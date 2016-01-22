حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 22 يناير 2016

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22/1 /2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

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برج الدلو على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22/1 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/1 /2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى:

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برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 22 يناير 2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى...

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برج الأسد على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 يناير 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى...

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برج الثور على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 22/1 /2016

>الجدى على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/1 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22 يناير 2016

>برح الحمل على الصعيد المهنى:

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برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك ..

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 22 /1 /2016

>الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22 يناير 2016

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برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة:

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 22/1 /2016

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القوس على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج :

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22/1 /2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى:

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برج الميزان على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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تظهر العديد من المشاكل على صعيد العمل تحاول السيطرة عليها بالصبر وشحن همة الزملاء للوقف وقفة رجل واحد، وهذا سيدعم موقفك أمام مديرك وسيكون لك شأن كبير فى محيط العمل يؤدى بك إلى الترقى فى السلم الوظيفى.حب جديد يطرق باب قلبك حاول أن تفتح للأفراح طريق فى حياتك حتى تشعر بالدفء الذى كنت تحلم به فى حياتك، لا تحاول أن تتذكر الماضى الأليم فقد مضى بكل ما فيه من أحزان وأوجاع إلى حيث لا رجعة بعد اليوم.الأجواء ملائمة للقيام بنزهة مع الأصدقاء سوف تترك آثارها الطيبة على حياتك الصحية فستجد النشاط والحيوية يتسللان إلى حياتك بالتدريج.تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة المزيد من الترقى والتقدم للوصول إلى أحلامك، سيكون دعم الأصدقاء لك فى الفترة القادمة كبيرا ويجب أن يكون تقديرك لمواقهم معك بنفس المقدار، الأيام الحلوة فى الطريق إلى حياتك ابتسم.من المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم لا يسيرون فى طريق إلا ولهم مصلحة فى آخره، مما يجعل علاقاتهم مع أصدقاء العمل متوترة للغاية حاول أن تكون شخصا متعاونا مع أصدقاء العمل.تحاول أن تتقرب إلى الشريك بكل الطرق ولكن أخطاءك غير محتملة ولن تمحو محاولاتك ما فعلت سريعا حاول أن تقدم المزيد من الاهتمام به حتى تزيل العقبات بينكم.حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة القادمة فأنت دائم الإهمال ومحترف عدم الاستماع إلى آراء الأطباء تجنب الأجواء الباردة فى الفترات القادمة.تتوقع لك الأبراج أن تتغير الأحوال لتكون الحياة أفضل انتظر أحداثا جديدة تدخل على حياتك منها إنسان جديد يدخل إلى أسرتك الصغيرة ويعمل على إضفاء لمسات جديدة فى حياتك الأسرية.