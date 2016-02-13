حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم السبت 13 فبراير 2016

حظك اليوم برج الجدى السبت 13 فبراير

>برج الجدى على الصعيد المهنى..>يحاول مواليد برج الجدى أثبات لكل من حولهم أنهم على صواب ، وهذا يجعلهم يبذلون كثير من الوقت للوصول إلى هذا الهدف ، عليهم فى الفترة القادمة أن ينظرو إلى المكاسب التى سيجنونها من صبرهم على المشاكل التى يتعرضون إليها فى محيط العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>لا تتراجع عن قرار مع الحبيب فهذا القرار سوف يكون حجر الزاوية فى العلاقة ، وهو الذى سيثبت من منكم يحب الأخر أكثر ، لا تضحى من أجل الحبيب فقد أخذ على انك من تعطى حتى تسير مركب الحياة ، يجب أن يكون لك دور وموقف كبيرة حتى يراعى الحبيب متطلباتك.

على الصعيد الصحى..

>تسعى إلى لملمة الأخبار فى مجال المرض الذى ألم بك مؤخرا كن مدرك أنك من أهملت من البداية ثم بدأت تعترف بوجود المرض وهذا من الأمور السيئة فى شخصيتك ، لا تحاول أن تتغافل عن الأسباب واستفسر من الطبيب عن كل ماله علاقة بحياتك وبالمرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج انفراجه من المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا والتى تحاول أن تخرج منها بأقل المشاكل، كن إنسان مسئول عن المحيطين بك فى العمل أو المنزل فأنت لديك قدرة على التغلب على المشاكل ودعم الأسرة، ستستمع إلى اخبار سعيدة هذا اليوم تغير من نفسيتك.

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>حظك اليوم برج الجوزاء السبت 13 فبراير

>برج الميزان على الصعيد المهنى..>على الصعيد العملى تحاول أن تتجنب أخطائك السابقة حتى يكون لديك خبرة جيدة فى مجالك ، سوف يلاحظ كل من حولك أن تسعى للأفضل ولهذا عليك إلا تتراجع، لديك خطط كثيرة مؤجلة عليك تنفيذها حتى لا تذهب أفكار النيرة أداراج الرياح.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>الحب يطرق بابك أفتح الباب ليدخل فأنت بحاجة له منذ زمن بعيد، لديك من الخبرات السابقة التى تجعلك تسير فى الطريق السليم لتكسب الحبيب فى صفك ، انت أنسان حساس ورومانسى بطبعك اجعل الحبيب يشعر بذلك حتى تسير الحياة بينكم إلى الطريق الصحيح ويكون بينكم بيت سعيد وأسرة.

على الصعيد الصحى..

>أنت مهمل فى حق صحتك جدا ولا تحاول دعمها بأى خطوة إيجابية ، حاول أن تستمع إلى أراء الأطباء فى المرحلة القادمة حتى تسير بك الحياة إلى النحو الأفضل ، لا تؤجل أجراء التحاليل التى طلبها منك الأطباء حتى تأخذ الدواء الملائم لحالتك ويتم شفائك سريعا.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

فى المرحلة المقبلة تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والازدهار لتصل إلى أمنياتك ، سيقوم الحبيب بدعمك حتى تصل إلى كل ماتتمنى، ستكون حياتك أكثر استقرار فى المرحلة القادمة فقد تعلمت كثيرا من أخطاء الماضى وأصبحت قادر على تلافى المشاكل.

حظك اليوم برج القوس السبت 13 فبراير

>برج القوس على الصعيد المهنى..>تتراجع فى محيط عملك عن المنصب الذى وصلت له وهذا لأنك بدأت تتخاذل عن دورك ، حاول أن توقف سلسال الخسائر بقليل من المجهود وستكون الحياة أفضل بكثير ، لا تتراجع عن خطط وأسعى لتحقيقها فهى مفيدة لكل أفراد العائلة.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

>أنت أنسان عاطفى بالفطرة وهذا مايجعلك الطرف الأضعف فى علاقة الحب ، حاول أن تكون أكثر صلابة من قبل حتى تظل تعطى بلا مقابل من الطرف الأخر، سوف تكتسب خبرات من المحيطين بك فى الطريقة المثلى لتجنب المشاكل وجعل الحياة أفضل من ذى قبل.

