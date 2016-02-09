حظك اليوم توقعات علماء الفلك الثلاثاء 9 فبراير

برجك الحوت حظك يوم الثلاثاء 2016/2/9

>كتبت جهاد الدينارى

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الميزان اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>حظك اليوم لبرج الميزان:

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>برج الأسد على الصعيد المهنى

برج الأسد على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

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الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لمولود برج الجوزاء:

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

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الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2016/2/9

>برج السرطان على المستوى المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>برج القوس على الصعيد المهنى

برج القوس على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2016/2/9

>برج الثور على الصعيد المهني:

>يوم جديد تقوم فيه بعمل جماعى ناج

على الصعيد العاطفى

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/2/9

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2016/2/9

>مجموعة من الفرص ستطرح على أبناء هذا البرج على مستوى العمل، لذلك يجب أن يكونوا دقيقين عند الاختيار لأن هناك السلبى والإيجابى فيفضل الدقة وأن يأخذوا وقتهم حتى لا يقعوا فى خطأ سوء الاختيار.الحب سيكون أكثر الأشياء المساندة لهذا البرج، ولم يتوقف الحب على الحبيب وفقط إنما الأب والأم وأفراد الأسرة أيضًا لهم عامل كبير فى تقدمهم على مستوى باقية مجالات الحياة.سيواجهون مشاكل صحية كبرى، والأفضل أن ينتظموا فى مواعيد العلاج والفحوصات الطبية حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة هم فى غنى عنها.للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.>مزيد من التألق والظهور بأفضل الحالات على المستوى العملى بين أبناء هذا البرج، لذلك حاولوا أن تحافظوا على هذا المستوى لأن من الصعب أن تصل على النجاح لكن من الأصعب أن تحافظ على هذا النجاح، حاولوا أن تكون هذه هى الحكمة المفضلة لكم هذه الأيام.يميل أبناء هذا البرج إلى الاستقرار ويفضلون دائمًا أن يدخلون علاقة محسومو ومتأكدين من نهايتها، لذلك سيحققون هذا الحلم فى هذا العام وسيجدون شريك حياتهم المناسب لهم ولطباعهم.بعض المشاكل الصحية البسيطة ستواجههم لذلك يجب أن يتمتعوا بالصبر حتى يتخطوا هذه المرحلة.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>تقوم بتأدية عملك على أكمل وجه فى الفترة الأخيرة، وهو ما قد يشعر به رئيسك فى العمل، ويهتم به ويقدره، وهو ما يثير ضغينة زملائك، كما أن هذا سيؤثر عليك سلباً فيما بعد، ولكن حاول أن تحافظ على ادائك الجيد فى العمل، ولا تدعهم ينالون منك.علاقة جيدة ستظهر فى الأفق من الممكن أن تساعدك على تطوير شكل حياتك، ولكن من المتوقع أن ينتج عنها أزمة عليك أن تبدأ فى مواجهتها فى أسرع وقت ممكن، كذلك عليك اتخاذ الخطوات الصحيحة للتعامل معها بشكل جيد، وحتى لا تقع فى خطأ فادح.تحتاج فى الفترة المقبلة أن تبدأ فى الاهتمام باللياقة البدنية، والتى من الممكن أن تساعدك على حل كثير من الأزمات الصحية الطارئة، والتى من الممكن أن تتفادها ببعض التعاملات، كذلك ينح بضرورة الابتعاد عن كافة الأمور التى قد تسبب لك التوتر الصعبى، والذى يؤثر عليك بدرجة لا تتخيلها.حالة من النشاط والوهج الفكرى تسيطر عليك، لكن أفكارك لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن، تعانى من مشكلات بسيطة فى محيط العمل، لكنها تمنعك من ظهور ادائك المهنى بشكله المعتاد، تحتاج إلى فصل المشكلات عن تنفيذ أفكارك حتى لا تهدر الكثير من الوقت.مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، بسبب بعض ردود أفعالك فى مواقف معينة، وإصرارك على اتباع اسلوب صارم فى الحديث، ربما يتغير وضع العلاقة بينكم، بسبب هذه المشكلات، حاول أن تراجع نفسك ولا تعطى للأمور اكبر من حجمها، فالوضع الآن لا يحتاج إلى التشبث بالرأى والعناد.حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب، لا تتعامل مع المور بتجاهل، خذ قسط من الراحة وهيأ لنفسك اجواء هادئة بعيداً عن المشكلات، حتى تعبر من هذه الفترة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب يختلف عن طباعك وأسلوبك الحكيم والذكى فى الحديث، بالتأكيد أن أوضاعك الصحية والمهنية تؤثر على وضعك الصحى، حاول أن تتفهم هذه الحالة وتتعامل معها.>تخونك توقعاتك فى محيط العمل، وتصطدم بوضع غير مريح بالنسبة لك، تحاول أن تتعايش مع الجواء غير المستقرة، لكن أحذر أن تفقد أعصابك، فربما تكون أنت المخطىء، لا تتعامل مع المحيطين بحسن نية زائد، واجعل الحذر موجود داخل علاقتك بهم، وضع حدوداً للتعامل معهم.ربما اليوم هو الأسوأ بالنسبة لتوقعاتك، أنت من الأشخاص الذين يمتازون بالحدث القوى، لكنك يخونك ذلك اليوم، وتتفاجأ بواقف مزعجة من أحد المقربين الذى تكتشف أنه تسبب فى إحدى المشكلات القديمة، التى دفعت ثمنها كثيرًا وتكبدت بسببها خسائر كبيرة، كن هادئاً أكثر من ذلك.تعانى من بعض آلام المعدة، بسبب الضغوط التى تعانى منها اليوم، حاول ان تخرج ما بداخلكن ولا تأخذ الأمور على أعصابك أكثر من ذلك، حتى لا تستمر معك ألام المعدة والقولون لمدة أطول، واحذر من ارتفاع ضغط الدم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو ان يعيش يوماً، ليس بيومه على الإطلاق، تتعامل مع الأمور بشكل خاطىء، وتحاول أن تثبت قوتك، ولا تظهر أى من علامات الغضب، ربما يكون ذلك جيداً على الصعيد المهنى، لكنه لن يفيدك على الصعيد العاطفى،فالمواجهة هى الحل، وحاول أن تتوخى الحذر حتى لا تتأثر صحياً بشكل كبير.>تحاول أن تعرف ما يمكن أن يساعدك على تقديم أفضل ما لديك إلى العمل، وما سيجعلك متفردًا فى موضعك بالعمل، ولكن هناك بعض الأمور المادية المتعلقة بالعمل والتى ستجعلك تشعر بالضيق، التى من الممكن أن تكون مكافأة منتظرة سيتم تأجيلها بعض الشىء، ولكن سيكون لديك الكثير من الأفكار التى تساعدك على الخروج من المأزق بكل سهولة.هذه المرحلة من حياتك العاطفية ستشعر ببعض الضيق والقلق من جانب الحبيب، حاول أن تحتوى فى الفترة المقبلة أى خلاف طارئ بينك وبين الحبيب وكذلك لا داعى لأن تجعله يشعر بالغضب من ناحيتك، واحتوى أى أزمة فى أسرع وقت ممكن.عليك أن تسعى للبحث عن أفضل طريقة للاستمتاع بالصحة والهدوء وراحة البال، وأن تستفيد من الوقت الذى تفقده فى بعض الأنشطة التى تجعل ذهنك صافى وخالى من أى شعور بالتوتر، كذلك هذه الأنشطة تجعل جسدك أكثر صحة، وتساعدك على جعلك أفضل صحة.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مل المستويات سواء العمل أو الصحة، أو حتى علاقتك بالحبيب أو العائلة، كذلك ستتخلص أخيراً من كل المشاكل التى كانت تشغل بالك فى الماضية.>حالة من الغضب الداخلى تسيطر عليك، ويظهر ذلك واضحا على أدائك المهنى، لا تجعل مشكلاتك الشخصية تؤثر على مستواك المهنى، وتعامل مع الأمور بحكمة حتى يمر اليوم دون مشكلات فى العمل، الجميع حولك متربصون لتصرفاتك فكن أكثر هدوءاً، واظهر قوتك المعهودة فى هذه المواقف.أنت من الأشخاص الذين يخفون مشاعرهم بشكل كبير، لكن للأسف لم يقدر ذلك معظم المحيطين بك، ربما تخدعهم ضحكتك التى ترسمها على وجهك، حاول أن تظهر بعض من مشاعرك المضطربة، واترك شريك حياتك ليتعرف على ذلك بمفرده، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.