بعد فترة من المشاكل الدائمة فى العمل يعرض عليك مكانا أفضل لا تتردد فى القبول أخيرا فتحت أمامك أبواب السعادة فى محيط العمل، سيكون لديك كثير من الاختيارات التى تنتقى منها ما يتماشى مع ميولك.تتعرض للعديد من المشاكل مع الشريك تنهيها بعدم الاقتناع بوجهة نظره مما يتسبب أن تكون المشكلة قائمة ولا تنتهى، حاول أن يكون الحل أسرع بأن يتطور الحوار إلى أن يقتنع أحدكم بوجهة نظر الآخر فى المشكلة.تعتمد على تناول المسكنات بدلا من علاج الألم الذى تشعر به من وقت لآخر إلى الآن الوضع مستقر ولذلك يجب علاج الأمر حتى لا يكبر أكثر من ذلك فى الأيام القادمة.تتوقع لك الأبراج أن تستقر أمورك فى الفترة القادمة بقليل من الصبر وتحمل المسئولية لتسيطر على أوضاعك حاول أن تتحلى بالصبر فى مواجهة الصعاب.حاول أن تتخلص من هذه الطريقة السلبية فى التعامل مع من حولك، كن متعاونا مع الزملاء أكثر من ذلك حتى لا يترك هذا أثر على وضعك، كما أنه من الضرورى أن تراعى كل القواعد الواجب اتباعها حتى لا تخسر أكثر من ذلك.علاقتك بالحبيب مستقرة تماماً، وذلك بسبب احتوائك الدائم للأزمات، لا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ حتى لا تندم عليها فيما بعد، كن على قدر المسئولية واستغل كل الظروف لإسعاده.اهتم بصحتك أكثر من ذلك، عليك أن تتبع نظاما صحيا جيدا، لأن ما تفعله فى الفترة الأخيرة قد يؤثر على صحتك، حاول أن تسترخى وتحصل على قسط كبير من الراحة ولا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ حتى لا تندم.أوضاعك ستكون جيدة فى الفترة المقبلة، تحديداً على مستوى العمل والأسرة وكذلك الأصدقاء، أما على مستوى علاقتك بالحبيب فلا تدع الحياة تجذبك إلى الطريق الخاطئ.علاقتك بالزملاء جيدة تماماً وهو ما سينضم لك الكثير من النجاح فى الفترة الماضية، أما على مستوى المدير، فحاول أن تتفهم ما يطلبه منك فى الفترة المقبلة، ولا تضع التعقيدات حتى لا تفقد وضعك فى العمل.حاول أن تكون هادئا فى حديثك معه، ولا تنفعل كثيراً لأنه دائماً ما يشعر بأن هناك سيطرة غير محببة إليه، فكن حذر فى تعاملك معه، حتى لا تفقده.أوضاعك الصحية جيدة، ولكن دائماً ما تهمل تعليمات الأطباء، التى يكون بها فائدة كبيرة، اهتم بكل هذه الأمور التى تبدو لك بسيطة إلا أنها فى غاية الأهمية.أوضاعك ستتحسن كثيراً، ولكن عليك الصبر لكى تجنى ثمار هذه التجربة الصعبة، لا تدع الحياة تقودك فى الاتجاه الخاطئ، كن حذرا كثيراً إلى ما يحاك لك من قبل بعض المقربين.تحتاج إلى معاونة أحد المقربين فى إنجاز مهمة خاصة بعملك، ابحث أكثر عن الجزء المفقود فى أفكارك ويمنعها من التنفيذ.تعامل مع شريك حياتك بشكل أكثر رومانسية، أنت تعبر عن مشاعرك بأفعال، لكن توجد مواقف تحتاج إلى الحديث فحاول أن تحقق المعادلة.تتابع الكثير من المباريات لكنك لا تمارس الرياضة، احرص على قضاء أوقات فى ممارسة الرياضة كى تجدد طاقتك.أنت على موعد مع الوصول للتفكير الصحيح، تحتاج فقط إلى التركيز فى إيجاد الحلقات المفقودة فى أفكارك كى تدخل حيز التنفيذ، تعامل مع شريك حياتك بشكل أكثر رومانسية، فربما تضطرك بعض المواقف للوقوع فى موضع التقصير معه بسبب قلة كلامك الرومانسى، ركز أكثر فى هوياتك ومارس رياضتك المفضلة كى تجدد طاقتك.أنت على موعد مع المشاجرات اليوم، تسمع كلمات من أحد الزملاء تثير غضبك وتضطر للرد عليها بشكل يتطور سريعاً، حاول ألا تجعل غضبك يؤثر على أدائك المهنى.اثبت على موقفك مع شريك حياتك، ولا تستمع إلى نصائح آخرين فربما تكون خاطئة.تحتاج إلى الابتعاد عن الضغوط العصبية والمشكلات المحيطة بك، تناول مشروبات مهدئة، وحاول أن تقتنص قدراً من الراحة.تسمتع إلى بعض الأحاديث التى تثير حفيظتك اليوم، وتضطر إلى الرد مما يدخلك فى مشاجرات فى محيط العمل، حاول ألا تجعل غضبك يؤثر على أدائك المهنى، من المعروف أنك تغير رأيك أكثر من مرة فى ذات اللحظة، لكن حاول ألا تفعل ذلك مع شريك حياتك، ولا تجعل نصائح المقربين تزيد من تذبذب مواقفك، حاول أن تاخذ قسطاً من الراحة.