على الصعيد الصحى..

>سوف تتعرض لبعض الفيروسات والتى سينشئ منها الإصابة بالأمراض داوم على تناول العقار المناسب لتجنب المشاكل فى الفترات القادمة وسوف يحقق ذلك بالنسبة لك تحصين من الأمراض المتشرة وتسطيع قضاء موسم الشتاء بأمان بدون مرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبرج مزيد من التطور فى عملك لتحقق أمنياتك فى هذا المجال ، أرجو أنك تعطى لكل جانب فى حياتك حقة حتى لا يأتى جزء على الأخر فتكون حياتك متداخلة ولا تحقق منها أى شئ مهما مر عليك العمر ، تحاول دائما كسب الوقت حتى لا تشعر بالخسارة

حظك اليوم برج الأسد السبت 13 / 2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>تركيزك فى التفاصيل بدقة وبحثك عن الكمال فى كل مهمة تتولاها سيجذب انتباه رؤسائك أخيرًا وسيشعرون أنك تستحق الدعم وهذا قد يدفعهم إلى أن يولونك المزيد من المسؤوليات لأنهم يعلقون عليك آمالاً كبيرة فى أنك ستتصدى لهذه المهام بطريقة جيدة وستكون كفئًا لها وهذا يفتح الباب للمزيد من الفرص على الصعيد المهني.

على الصعيد العاطفي:

> أمامك الكثير من الفرص للحصول على متعة حقيقية بقضاء بعض الوقت مع بعض الأشخاص المحيطين بك، ولكنك فى النهاية عليك الاختيار من بينهم شخص يمكن أن يكون توأم روحك الذى تشعر بالرضا عنه، وفى الوقت نفسه يكون اختيارك وحكمك واقعيًا ومعقولاً.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

> هذا الوقت المناسب لأن تمارس بعض التمارين الرياضية المكثفة لتشعر بأن صحتك بخير حال وتشعر بالطاقة تنتشر فى أوصالك وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حالتك العقلية وتركيزك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تشعر بالحيرة أمام الكثير من الاختيارات المختلفة التى تعجز عن اتخاذ قرار بشأنها خاصة أن الاختيارات قريبة من بعضها لذا تحتاج الكثير من الحذر عند التفكير فيها خاصة فى ظل وجود عوامل خارجية تشوش على تفكيرك.

حظك اليوم السبت برج الحوت 13 فبراير 2016

>برج الجوت على الصعيد المهنى..>تشعر فى الفترة المقبلة بأن لديك الكثير من الطموح الذى تسعى من خلاله لتحقيق أحلامك المؤجلة منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن ينفتح لك أبواب عمل كانت مُغلقة فى الماضى، حاول أن تبحث عن أسهل الطرق لحل كل الأزمات الحالية، وابتعد عن أصدقاء العمل المنافسين لك والذى يكرهون نجاحك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

>اليوم من المفترض أن تكون بداية لطيفة لعلاقة رائعة بينك وبين شريك الحياة، والوقت سيكون متاج لكثير من الضحك وتبادل الأفكار الجيدة، وكذلك سيجعل هذا علاقتكما جيدة إلى حد كبير، اعرف أن الحياة بهذه الطريقة تجعل علاقتك بالحبيب أفضل مما هى عليه الآن.

على الصعيد الصحى..

>ينصحك الأطباء بقضاء ساعة أو أكثر بعد الاستيقاظ من النوم للشعور بالاسترخاء حتى تحصل على يوم جيد، وعليك أن تفكر فى ممارسة بعض الأنشطة التى تعمل على تحفيز عقلك على التفكير بطريقة صحيحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات سواء العائلية أو المهنية، ومن الضرورى أن تعرف كيف تدير معاركك فى الفترة المقبلة، حتى لا تخسر الكثير من الوقت والمجهود دون فائدة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 13 / 2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>إذا كان عملك ينطوى على الأعمال الأدبية أو الفلسفية والأفكار سيكون الحظ والنجاح حليفك اليوم، أما إذا كان عملك ينطوى على الخطوات العملية والإنجاز والمجهود البدنى لن يكون النجاح حليفك اليوم وستتراجع إنتاجيتك.

