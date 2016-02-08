حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 8 فبراير 2016

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 8/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

>حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج السرطان حظك الاثنين 8/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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>برج الجدى حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 8/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 8/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8/2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8/2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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> اليوم هو الأنسب لأى مشاريع فى العمل تتعلق بالمغامرة والمضاربة، مثل الاستثمار أو تبادل الأسهم فلديك فرصة كبيرة لأن تحقق فوزًا مدهشًا يمكنك أيضًا ان تحصل على معلومات جيدة من شخص ما تحسن مركزك فى العمل وتمكنك من زيادة دخلك وبشكل عام سيكون يومك فى العمل هادئًا وسلميًا.علاقتك العاطفية كانت تسير بشكل جيد جدًا طوال الوقت الذى لا تتحملان فيه أية مسئولية تجاه هذه العلاقة ولكن فى الأيام المقبلة تواجهان اختبارًا صعبًا حول مدى حرصكما على هذه العلاقة وقدرتكما على الالتزام بها بجدية.تبذل الكثير من المجهود فى الأيام الماضية يجعلك طوال الوقت خالى من الطاقة والحماس لأى عمل وهو ما تحاول التغلب عليه بمشروبات منبهة مثل الشاى والقهوة ومشروبات الطاقة ولكن هذا يدمر صحتك ويجعلها أسوأ بكثير فانتبه لذلك وضع فى اعتبارك أن كل ما تحتاجه هو بعض الراحة.تنجح اليوم فى تخطى عقبات عكرت مزاجك لأيام طويلة فى الماضي، وستكون قادرًا على إعادة شحن طاقتك وإقامة علاقات صحية مع الآخرين قبل نهاية اليوم، وتغير بشكل جذرى طريقتك فى التعامل معهم.> من المحتمل أن يكون لك صوت مسموع جدًا فى مكان عملك وتحظى بقدرة كبيرة على الإقناع وستكون قادرًا على الحصول على مكان هام فى عملك تبرز من خلاله قدراتك على الشراكة والتعاون.تدور حولك الكثير من الفرص الرومانسية اليوم ومع ذلك تحتاج للتحقق من أولوياتك الخاصة قبل اختيار شريك حياتك بحيث تتفادى أية مشاكل يمكن أن تنشأ فى المستقبل، وإذا كنت بالفعل طرفًا فى علاقة عاطفية يجب أن تنتقل إلى المستوى التالى بعد أن تفكر جيدًا فى قرارك.حان الوقت لأن تنتبه أكثر لنفسك وتمنح صحتك بعض الانتباه لأنك لا تنتبه إليها على الإطلاق فى الآونة الأخيرة قد تعانى بمرض عابر يمنحك الفرصة لتأخذ قسطًا من الراحة أنت فى أمس الحاجة إليه.شخص ما حولك يحاول أن يورطك فى معركة لا تخصك، فكن منتبهًا لذلك ولا تترك لأى شخص الفرصة لأن يفعل ذلك ولا تتورط فى معارك لا داعى لها خاصة إذا كانت معارك على السلطة.>أنت بحاجة لإعادة مراجعة ميزانيتك ومعرفة البنود غير الضرورية التى تنفق فيها الكثير من مالك بذلك قد تشعر بالرضا عن الراتب الذى تتقاضاه ولا تشعر بأنك مضطر للبحث عن عمل آخر وتتخلص من هذا الضغط الذى تشعر به.