توقعات الأبراج اليوم السبت 2015/12/26

برج الأسد حظك اليوم السبت 2015/12/26

>برج الأسد حظك اليوم

>على الصعيد المهني:

>تعيش هذه الأيام تقدماً كبيراً على المستوى المهنى بسبب مجهوداتك العظيمة خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكنك من حصد منصب كبير أو مكافأة مالية جيدة من رئيسك فى العمل، وهو ما يثير مشاكل الغيرة من زملائك ولكن يجب أن تكون قوياً وتواجه هذه الأمور بقوة وجرأة.

>برج الأسد على الصعيد العاطفي

>فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع مع شريك حياتك، بسبب موقفك الداعم له وحبك وتفانيك فى إظهار مشاعر الحب والود بينك وبين شريك حياتك.

>برج الأسد على الصعيد الصحي:

>إذا استمررت فى أسلوبك فى عدم الحفاظ على صحتك فسوف ينعكس الأمر بالسلب على صحتك وعلى حالتك البدنية والصحية وكذلك حالتك النفسية، لذا حاول الحفاظ على نفسك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يرى علماء الفلك والأبراج أن جهودك المهنية تبدأ فى حصد المال والمناصب خلال المرحلة الحالية، وذلك لأن لكل مجتهد نصيب ولأنك كنت تعمل منذ فترة طويلة على الوصول لهدف معين فى مجال العمل ولالفعل استطعت أن تحققه.

برج الثور حظك اليوم السبت 2015/12/26

>برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

>تواجه تحديات مستمرة فى العمل هذا اليوم، ولكن بأسلوبك الهادئ وشجاعتك وجرأتك وحماسك ونظامك سوف تتمكن من إيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات والمشاكل، فلا تيأس وكن أكثر ثقة فى نفسك.

>برج الثور على الصعيد العاطفي:

>لا تكن مقطب الجبين تجاه شريك حياتك، فهو ليس له ذنب فيما تواجه من مشاكل ويجب أن تتغلب على هذه المشاكل بعيداً عنه ولا تحول حياته إلى نكد وحزن بسبب عملك، فهو ليس له أى ذنب.

>برج الثور على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى بعض الهدوء بعيدًا عن الضغوط المهنية والنفسية التى تواجهها خلال الأيام الحالية، لذا يجب أن تأخذ إجازة من العمل وتعمل بعيداً عن الأجواء الصاخبة والمتوترة التى تتواجد حولك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يرى علماء الفلك والأبراج أن هناك بعض التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء، ويجب أن تحافظ على صحتك بعيداً عن المشاكل والضغوط.

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2015/12/26

>برج الجدى على الصعيد المهني:

>مواليد برج الجدى يتمتعون بالصبر والجد والمثابرة، لا تيأس من الوصول إلى حلمك فهو فى الطريق لك، ساعد زملاءك فى العمل على اجتياز المشاكل هم أيضًا فلا يوجد شخص ينجح بمفردة ولكن النجاح الجماعى أجمل بكثير.

>برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>لديك قدرة على خلق المواقف والتجديد لتعيش فى أجواء سعيدة مع الشريك، مواليد برج الجدى دائمًا ولاؤهم الأول والأخير للأسرة لذلك لن نتعجب عندما نجد الأم تضحى من أجل أولادها، والأب يتفانى فى خدمة أسرته.

>برج الجدى على الصعيد الصحى:

>على الرغم من أنهم شخصيات مسالمة بطبعها وملتزمة إلا أنهم فى الجانب الصحى على العكس تمامًا، يعشقون السهر والأكلات الدسمة ولا يتقيدون بتعليمات الطبيب.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>العام الجديد يحمل لك كثيرًا من الأخبار الجيدة التى تتمثل فى حلم بعيد وأصبح بالإمكان الحصول عليه، علاوة على الترقى فى الوظيفة فأنت من الشخصيات المثابرة والتى يجب أن تصل إلى حلمها.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2015/12/26

>حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهني:

>استقرار كبير سيشهده أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية، فمزيد من التقدمات سيرافقك فى كل خطوات حياتك وستشعر أنك على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمك الأكبر.