على الصعيد العاطفي:

>يجب ان تدرك أن كل فرد فى الحياة هو كيان فريد من نوعه ويستحق أن تبذل مجهودًا لاستكشافه، فلا تحكم على المحيطين بك بسطحية ولا ترفض محاولات البعض للتقرب منك من خلال حكم سطحى على الأمور، حاول أن تكون أكثر عمقًا فى العلاقة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>أنت معرض بشكل قوى للاصابة بالبرد والالتهابات والعدوى البكتيرية فحاول أن تكون حذرا قدر الإمكان واغسل يديك كلما أمكنك ذلك وتجنب قدر الإمكان الطعام السريع

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>التسرع فى اتخاذ القرارات يتسبب لك فى مشاكل كبيرة وتدرك اليوم أهمية التخطيط والتنفيذ الدقيق للخطط التى تضعها.

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>حظك اليوم برج العذراء السبت 13 / 2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:> استعد لحدوث تطور وتقدم كبير فى حياتك المهنية، وكن مستعدًا أيضًا لأن تتخذ قرارات وإجراءات حاسمة بشأن الاتجاه الذى تريد أن تأخذه، فأنت بحاجة لتحليل الإيجابيات والسلبيات بعناية خاصة أن قرارك هذا سيؤثر على حياتك لفترة طويلة قادمة.

على الصعيد العاطفي:

>لا أحد من حقه أن يجعلك تشعر بأنك سيء حتى لو كان شريك حياتك ومن اهم قواعد العلاقة العاطفية الصحيحة هو أن يحترمك شريكك ويقدرك ولا يحاول ان يحط من شأنك ويهدر طاقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>تواجه مشكلات متعلقة بالصحة اليوم خاصة أنك تميل للقلق كثيرًا بشأن صحتك وهذا يضاعف من مشاكلك الصحية، فالتوتر والصداع النفسى والقرحة هى أمراض أساسها نفسى أكثر بكثير من العضوي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>هناك لمسة روحية تسيطر على يومك اليوم من خلال المشاركة فى بعض الأنشطة الدينية أو قراءة بعض الأعمال الملهمة لذا من الأفضل ألا تنخرط فى أنشطة صاخبة واقض اليوم فى التأمل الهادئ.

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>حظك اليوم السبت برج الثور 13 فبراير 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..>كنت فى الفترة تعانى من بعض الأزمات الطارئة على مستوى العمل، وهذا يجعلك تشعر ببعض الاكتئاب والفشل، ولكن عليك أن تتخلص سريعاً من هذه المشاعر التى قد تودى بك إلى منطقة الخطر، وأبحث عن الجانب المشرق من حياتك، وما حققته من نجاحات فى الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

>الكواكب تضمن لك اليوم الشعور بوضع جيد جداً على المستوى العاطفى، حافظ على مشاعر حبيبك قدر الإمكان ولا تفسد كل محاولاتك فى الفترة الماضية لإسعاده، أبحث عن حلول لمعالجة كافة الأوضاع السيئة التى حدثت مؤخراً.

على الصعيد الصحى..

>التوتر اليوم وضغط مكان العمل قد يؤثر على نومك،و قد تجد نفسك الاستيقاظ مرارا وتكرارا، قبل الذهاب إلى السرير، والاسترخاء والتأمل لبعض الوقت هما أسهل الحلول للتغلب على كل هذا.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل بكثير، حاول أن تتجاوز الأوضاع السيئة بكل ما فيها من أزمات، وأعلم أن أفضل طريق لحل الأزمة هو علاجها وليس تجاهلها.

حظك اليوم السبت برج الحمل 13 فبراير

>برج الحمل على الصعيد المهنى..>ضغوط العمل سوف تتزايد فى المرحلة المقبلة، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء. لذلك، عليك أن تبحث عن المتعة والسعادة من الأشياء الصغيرة فى الحياة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات فى المستقبل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

>من المحتمل أن يكون هناك اتصال مع عدد من الأشخاص المقربين إلى قلبك، وبالفعل تكون قادر على أن تجدد بهذه العلاقات حياتك الرومانسية التى كانت تأثرت فيما مضى بكثير من المشاكل والخلافات الطارئة.