كم المحتمل أن تواجه اختبارًا عاصفًا اليوم لقوة علاقة الحب التى تعيشها ومدى التزام الطرفان بها، ضع فى اعتبارك أن شريكك وضع ثقته التامة بك وأنك بحاجة لاجتياز هذا الاختبار الصعب إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى العلاقة.لا يمكنك السيطرة على شهيتك اليوم وتشعر كما لو أنك مجنون خاصة تجاه الحلويات وهذا الانجراف وراء شهيتك وما تريد أن تأكله قد ينجم عنه الكثير من المشكلات فى الجهاز الهضمى لذا أنت بحاجة شديدة للتشبث بنظامك الغذائى قدر الإمكان.الاتصالات أو الخبرات القديمة يمكن أن تلعب دورًا هامًا فى حياتك الآن، ستكون تحت ضغط هائل لكى تؤدى بشكل جيد فى جميع المجالات والأصعدة، فحاول أن تدرك قبل فوات الأوان أن الضغط يؤثر بالسلب على قدراتك لا يعززها.>نهضة كبيرة فى حياة أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فسيحصدون مزيًدا من المكاسب المادية وربما يحققون ترقية كانت حلمهم الأكبر، لذلك اليوم يدعوا على التفاؤل ولا هناك أى سبب يجعلهم متشائمين أو غير مستبشرين بحياتهم.الحب سيكون أكبر مشكلة تواجه أبناء هذا البرج والخيانة المتكررة والشك المبالغ فيه سيكون من اهم الأسباب والدوافع التى تقود هذه العلاقات العاطفية إلى الفشل الحتمى، لذلك إذا كان الانفصال هو الحل فلا تترددوا.الحالة الصحية ستتأثر بسبب الحالة النفسية السيئة التى تعرضوا لها، وسقوط الشعر سيكون أكثر ما يزعجهم.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>بعض المشاكل المادية سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى هذا اليوم، وسيكتشف الكثير من زملاء العمل منهم المساعد والمساند له، ومنهم من سيتخلى عنه وسيجعله ينتبه إلى الوجه الآخر منه، لذلك يجب أن نتعلم من هذا الموقف ولا يمر مرور الكرام.بالنسبة للحب سيكون أيضًا يومًا صعبًا على أبناء هذا البرج بعد سلسلة من المشاكل التى تعرضوا لها مع شركاء حياتهم مازالت المشاكل تلقى بظلالها عليهم، وما زالوا يشعرون بأنهم فى معزل وبعد عن أحبابهم.تراجع ملحوظ فى الحالة الصحية يتطلب الخضوع السريع للفحوصات الطبية لتجنب أى مشاكل قد تحدث من الاهمال أو تجاهل بعض الأعراض التى يوجهوها.للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.>لا جديد فى حياة أبناء هذا البرج العملية، فمزيد من الاستقرار لا يوجد أى منافسة أو صعود وهبوط فى العمل، إنما سيسيرون على وتيرة واحدة دون إحداث تغيير أو تجديد لا للأسوأ ولا للأفضل، لكن يفضل أن نعيد نشاطاتنا ونحاول ان نتخلص من هذه الحالة.المشاكل العاطفية كادت ان تقضى على أبناء هذا البرج وتخيب أملهم فى كل شيء فى الحياة، لكن لا داعى للتشاؤم لأن هذا اليوم سيكون بداية لحياة عاطفية جديدة، ربما تكون مع شريك حياة جديد، لذلك انتظر وستتحول حياتك إلى الأفضل.بالنسبة للحياة الصحية فستتحن حالتهم وستكون نتائج الفحوصات أفضل من المراحل السابقة.تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.>عملت بجد فى الفترة الأخيرة وسوف تتلقى عربون تقدير على هذا الجهد، قد تحصل على مكافأة أو دفع شيك طال انتظاره مما سيولد لديكم شعور رائع بالارتياح، عليك الاستمرار فى الجهد لتحقيق المزيد من التقدم.