>على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون أكثر الأشياء التى ستعاونك على مزيد من النجاح والتقدمات على مستوى باقية مجالات حياتك، لذلك حاول أن تحافظ عليه وتطوره على قدر المستطاع.

>على الصعيد الصحي:

>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة خاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرًا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

برج الحوت حظك اليوم السبت 2015/12/26

>برج الحوت على الجانب المهني:

>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، ما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، ما يجعلك قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال فى قائمة المهام.

>برج الحوت على الجانب العاطفي:

>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

>على الجانب الصحي:

>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سيئ عليك فيما بعد.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2015/12/26

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

>هذا اليوم ستتعرض لمجموعة من المشاكل التى قد تجعلك تشعر بأن حياتك قد توقفت عند هذا الحد وأنك لن تجد مستقبلك فى مكان عملك، لذلك لا تتردد أن تأخذ خطوة فى الانفصال عن عملك والبدء من جديد.

على الصعيد العاطفى:

>بعض التخبطات ستواجه علاقتك العاطفية على الرغم من الاستقرار النفسى الكبير الذى شاهدته فى الفترة الأخيرة، لكن لا تعطى لها ظهرك لأنها مجرد مشاكل سطحية ستزول سريعًا.

>على الصعيد الصحي:

>استقرار نسبى فى حالتك الصحية فلا جديد بها وربما نشعر ببعض التأخر لكنه حالة غير مستمرة ولا يوجد لها أى حالة مرضية حقيقية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2015/12/26

>على الصعيد المهني:

>حاول أن تحل المشاكل بينك وبين زملائك فى العمل، حيث إنك تجر نفسك لمشاكل غير ضرورية لأنك تهتم بأمور ثانوية ليس لها دلالة مهمة وهناك أمور يجب أن تهتم بها بشكل أكبر مثل: الدقة والنظام فى العمل، وابتعد عن الفوضى والسلبية والأسلوب الرجعى فى العمل حتى تصل لأهدافك التى ترغب فى تحقيقها.

>برج السرطان على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تكون أكثر تفهمًا لشريك حياتك بأن تغير من نفسك ولا تتوقع من الآخرين أن يوفروا راحتك وكل ما ترغب فيه، فهناك أشياء تأتى عكس رغباتنا وتذكر أنك مهندس حياتك ومن تضع الخطط والبيانات فيها.

>برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تعيش تجربة مربكة بسبب إصابة أحد أفراد عائلتك بوعكة صحية، حاول أن تكون أكثر قوة وصلابة وتواجه هذا الموقف بجرأة وشجاعة وتقف إلى جوار عائلتك.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بقوة وتحارب بشراسة وجرأة وعزيمة لتحقق أحلامك خاصة أن الفرصة متاحة أمامك، فحاول أن تتغلب على الصعاب التى تواجهك لتحقيق هذا الأمر.

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2015/12/26

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

>مواليد برج العذراء قادرون على إضاعة أوقاتهم ومجهودهم بسبب أفكارهم غير المنطقية وعلى الرغم من ذلك لا يتعظون إلا بعد فوات الأوان حاول أن تكتب خبرة من الأوقات المهدرة التى مرت بك فأنت يجب أن يكون لديك دراية بقيمة الوقت وأيام العمر التى إذا مرت لن تعود.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

>الأجواء العاطفية ليست على ما يرام فقد تعمدت تسديد ضربات موجعة للحبيب أدت إلى فقدانه الثقة فيك، حاول أن تعيد التوازن إلى العلاقة التى شارفت على الانتهاء بسبب أعمال غير مدروسة.

>برج العذراء على الصعيد الصحى:

>أنت شخص عنيد ولا تستمع إلى تعليمات الطبيب، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ويجب أن تقوم بالفحوصات الطبية فى أوقاتها حتى تحافظ على صحتك وتحميها.

