القوس على الصعيد المهني:

الفترة الماضية تغيرت كثيرًا طريقة عملك، ولكن عليك أن تعرف جيدًا كيف يمكن أن تتعامل مع التغيرات الحالية فى العمل، خصوصًا أنه من الوارد أن تتعامل مع بعض الزملاء الجدد لك.

> على الصعيد العاطفي:

ربما أوضاعك العاطفية ليست جيدة، يجب أن تنظر إلى العلاقة بشكل أكثر عمق من الآن، كما أنه من المتوقع أن تحصل تراجع نفسك فى بعض الأخطاء التى وقعت بها مؤخرًا.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تشعر بالطاقة الإيجابية التى تجعلك قادر على القيام بكافة المهام المطلوبة منك على أكمل وجه ممكن، يوم جيد للرياضيين، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الفيتامينات التى تمنحك مزيد من الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأمور التى ستتحسن خصوصًا على مستوى حياتك المهنية والأسرية، كذلك يجب أن تتعامل مع التغيرات بطريقة هادئة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

عليك أن تبقى دائمًا فى حالة من التأهب فقط من أجل الحفاظ على مصلحتك ووضعك الحالى فى العمل، فمن تثق بهم من الممكن أن يقعوا فى الكثير من الأخطاء التى تجعل الآخرين يتصيدونها لك فحاول أن تنتبه إلى هذه الأمور.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

شريك الحياة أصبح أسوأ مما كان فيما مضى، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هذا لم يعد أهم ما تفكرى فيه حاليًا خصوصًا أنكِ كنتِ قادرة على تجاوز مراحل أصعب من التى تمرين بها حاليًا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

اللياقة البدنية والطاقة الإيجابية أفضل الطرق للحفاظ على صحتك وكذلك يمنحك الشعور بالراحة الدائمة والإسترخاء، كذلك يجب أن تكون دائمًا على دراسة بأن أى تقصير فى صحتك ينعكس عليك سلبًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي..

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز بالهدوء، كما أنهم يتمتعون بخفة ظل تجعلهم الأصدقاء المحببين لدى الكثير من الأبراج الأخرى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب سوف يتمتعون اليوم بنجاح كبير فى حياتهم المهنية، كما أنه من المتوقع أن يتم تكريمهم على إنجازاتهم الأخيرة.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

علاقاتك بالحبيب هى أكثر ما تشغلك فى هذه الفترة، حيث أنك ترغب فى أن تنقل العلاقة إلى مستوى أخر يشعر الحبيب بالراحة والطمأنينة، كما أن اليوم سيشهد بعض القرارات التى يكون لها إنعكاس على العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

القلق والتوتر يؤثر على صحتك، عليك أن تتخلص من طريقتك الحالية فى إصدار أحكام على الآخرين مما يجعل أعصابك متوترة طوال الوقت، فمن الأفضل أن تذهب إلى طبيب لإجراء الفحص أو حتى ممارسة اليوجا التى تخلصك من الضغوط النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تزال قدرتك على الاستمرار قوية

ينتمى برج الجوزاء إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط وازدواج الشخصية، ورغم عصبيته إلا إنه طيب القلب، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

لا تزال قدرتك على الاستمرار قوية جداً، يجب التمسك فى مكتبك أو المنزل من أجل الانتهاء من الحد الأقصى من العمل، كما أن العمل بالمنزل مازال يحافظ على الوقت والجهد والمال.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت مناسب للقاءات ودية بينكم والخروج معاً، كما تعاود الاتصال بشخص قريب من ماضيك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

الفرصة مناسبة لتدليل نفسك وأنت تميل إلى الحفاظ على صحتك فيمكن تجاهل الحوادث الصغيرة الآن حتى لا تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، تحتاج إلى استشارة طبية لمشاكلك الآن من أجل الحصول على حل.

توقعات علماء الفلك :

هذا هو اليوم المثالى لك فيمكنك إقناع من حولك لإقناع رؤيتك ووجهة نظرك، وسوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك، وهى لحظة رائعة بالنسبة لك وسوف يلجأ الناس إليك طلباً للمساعدة والدعم.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للصداقة ويوم ملئ بالأنشطة مع الشريك

ينتمى برج الميزان إلى الأبراج الهوائية التى تتسم بالتفكير بعقلانية، والعمل على قضاء الأعمال والتخطيط لها فى صمت، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الميزان على الصعيد المهنى :

اليوم أنت بارع فى الاتصالات وقد تحتاج إلى تغيير نهجك، يجب أن تتصل على نحو أفضل لمشاعر الناس ويجب عليك محاولة لمعرفة ما يريدونه ومحاولة فهم كيف تسير الأمور .

الميزان على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب بل مثالى للصداقة وقضاء يوم ملئ بالأنشطة المرحة مع شريك الحياة، فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، ولكنك سوف تشعر أنك أخف وزناً بكثير، وقد يجتمع الشركاء المحتملين على المدى الطويل فى لقاء اجتماعى.

الميزان على الصعيد الصحى :

قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات تأديبية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية، كما أنك بحاجة لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذا سيكون المغامرة الأكثر نجاحاً فى حياتك.

توقعات علماء الفلك :

كنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاجها لكنها تناشد ذوقك وهذا قد يؤثر على أموالك بطريقة جادة، فهذب الغريزة الخاصة بك للانفاق، وسوف ينتهى يوم هادئ إلى حد ما، فتستطيع الوصول إلى معرفة بعض المخططات المالية اليوم.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف صفات جديدة فى شخصيتك

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أنت من الشخصيات النشطة التى يمكنها العمل فى مجال خدمة العملاء، وتقديم أفكار متطورة لمساعدة العملاء فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والعقارات.