تخيم أجواء من الراحة والهدوء على حياتك العاطفية، ربما أنت فى حاجة أن تعبر لشريكك عن امتنانك لوجوده بجانبك فمن الممكن أن تحضر له هدية بسيطة، وأعتمد على قوتك لإجراء تغييرات مهمة فى العلاقة.لابد من توفير الوقت للقيام ببعض العادات الصحية خلال روتينك اليومي، وعليك ألا تغفل قيمة المياه فتأكد من شربك كمية مناسبة على مدار اليوم، ومن الممكن أن تشارك أصدقائك فى القيام ببعض الرياضة اليومية.مشاعرك ورغابتك قد تكون معقدة بعض الشىء، حاول التعامل بحكمة وهدوء ولا تتسرع فى الحكم على الأشياء، التغيير أمر لا مفر منه ولديك القدرة على رسم مستقبل مشرق فى الفترة القادمة.>تقوم بعمل تقدم مرضٍ فى عملك، اليوم هو المثالى لعمل أفكار جديدة ومبدعة، قد يتطلب منك هذا إلغاء بعض الخطط الأسرية، ولكنها سوف تؤدى إلى تقدم كبير فى حياتك المهنية وتفتح لك آفاقا غير متوقعة، ولكن عليك حفظ التوازن أيضا بين عائلتك وبين أمورك المهنية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليك.من المحتمل أن تضغطى عليك الآن عدة مشاعر متناقضة، عليك أن تأخذ الأمور ببساطة وبحس دعابة وأن تحاول البقاء هادئًا وصبورًا فى حياتك العاطفية.تتحسن صحتك بشكل ملحوظ، ويطلب منك الفلك الانتباه إلى الأسنان والركبتين والظهر والابتعاد عن المجازفات، محاولة قضاء وقت ممتع فى أحد المنتجعات الصحية قد تكون مفيدة جدًا بالنسبة لك.سيجدك الآخرين ضعيفًا فأنت متعب مما يحدث حولك فى الفترة الأخيرة، عليك أن تبذل مجهودًا أكبر اذا أردت أن تنهى يومك بالشكل المرغوب، لا تكن أنانى عليك التطرق إلى المواضيع العالقة لأن ذلك ليس فى مصلحتك.>ستتعامل مع الأمور المهنية العالقة ولن يستطيع أحد إيقافك فلديك الطاقة اللازمة لإنجاز ذلك، ولكن عليك الحذر وتعامل بقليل مع العقل حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على علاقاتك بأصدقاء العمل، فى المطلق الحظ يحالفك فتقدم ولا تدع الفرصة تفوتك.مصالحات وأجواء عاطفية تسيطر على علاقتك بحبيبك بعد فترة من المشاكل، من المحتمل أن تحصل على مفاجئة سعيدة من شريك حياتك، وإن كنت تفكر فى تكوين أسرة فهذا هو الوقت المثالي.تحتاج إلى زيادة فى كميات النوم فهى فترة شديدة الإرهاق بالنسبة لك ولكن عليك أخذ قسط من الراحة حتى تتمكن من أداء أعمالك بشكل جيد وفعال، ومن الممكن أن تتبع نظام غذائى صحى مكون من الفواكة والخضراوات.رغبتك فى النجاح تزداد جدا اليوم وتسعى إلى تعزيز مهاراتك، ينصحك الفلك أن تقرأ بعض الخطوات الجديدة التى تساعدك أو تحاول التواصل مع أشخاص من ذوى الخبرة، عليك ترتيب أولوياتك والانطلاق بقوة نحو النجاح.>حان الوقت الذى تستطيع فيه الابتعاد عن الناس اللذين لا يخدمونك، أو لا يرغبون فى خدمتك، وهذه تُعد خطوة كبيرة لك فى تحقيق التوازن فى مواردك المالية.. ستُكافأ قريبًا، وسوف تُضاف هذه المكافأة إلى الأصول المالية الخاصة بك.>حبيبتك القديمة تعود من جديد، وتحاول بناء علاقة جديدة معك .. فلا تتجاهلها أو تصدها، قدر محاولتها للرجوع ولكن يجب عليك إخبارها بالأخطاء التى ارتكبتها قديمًا، مما أدى إلى انفصالكما، لأنك لن تتسامح بأى حال من الأحوال مع تكرار هذه الأخطاء مرة ثانية.. فإن أرادت العودة عليها التغير.. وإصلاح ما بها من عيوب تجعلها إنسانة جديدة.. تليق بفرصة جديدة ستمنحها أنت لها.