حالتك الصحية متذبذبة، تتعرض لوعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، ربما تترك هذه الوعكة أثراً بسيطاً على العظام، لا تدع المشكلات حولك تلهيك عن الاهتمام بالناحية الغذائية، انخفاض ضغط الدم لن يترك لك العنان حتى لا تلحظه.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء، ان يعيش يوماً مليئًا بالاضطرابات الداخلية، قوة مولود العذراء وشخصيته تظهر دائماً فى المواقف الصعبة، لكن عند تحمل اعباء كثرة يؤثر ذلك على مستواه المهنى والصحى، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة والنوم، وأخذ بعض الساعات من الاستجمام فى الأماكن المفضلة لك.>أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشىء، قد تواجه بعض الأزمات الطارئة التى قد تضعك فى موقف محرج مع مديرك، ولكنك ستحسن التصرف والتفكير، حاول أن تتصدى لكل محاولات الإيقاع بك وتوريطك فى أزمات مفاجئة، واحرص كذلك على معاملة زملائك فى العمل بهدوء حتى لا تخرسهم.علاقتك بالحبيب جيدة، ولكن هناك بعض الخلافات التى ستنتج بسبب خلاف فى وجهات النظر بينكما، كن هادئا ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار خاطئ، حتى لا تقع فى أزمات أكبر لن تقدر على حلها، كذلك يفضل أن تحصل أنت والحبيب على جلسة رومانسية خاصة، تسترجعان فيها اللحظات الجميلة التى كانت بينكما فى الماضى.صحتك جيدة، عليك أن تتبع نصائح الأطباء وتبدأ فى تناول الوجبات الصحية التى تجعل صحتك أفضل بكثير، كذلك يجب عليك البدء فى ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على فقدان الوزن وتجنبك الإصابة بأى أمراض فى الفترة المقبلة، التى تحتاج فيها إلى الراحة.حياتك المهنية ستشهد الكثير من التغيرات الإيجابية، حيث من المتوقع أن تحصل على ترقية مرتقبة، كما أن هناك أملا فى أن تجد ما تبحث عنه، ومن المتوقع أن تتحسسن علاقتك بالحبيب بدرجة كبير، وكذلك سيكون هناك علاقة صداقة ستغير كثيرًا من طريقة تفكيرك.ح تبهر به رؤسائك مما يساعدك على تحقيق مشاريع قديمه كنت تعمل عليها، وقد تربح بعض الأموال كنت تنتظرها من فترة طويلة.تتناقش مع الحبيب فى أمور كثيرة عن المستقبل وتنجح فى إقناعه بوجهة نظرك ولكن عليك التحلى بالكثير من الصبر حتى تصل لما تتمناه.تخرج من وعكة صحية كنت قد مررت بها من أيام قليلة ولكنها تترك أثرًا على حالتك النفسية وتصيبك بكثير من التوتر والقلق، لذا عليك الحذر وممكن الممكن أن تقوم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك والتى قد تساعدك فى نفس الوقت على تحسين حالتك النفسية.عزيزى مولود برج الثور الفترة الحالية تعتبر من افضل الفترات التى تمر بها فحاول أن تستثمر هذه الفترة فى الكثير من الأمور وخاصة أمورك المهنية فهى فترة مثمرة جدًا فى حياتك المهنية فحاول أن تستفيد منها، قد تلتقى صداقات قديمة بشكل مفاجئ يسبب لك حالة من السعادة.>يحذرك الفلك اليوم من أمور شراكة فى طريقها إلى الانتهاء وعقود سوف تفسخ وتتسارع الأحداث لديك حول بعض الشراكات التى ينتابها الغموض، عليك الحذر عزيزى الجدى حتى لا تخسر حياتك المهنية.تمر بلحظات مربكة بينك وبين الشريك وتشعر بالوحدة فى معظم الوقت حاول أن تتخلى عن أنانيتك وأفسح المجال لشريكك حتى يستطيع أن يتنفس فلا ترهقه أكثر من ذلك.قد تمر بوعكة صحية مفاجأة بسبب الضغوط النفسية والعصبية التى تمر بها بسبب من حولك من المقربين فأحذر من الانفعال هذا اليوم وحافظ على هدءوك، وربما تناول قسط من الراحة يكون مفيدا جدًا لك.عزيزى مولود برج الجدى تعتبر الفترة الحالية من أصعب الأوقات التى مررت بها فيما يتعلق بالعمل والعاطفة وحالتك النفسية بسبب الزوايا المعاكسة بين الأبراج حاول أن تتحلى بالصبر وتتخلى عن عصبيتك الزائدة حتى تمر هذه الفترة بسلام.