على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو الأنسب للانتقال إلى مرحلة جديدة فى علاقتك بشريك حياتك، والفرصة متاحة أمامك لتكوين أسرة جديدة وتعيش حياة الاستقرار.

برج الثور على الصعيد الصحى..

قد تواجه بعض الأمراض الغريبة عليك، وتتفاجأ بعدد من المشاكل المرضية التى لم تظهر عليك من قبل، لا تتعامل مع المواقف بإهمال وتابع مع الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقضى يوم مميز فى حياته يتعرف فيه على عدد من المميزات فى شخصيته ويحاول استخدامها بالشكل الصحيح لكن بعض المواقف العابرة قد تعكر صفو يومه.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 13/12/2016..طاقة سلبية تمنعك عن تنفيذ عدد من الأهداف

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم غير مناسب لتقديم أى نجاحات مهنية، لكن حاول أن تتواجد مع الأشخاص الذين يبعثون فيك روح الإيجابية ولا تترك نفسك للطاقة السلبية حتى لا تصعب من موقفك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

شبكة اتصالات جديدة تحدث فى حياتك بداية من اليوم، تستطيع أن تكون صداقات جديدة وتتعرف على عدد من المجالات الاجتماعية التى لم تكتشفها من قبل.

على الصعيد الصحى ..

أنت على وشك القيام برحلة إلى عدد من المناطق المختلفة من الناحية المناخية، حاول أن تأخذ احتياطك مع تغير الطقس خاصة إنك تعانى من أعراض الحساسية منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الجدى أن يكون اليوم من أيام العمل الجاد وتقديم عدد من المشروعات التى ستضيف كثيراً إلى رصيدك المهنى وخبراتك المكتسبة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء13/12/2016..حالتك المزاجية السيئة سبب متاعبك فى العمل

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تحتاج غلى التغلب على حالة الإحباط والكسل المسيطرة عليك، ركود فى العمل ومشادات حادة مع رؤسائك بسبب سوء حالتك المزاجية وسرعة انفعالك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

الاستقرار فى الحياة العاطفية يمكن أن يكون سبب لنجاحك فى الحياة المهنية، ودخولك فى شراكة بمشروع جديد مع شريك حياتك من شأنه التأثير على وضعك المهنى بشكل إيجابى.

على الصعيد الصحى..

سوء التغذية يضعك فى مأزق مع عدد من المشاكل الصحية المتراكمة التى تمنعك عن تناول العديد من الأطعمة، ولابد من القيام بزيارة عاجلة إلى الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يحتاج على وضع أسلوب جديد فى التفكير والابتعاد عن الأفكار غير المنطقية التى وضعته فى مواقف مزعجة أثرت على علاقاته الاجتماعية.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف اليوم جانبًا جديدًا من شخصيتك

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تحصل على التقدير فى مكان عملك إما فى شكل ترقية جديدة أو هدية لطيفة تغير مزاجك للأفضل طوال اليوم، وتمنحك المزيد من الحماس لبذل الكثير من المجهود فى حياتك المهنية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تحاول أن تلفت انتباه شخص يعجبك يتمتع بروح الدعابة ولهذا تحاول تقليده طوال الوقت وأن تلفت انتباهه بالسخرية المستمرة، ولكن هذا لا يعجبه تذكر دائمًا أن الأقطاب المتشابهة تتنافر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أنت نشيط بشدة هذه الأيام وهذا ناتج عن ممارسة الرياضة بشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن، حافظت عليه لفترة طويلة من الوقت، حافظ على ذلك وإن كان ممكنًا حاول أن تحصل على فحص روتينى لمتابعة حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

اليوم تكتشف الجانب الإيجابى من شخصيتك، خاصة أن حركة النجوم فى صالحك فتكتشف كم أنت شخص مبدع قادر على التصرف حتى فى أسوأ الظروف وقادر على تحقيق النجاح فى أى ظرف.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اتبع حدسك وثق به

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لديك هالة ساحرة فى العمل اليوم وهو ما يجعلك تنجح فى أى مسار تريده كما أن روحك المعنوية العالية تجعلك تنشر الفرح أينما كنت وتبهر الجميع بخفة ظلك وسرعة بديهتك دون الكثير من العناء أو المجهود.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

لن يمكنك مقاومة الحب اليوم، خاصة إذا كنت ممن يخرجون فى رحلة سفر اليوم حيث تكتشف شيئًا لا يقاوم فى أحد مرافقيك اليوم ولن تتوقف كثيرًا للتفكير ما إذا كان ما تفعله بالانجراف فى حبه صائبًا أم لا؟

برج العقرب على الصعيد الصحى..

قبل أن تجبر نفسك على النظام الغذائى الجديد أو ممارسة الرياضة يجب أن تتأكد هل هذا بالفعل ما تحتاجه أم لا؟ ويفضل أن تلجأ للطبيب من أجل الحصول على المشورة الدقيقة فى جدول زمنى ملائم لاحتياجاتك وظروفك.

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

اتبع حدسك اليوم وثق به جيدًا وافعل بالضبط ما يمليه عليك شعورك الداخلى فلن تخطئ أبدًا حتى لو بدا لك المسار الذى تسلكه مختلفا جدًا عن مسار الاخرين وتمسك بقرارك.