ستهاجمك الأمراض المزمنة، خلال الأيام القليلة المقبلة.. لكنك ستستطيع التوصل إلى طريقة مرضية فى التعامل معها وعلاجها، ولكن هذا الأمر سيحتاج وقتًا طويلاً من التحمل والصبر للخروج بنتيجة مرضية.. فلا تتعجل، لا يأتى شيء بسهولة.. فتحمل وقاوم وحارب للنفس الأخير، لكنك إن أردت الحصول على نتيجة كبيرة فى وقت قصيرة.. فعليك اتباع حمية غذائية قاسية، لتصل ما تريد فى الوقت الذى تريده.يتوقع علماء الفلك لبرج الجوزاء أن تكون الحياة أكثر سعادة بالنسبة له، فى الأيام القادمة، والنجاح مرافق له فى حياته المهنية .. كما أنه على المستوى الصحى سيستطيع التغلب على المشاكل الصحية التى تواجهه، وبالمثابرة والصبر سيتجاوز أى أزمات.>لقد قمت من قبل بادخار لجزء كبير من أموالك، لكنك ورغم هذا الانجاز الكبير إلا أنك هذه الأيام ستقوم بالكثير من الإسراف، مما يجعلك على حافة إضاعة ما ادخرت من قبل، ولكن كن حذرًا فقد تفقد السيطرة على الخطة التى وضعتها من قبل، وإضاعة محاولاتك فى مقاومة نفسك ومجاهدتها فى عدم الإسراف هباءً، تحكم فى شراهة الشراء، وتحدث مع أحد الأصدقاء ليساعدك فى الادخار من جديد، أو قم بوضع أموالك فى إحدى المشاريع التى سترغمك حتمًا على الحفاظ عليها من الضياع.لا تشعر بالإحباط والاكتئاب لأن موعدك الغرامى لم يسير بالشكل الذى تريده، فالعلاقة تحتاج إلى وقت لتطور، وتحتاج المزيد من الوقت لتشعر بمزيد من التفاهم، شريكتك لديها قلب يقدر بالذهب، حافظ عليها، ولا تتعجل فى الحكم على علاقتكما بالفشل، اعط لنفسك ولها المزيد من الوقت وحتمًا ستشعر بما تود الشعور به، لكن أى علاقة لها مراحل، فلا تستعجل مرحلة قبل الأخرى.لقد قمت باستهلاك صحتك واستنفاذها للحد الذى سيضطرك لا مفر لأخذ عدد كبير من القرارات، على المستوى الصحى لتنقذ ما يمكنك إنقاذه.. يجب عليك ممارسة الرياضة، والنوم الجيد، وشرب الكثير من المياه.. ما يُعيد لصحتك لياقتها، حتى لا تتدهور صحتك.. ويؤثر ذلك على الجوانب الأخرى والتى طالما أعطيتها الأولوية على حساب صحتك.يتوقع علماء الفلك الكثير من النجاح على المستوى الشخصي، والمهني، والصحى.. ستشهد الكثير من الأخبار المفرحة قريبًا، بعد الأحداث الحزينة التى مررت بها الفترة الماضية.>ستحدث لك بعض المشاكل الطفيفة اليوم، والتى من الممكن تجنبها بقليل من العصبية، والتهور، كن حذرًا فى التعامل مع مرؤوسيك فإن تعصبت قد يؤثر ذلك سلبًا على روح الفريق، مما يؤثر بدوره على العمل والإنتاجية.لا تجعل ضغط العمل الخارجى يؤثر سلبًا على حياتك الاجتماعية، فأنت تملك شريك حياة يقدرك ويتفهمك ويحتويك، ويستطيع تجاوز هذه الأزمة معك بشكل جيد، فلا تجعل مشاكلك تضيعها من بين يديك، فتندم، وتعرف قيمتها لاحقًا، إظهر لها المزيد من الاهتمام والحب والاحترام وصارحها بما تمر به من مشاكل، لتضعها فى الصورة الصحيحة.لقد كنت مليء بالطاقة والحيوية والنشاط اليوم، وأيضًا ستستطيع أخيرًا تشخيص وعلاج المرض الخاص بك، والذى كان تشخيصه أمر بعيد المنال، حاول الاستجمام فى مكان ما، وقضاء بعض الوقت فى منتجع صحى لتنشيط الجسم والروح.يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة القادمة جيدة لحد كبير على جميع المستويات، فستستطيع تحقيق التوازن الذى طالما حلمت به، وسعيت له كثيرًا مما سيجعلك سعيدًا لفترة طويلة.