>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>تتوقع لك الأبراج بعض الأخبار غير السعيدة فى الفترة المقبلة، تحمل ذلك ولا تتعجل الأمور ففى الطريق الفرج وكن على يقين أنك من تسببت فى كل ذلك.

برج العقرب حظك اليوم السبت 2015/12/26

>حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهني:

>مر أبناء هذا البرج فترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.

>على الصعيد العاطفي:

>الغيرة ما زالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلاً إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.

>على الصعيد الصحي:

>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

برج القوس حظك اليوم السبت 2015/12/26

>برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى:

>على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك إلا أنها لا تؤثر على أدائك فى المهام المطلوبة منك يوميًا، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كما أنهم مخلصون فى العمل بدرجة كبيرة، فهذا سيساعدك فى السيطرة على الكثير من الظروف السيئة.

>برج القوس على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تتفادى اتخاذ قرارات أساسية سريعة فى حياتك العاطفية دون تفكير لأن هذا سيكون له تأثير سيئ على حياتك فيما بعد، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

>على الصعيد الصحي:

>مع قدوم الشتاء هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الوزن، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تسيطر على نفسك سريعًا.

>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك بشكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضرورى ألا تغفل هذا الجانب.

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/12/26

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

>أصحاب برج الميزان لديهم طريقة للنجاح فى أعمالهم تتمثل فى الإصرار على الوصول إلى الخطوة التى يريدونها لا يكلون ولا يملون من المثابرة على النجاح، لكنهم لا يفضلون الإدارة، ولكن يفضلون النجاح الفردى، يجدون أنفسهم فى تحقيق الأحلام القريبة ولا يملون للخطط البعيدة

>برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>تعرضت لكثير من الصدمات فى الفترة السابقة، ما جعلك تبعد عن أجواء الحب والارتباط ولكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحًا، فالحب يقف على بابك عليك فتحه حتى تجد الشخص المناسب وأصبح لديك خبرة الآن فى حل المشاكل.

>برج الميزان على الصعيد الصحى:

>لديك مشكلة صحية قديمة لم تعالجها بالشكل المطلوب، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك حتى تتلافى المشاكل الصحية التى تعرضت لها سابقًا وتتعافى سريعًا

>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>كثير من المشاريع والأحلام فى طريقها أن تتحقق، لا تتعجل فكل شىء موعد كثير من الأخبار السارة فى الطريق لديك وهناك مشروع على المستوى العملى سوف تحصد نجاحه قريبًا.

برج الحمل حظك اليوم السبت 2015/12/26

>برج الحمل على الصعيد المهني:

>لا تستطيع أن تكون مرحًا ومتفائلاً فى مكان العمل اليوم كما كنت فى العادة، لأن الضغوط التى تمر بها أكثر من المعتاد ولكن خبر سار سيفاجئك فى منتصف اليوم، وستنجز الكثير فى عملك وستكون كفاءتك رائعة طالما تركز على المهمة التى تعمل عليها.

على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من أن لديك الكثير من المسئوليات فى العمل اليوم، إلا أنك تعيش حالة رومانسية حالمة قد تؤثر قليلاً على انضباطك الذاتى وعملك، ولكن بإمكانك الموازنة بين الاثنين والتركيز على عملك وعلاقة حبك أيضًا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>انتبه لصحتك اليوم بشكل كبير فقد تتعرض لبعض الاضطرابات فى المعدة، تجنب الوجبات السريعة والصودا لأنها ستؤدى إلى تفاقم المشكلة وركز على الأطباق البسيطة واشرب الكثير من الماء وستتحسن قريبًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>طموحك الفاتر هو مجرد هدوء يسبق العاصفة وستشهد الفترة المقبلة القليل من السخونة وستتقدم بشكل كبير فى العمل بفضل مساعدة صديق أو زميل.

قبل أن تنتقل لمرحلة جديدة حاول أن تفكر فى مسارك وتخطط له وتؤجل اتخاذ أية خطوات كبيرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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