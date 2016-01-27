حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 5 فبراير 2016 مع جاكلين عقيقي

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وحيويتك وامض مع العائلة المزيد من الوقت

برج الثور

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية في مجالك المهني، وتكون نتائجه إيجابية جداً

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع

برج الجوزاء

مهنياً: يناسبك هذا اليوم أكثر من أي يوم مضى، ويتحدث عن مشروع خلاّق وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي

عاطفياً: يكون حديث عن مستقبل لك او تباشر قصة رومانسية أو يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خالياً، وتتبدل مشاريع على أثر ذلك

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة

برج السرطان

مهنياً: قد يستجد اليوم ما يحذرك من إشكالات ومضاربات وإرباكات، ولكن مع مرور الساعات تتوصل إلى التغلب على كل ما يعيق تقدمك

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة

برج الأسد

مهنياً: أجواء العمل مشعجة، وتتيح لك إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوف مميز

عاطفياً: لا تعامل الشريك بقساوة بل كن مرناُ جداً معه، وتعرف تطورات كثيرة في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحياً: ممارسة الرياضة يومياً تساعدك على اكتساب لياقة بدنية بدون جهد كبير

برج العذراء

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع عقداً أو تعالج مسألة مالية أو قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة

عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق

صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك

برج الميزان

مهنياً: تتخلص من الأنانية التي يمكن أن تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وتستعيدك عافيتك وطباعك الهادئة، فتكون محط أنظار الجميع واهتمامهم

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء ولا ترفض أي دعوة تتلقاها لتمضية أجمل الأوقات برفقة الحبيب

صحياً: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب وركّز على الأحداث الجيدة

برج العقرب

مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل

برج القوس

مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة

عاطفياً: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك

برج الجدي

مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة وإنما غير متسرّعة

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكّن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار

برج الدلو

مهنياً: يبتسم لك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً

برج الحوت

مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: يحمل اليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية



ابراج مكتوب



برج الحمل

إذا كنت تخطط لأمر ما، فينصحك علماء الفلك اليوم بتأجيله إن استطعت فالوقت غير مناسب. عليك اليوم توخي الحذر إن كنت تستعد للسفر، فربما تتأخر، تفقد متاعك، أو ربما يكون الطقس سيئا. عليك اليوم الانتظار وتجنب التسرع.

برج الثور

يوم مختلف عن المعتاد، فسيكون لديك بعض الأخبار غير المتوقعة بشأن انفصالك عن عملك الوظيفي وستكون لصالحك. ربما يتسبب هذا الأمر في تغيير جذري في حياتك. ننصحك بأن تتحلى بالتواضع. انتبه فكلما كنت مغرورًا، كان ذلك سبب في إثارة الحقد بين رفقائك. اهتم بأسرتك اليوم.

برج الجوزاء

انتبه فاليوم غير مناسب تمامًا لتلتقي بالحبيب، أو لتتحدث معه لفترة طويلة في الهاتف. عليك اليوم أن تجعل كلامك مختصرا وننصحك أيضًا بأن تقلل من اللقاءات. ربما يكون أحد أصدقائك اليوم في حالة غير طبيعية وقد يصل الحال بينكما إلى الشجار، فكن صبورًا.

برج السرطان

كن أشد حذرا اليوم، فعقلك الباطن هو الأكثر نشاطًا. ربما يكون لديك اليوم بعض الأفكار النفسية أو الأحلام الغريبة التي ربما تخبرك عن شيء محتمل في علاقتك مع أحد أصدقائك أو الحبيب. ننصحك بأن تقوم بعمل قائمة للرموز التي رأيتها في أحلامك ثمّ حدد ماذا تعني هذه الرموز بالنسبة لك.

برج الأسد

تفاءل فاليوم أنت محظوظ فإن كنت أعزب، ستلتقي بشخص ما سيغير حياتك. ستشعر أن هذا الشخص هو الأنسب على الإطلاق بالنسبة لك. ولكن ننصحك باليقظة والانتباه! فربما يكون هذا الشخص لديه بعض المشكلات المادية أو ربما يكون شديد الغيرة وشديد التحكم.

برج العذراء

كن هادئا اليوم فربما تتعطل بعض أدواتك الالكترونية التي كنت تستخدمها. ربما يصيبك هذا الأمر بالإحباط، ولكن ننصحك أن تقلل من هذا الشعور. الإحباط واليأس لن يحلا هذه الأمور، ولكن كل ما أنت بحاجة إليه هو الهدوء ومحاولة إصلاح أدواتك الإلكترونية.

برج الميزان

لا تتوتر اليوم فربما يكون من الصعب اليوم الاتصال الالكتروني. ربما تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها سواء في الاتصالات، أو البريد الالكتروني، وغير ذلك. إن أردت أن تتحدث إلى أحد اليوم ، فننصحك بزيارته شخصيًا.

برج العقرب

كن مستعدا اليوم فسيكون لديك عدة أعمال مهمة يجب عليك إنجازها في بيتك، ولكن ربما يعطيك بعض ضيوفك أفكارا أخرى غير متوقعة فاستفد منها. ننصحك اليوم بأن تتجنب الشعور بالإحباط أو الغضب. عليك اليوم أن تفسر ما يحدث بأدب ولكن بدقة. اهتم بضيوفك ورتب لمقابلة الأصدقاء فيما بعد.

برج القوس

تشعر بالضيق اليوم والاكتئاب، وربما تشعر بالجنون إن لم تخرج للتنزه ولو لوقت قليل. عليك إنجاز مسؤولياتك اليوم فربما تكون هي العائق. ننصحك اليوم للخروج من هذه الحالة بالمشي السريع، وإرجاع بعض الكتب التي قرأتها للمكتبة. ربما يتسبب هذا في الشعور بالراحة حاليًا.

برج الجدي

تزيد اليوم مشكلتك المادية فكن مستعدا، وربما تتقطع بك السبل ولا تجد حلا للخروج من تلك الأزمة الآن. ولكن لا تقلق فالأمر مؤقت ولن يستمر. إذا كنت بحاجة إلى يوم تشعر فيه بضغط أقل، فاعلم أنك قادر على أن تكون أفضل في حالة معالجتك لهذه المشكلة.

برج الدلو

اليوم يوم المغامرات، فربما تقرر أنت وأصدقاؤك فجأة القيام ببعض الأفكار الجريئة، كالقيام برحلة خارج المدينة. لا تتردد فهذه الفكرة ستكون جيدة جدًا. احرص في هذا اليوم على أن يعلم من حولك مكانك الذي ستذهب إليه أنت والأصدقاء لكيلا ينتابهم الشعور بالقلق عليك.

برج الحوت

لديك اليوم بعض الأفكار النفسية المهمة فعليك أن تتفاءل، ولكن ربما تشعر بالارتباك والاضطراب تجاه معاني هذه الأفكار. ننصحك إذا شعرت بالغموض اليوم عدم تنفيذ تلك الأفكار أن تؤجلها للغد فربما تكون أوضح.

شبكةعيونالإخبارية

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