برج الحمل على الصعيد المهني:

>من المحتمل أن ترث المال اليوم وعلى الأرجح من مصدر غير متوقع، فى المطلق حظك المالى والمهنى فى حالة جيدة هذه الأيام ويدرك من حولك أهمية وجودك، ولكن عليك التحرك لإنجاز ما عليك أعمال والتركيز الكامل، وقد تحتاج إلى مساعدة بعض زملائك فى العمل.

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على الصعيد العاطفي

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/9

>حظك اليوم لبرج العقرب :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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أنت تجعل حب حياتك معقد بدون داع، والسبب أنك ترفض الاعتراف بأشياء واضحة تماما أمامك، لذلك فإنك تحتاج إلى تقييم الوضع بتعقل ونظرة موضوعية حتى لا تخسر من يحبك بصدق.أنت فى حالة بدنية جيدة هذه الأيام حاول الحفاظ عليها والابتعاد تمامًا عن الوجبات الجاهزة أو الأطعمة التى قد تؤثر على معدتك بشكل سلبي، وربما عليك أن تخصص وقت فى يومك للقيام ببعض العادات الرياضية المفيدة.يتميز هذا اليوم بعلاقات ودية مع المحيطين بك وبصداقات مميزة تلعب دورًا مهم فى حياتك، كانت فترة شديدة الإرهاق فى الأيام السابقة لذلك عليك الاسترخاء والتمتع بثمار مجهودك.>حالة من الاستفاقة تجتاح أبناء هذا البرج فسيشعرون بطاقة كبيرة وحماسة تجعلهم على أتم استعداد نحو تنفيذ اعمال ضخمة وإنجازها فى وقت قليل دون أن يشعروا بالإجهاد، لكن يجب ألا يغرقوا أنفسهم فى الأعمال حتى لا تنتهى طاقتهم فى وسط الطريق.ما زالت الأزمات العاطفية تحيط بأبناء هذا البرج وتجعلهم غير قادرين على ممارسة الأنشطة والمهام فى باقية حياتهم بشكل طبيعى، لذلك يجب أن ينحوا الجانب العاطفى من حياتهم جانبًا، حتى يأتى اليوم الذى يتخلصوا فيه من كل هذه المشاكل سواء بالصلح أو الانفصال.وفقًا لهذا الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرض له أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، بعض المشاكل الصحية ستدق أبوابهم وستجعلهم فى حاجة إلى الفحوصات الطبية السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.