على الصعيد الصحى..

>صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساسا كنت تشعر بحياة عاطفية رائعة، كما أنك ستتمتع الثقة بالنفس ، كما إنه يوم عظيم لإنجاز شيء مهم، ويجب عليك قبل نهايته أن تذهب إلى الطبيب للاطمئنان على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيراـت، ومن الممكن أن تحصل على ترقية محتملة فى العمل، والتى كانت قد تأجلت لفترة طويلة.

حظك اليوم برج الدلو السبت 13 / 2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>تجنى فوائد صبرك فى الفترة السابقة، وتتطور مهنيًا بشكل كبير ، قد تعانى من تعنت بعض المديرين ولكنك ستحصل على ما تريد فى النهاية، قد تحظى بفرصة سفر مميزة كنت تطمح لها من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى:

>تجد هذا اليوم شخصا كنت تحلم بوجوده فى حياتك منذ فترة طويلة، يبشرك الفلك بفترة مستقرة وجيدة عاطفيا قد تؤدى إلى وصولك لحب حياتك، ولكن عليك ألا تغفل مهارتك فى التلميح بإعجابك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تجنب الأطعمة المجمدة فالطعام المتوازن والصحى يساعدك على إدارة جدول اعمالك المزدحم هذه الأيام بشكل فعال، و ربما عليك تخصيص بعض الوقت من يومك للمارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>نفقات غير متوقعة على بطاقتك اليوم، أحذر من انفاق أموالك فى أغراض لا تحتاج إليها، يبشرك الفلك بيوم هادئ إلى حد كبير قد تتلقى فيه عروض مغرية تجعلك تتوصل إلى ما كنت تطمح إليه من فترات طويلة.

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>حظك اليوم برج العقرب السبت 13/ 2/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>اهتمامك بالتفاصيل والدقة فى عملك سوف تكون عامل فى جذب انتباه رؤسائك إليك، يمكنك أن تستغل هذا الموقف بطريقة فعالة من الممكن أن تفتح لك الباب لمزيد من الفرص فى حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم سوف تشعر بالاستقرار بعد فترة طويلة من توتر علاقتك مع الشريك، وتتاح لكم الفرصة لقضاء أوقات هادئة ومميزة معًا، عليك نسيان مشاكل الماضى وبدأ مرحلة جديدة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>روتين الحياة اليومى جعلك تهمل صحتك لأوقات طويلة، هذا هو الوقت المناسب لاستعادة نشاطك وقوتك والتقليل من الإجهاد حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليك فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>عانيت لفترة طويلة من حياة باهتة ومملة، عليك المحاولة من أجل إدخال روح المغامرة إلى حياتك قليلا ربما من خلال قضاء عطلة مميزة أو التقديم على بعثة خارجية، تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ربما تستخدم ذلك فى إقناع بعض المعارضين بوجة نظرك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 13 / 2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>يبدو أنك فى مزاج لقراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة فغالبا سوف تقوم بمراجعة كل الأعمال التى أنجزتها فى الآونة الأخيرة، وسوف يؤدى ذلك إلى تقدم ملحوظ فى حياتك المهنية على الرغم من تعرضك لبعض الضغوطات الإدارية.

على الصعيد العاطفى:

>تحول هام فى حياتك العاطفية نحو الأفضل، وتسود أجواء من التفاهم ومحاولة التغلب على توتر الأيام السابقة بينك وبين شريكك. وقت مناسب لأخذ خطوات حاسمة نحو العلاقات الغير مستقرة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض الأمراض الصحية المتعلقة بالمعدة، عليك أخد الأحتياطات اللازمة وربما مراجعة الطبيب حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ربما تجتاحك العديد من المشاعر المتناقضة ولكن سوف يكون الواقع قادرا على إعادة التوازن إليك مرة أخرى، حياتك المهنية تتقدم بخطى ثابتة حاول الحفاظ على ذلك ولا تتخذ أى قرارات بدون دراسة وهدوء.