تحاول أن تعيد هيكلة أوضاعك بالعمل، وهذه خطوة جيدة بكل المقاييس، لا تدع الوقت يمر دون أن تحقيق أى إنجاز، لأن كل هذا ليس فى صالحك على الإطلاق، كما أن هناك الكثير من المتربصين بك يحاولون إيذاءك بشكل أو بآخر.على مستوى علاقتك بالحبيب فهى جيدة إلى حد كبير، وهو ما سيكون بمثابة دعم لك فى الفترة المقبلة، لا تخذله أبداً وكن دائماً إلى جواره، فهو أكثر شخص سيساعدك على تجاوز الـأزمات بدرجة كبيرة.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فأنت فى الفترة المقبلة، عرضة للإصابة بمرض خطير إذا لم تنتبه إلى وضعك الصحى، وتعرف كيف يمكن أن تحل كل الأزمات التى تمر بها، حتى لا تندم فى المستقبل.فترة سيئة هذه التى ستعيشها الأيام المقبلة، علاقتك بالجميع متوترة للغاية، وهذا ليس فى صالحك خصوصاً على مستوى العمل، فإذا لم تقدر على تجاوز هذه المشكلة سيكون هناك تبعات خطيرة.دقتك المهنية، تجعلك دائماً فى الأمام، والجميع يثق فى أمانتك، لذلك يوكلون إليك المهام الصعبة فلا تغضب من ذلك.تحتاج إلى إعادة تكوين فكرك عن بعض الأمور المختصة بشريك حياتك، فالأمور لن تقف فقط عند رأيك.تضغط على نفسك بشكل كبير، حاول أن تتحكم فى أعصابك كى لا تتعرض إلى اختلال ضغط الدم.أنت من القليلين الذين يؤدون عملهم بدقة وأمانة شديدة، لذلك فانت دائماً فى مقدمة رجال المهاب الصعبة، تعتبر محل ثقة من قبل رؤسائك، لذلك لا تغضب من ضغوط الشغل عليك، حاول أن تطور أفكارك مع تطور الأحداث واستوعب مواقف شريك حياتك أكثر من ذلك، لأن الأحداث لن تقف عند تفكيرك فقط، وحاول أن تقلل من ضغوطك العصبية.أوضاعك فى العمل ليست سيئة كما تتخيل، فقط عليك أن تكون هادئا قليلاً ولا تندفع فى اتخاذ القرارات المصيرية التى قد تؤثر على أوضاعك فى العمل، وقد ينتج عنها إيذاؤك من قبل مديرك.علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، خصوصاً أنك قدمت إليه الكثير من التضحيات وهو يقدر ذلك، وهذا ما سيجعله يتغير فى معاملته معك، وستحققا سوياً الكثير فى الفترة المقبلة.فى الفترة الماضية أهملت كثيراً فى صحتك، ولم تتبع أى نظام صحى، وهذا سيكون له تأثير سيئ عليك على صحتك، حاول أن تعود من جديد وتتخلص من كل هذه التصرفات حتى تنعم بصحة جيدة.يتوقع لك العلماء فى الفترة المقبلة، أوضاع جيدة إلى درجة كبيرة، تفاؤل خيراً، وكل شيئ سيكون على ما يرام، تخلص من الخوف والقلق الزائد حتى تحقق ما تريد وتتجاوز الخلافات والأزمات التى تمر بها.أخبار سارة فى طريقها إليك، ربما تلتقى بأحد أصدقاء العمل القدامى، وتنفذان مشروعاً سوياً، وستكتسب منه خبرات كثيرة.لا تصدر أحكام أولية صارمة على الأشخاص، لمجرد أنهم خالفوك فى الرأى، ربما تكون أنت على خطأ، تحكم فى انفعالاتك.تحتاج إلى العودة إلى نظامك الغذائى الصحى، لتعود إلى قوتك الذهنية الغائبة عنك هذه الفترة.تدخل فى مشروعات محببة إلى قلبك، بعد أن تلتقى بأصدقاء قدامى فى العمل، ربما تدفعك روح التعاون المشترك الموجودة بينكم إلى الإنتاج والإبداع، انفعالاتك تتسبب لك فى كثير من المشكلات، لا تتعامل مع الأشخاص بظواهر الأمور، ولا تصدر أحكام متسرعة لمجرد أنهم خالفوك فى الرأى، العودة إلى حالتك الذهنية النشيطة ستأتى بعد عودتك إلى نظام غذائى صحى.تتعرض لبعض المواقف اليوم التى تتطلب منك الجدال كثيرا حاول أن يكون لك موقف واضح ولا تتخلى عنه حتى تصل إلى ما تريد بدون أن يصيبك خسائر فى محيط عملك أو تتسبب فى مضايقة من حولك.تلتقى اليوم بصديق قديم يشعل لديك ذكريات حب ماتت منذ فترة كبيرة ولكنك على استعداد للاستمتاع وأنت تسمع حديثه، لا تقتل هذه اللحظات الجميلة فدائما الماضى ليس كله تعيس.تبدو عليك ملامح التعب والإجهاد يجب أن تأخذ قسط من الراحة حتى تسطيع متابعة عملك بدون مضاعفات أفعل ذلك قبل فوات الأوان.تتوقع لك الأبراج أن تقوم بمجموعة من الأعمال التى لن تحصد نتائجها الآن ولكن سيكون لها دور فى حياتك المستقبلية، وسيكون الوقت ملائما أن تقوم بأعمالك المؤجلة حتى تظل متألقا فى حياتك الشخصية والعملية.