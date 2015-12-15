توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2015/12/16

>برج الأسد حظك اليوم

>على الصعيد المهني:

>أنت متوتر قليلاً هذه الأيام، وبالرغم من ذلك فأنت ناجح على المستوى العملى، لذا يجب أن تكون أكثر ثقة بنفسك وتبتعد عن الأنانية وابدأ فى التخطيط لتحقيق طموحاتك، فذلك هو الوقت المناسب لتصعد سلم النجاح، ولا تخش أن تكون قائد المجموعة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

>أمامك حب جديد فى الطريق استعمل ذكائك العاطفى لكسب قلب حبيبك، ويجب أن تثبت جدارة حبيبك المنتظر، فأنت يجب أن تشعر بالثقة بشكل ولا تتردد فى محاولة الأشياء الجديدة التى طالما أردت تجربتها، وإذا أمكن، قضاء العطلة فى فندق جميل أو استخدم خيالك إذا لم تتمكن من ذلك.

>برج الأسد على الصعيد الصحى:

>تواجهك مشكلة صحية لأن حياتك أصبحت مهددة بالضغوط النفسية التى تحاصرك سواء فى العمل أو الحياة العاطفية.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، قم بمواجهة الحياة وكن أكثر قوة وقدرة على التواصل مع الحياة.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 2015/12/16

برج الثور حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

>يجب أن تتعلم أن تعمل فى فريق حاول أن تتخلى عن محاولاتك لأن تفعل كل شىء بنفسك، وتحلى ببعض الثقة فى الآخرين وفى قدراتهم وامنح المحيطين بك الفرصة لأن يثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وستنبهر بالنتائج وفى النهاية ستحقق نجاحًا كبيرًا.

على الصعيد العاطفي:

>بسبب المشترى ستواجه صعوبات كبيرة فى التعبير عن مشاعرك لمن تحب اليوم، حاول أن تؤجل التواصل معه فى الوقت الراهن ومهما حدث عليك التحلى بالصدق والتوازن لأن هذا هو مفتاح علاقة الحب الصحية. استمع إليه بقلب مفتوح حتى لو لم يكن لديك الكثير لتقوله فى الوقت الحالي.

على الصعيد الصحي:

>لديك الكثير من الحماس والازدهار والحيوية، مستويات طاقتك وحماسك كبيرة وذلك بفضل الرياضة، تشعر الآن بأنك على المسار الصحيح فى ما يخص صحتك فحاول أن تحافظ عليه لأن هذا يمنحك من التشجيع ما يكفى لالتزام نمط حياة صحى وسليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تعاملاتك المالية مع الآخرين اليوم ستتحسن ولن تكون بحاجة لتوفير المال. تحتاج إلى التركيز على التحديات التى تواجهك فى الطريق إلى تحقيق أحلامك وستحتاج للكثير من العمل الشاق والجاد الذى هو السبيل الوحيد لحل الأمور.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/12/16

>حظك اليوم لبرج الجدى :>على الصعيد المهني:>بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم، فربما يستمعون إلى أخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام، وتكون بمثابة نقطة تحول على الصعيد المهنى ومن ثم يبدءون خطواتهم الأولى نحو النجاح.>على الصعيد العاطفي:>الغيرة ما زالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلاً إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.>على الصعيد الصحي:>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.>حظك اليوم لبرج الدلو :>على الصعيد المهني:>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .>على الصعيد العاطفى:>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستويات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.

على الصعيد الصحى:

>الأحوال الصحية ستتعدل بشكل كبير وستكون أوضاعك الصحية فى شكل أكبر بمجرد التعرف على تحسن حالتك العاطفية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبل هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/16

>حظك اليوم لبرج العقرب :>على الصعيد المهني:>هذا اليوم هو يوم السعد بالنسبة لأبناء هذا البرج فسيستمعون إلى أخبار جيدة ستحسن من حالتكم النفسية وستحققون جزءا كبيرا من أحلامكم لذلك استعدوا إلى مفاجأة كبيرة.>على الصعيد العاطفى:>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن أن يرفع من حالتهم ومستواهم على كل المجالات الأخرى.>على الصعيد الصحى:>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام المقبلة.

برج الجوزاء حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

>استمتع بنجاحك فى مسيرتك المهنية، وابدأ فى التخطيط لتحقيق طموحاتك، فذلك هو الوقت المناسب لتصعد سلم المجد، ولكن لا تتسرع أو تحاول صعود السلم أسرع مما يجب حتى لا تتعثر وتقع.

>على الصعيد العاطفي:

>استعمل ذكاءك العاطفى لكسب قلب حبيبك، فكل ما تحتاج إليه الآن هو إثبات جدارتك فى الفوز بقلبه، ولكن بطرق مبتكرة، حاول إكمال المسيرة حتى النهاية، وأعط لقلبك فرصة الوقوع فى الحب حتى آخر لحظة.

>على الصعيد الصحي:

>تواجهك مشكلة صحية أو تتعثر فى شيء أمامك، أحذر فعواقب إهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة، وربما يستلزم الأمر استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، حاول المقاومة، وتذكر أنك صلب من الداخل وتستطيع الانتصار فى هذه الحرب، وابدأ فى تغيير معاملتك مع من يكرهوك فالتمثيل لن يزيد الواقع إلا سوءًا.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 2015/12/16

برج الحمل حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

>تشعر اليوم بتحسن خاصة أن ثقتك بنفسك عالية وأن تعرف بالتحديد كيف تحصل على ما تريد، ولديك الحق فى أن تصل إلى ذلك. قدرتك على الحديث مع الآخرين بطريقة جذابة تكسبك أراضى جديدة.

على الصعيد العاطفي:

>تحاول طوال الوقت أن تحافظ على ابتسامة على وجهك حتى لو كنت تشعر بأنك تفقد السيطرة على أمورك العاطفية، وتعتمد فى ذلك على قدرتك على الحفاظ على سيطرتك على عواطفك، والوضع الرومانسى الحالى يتطلب أن تأخذ بعض الخطوات من أجل أن تتقدم فى العلاقة.

>على الصعيد الصحي:

>من شأن تحسين عاداتك فى تناول الطعام أن تجلب لك التقدم نحو تحقيق أهدافك على صعيد اللياقة البدنية وهذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك وممارسة الرياضة وحماية نفسك من تدهور الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تتخلص من عقدتك فى الرغبة فى القيادة اليوم، فكر قليلاً فى استكشاف اشياء جديدة وأن تغتنم فرصة تجربة الأشياء التى لم يفعلها أحد من قبل واقطع شوطًا نحو أن تمنح حياتك بعض التجديد والمعنى وأن تخوض فى تجارب الحياة على طريقتك الخاصة وتواجه التحديات غير المألوفة.

حظك اليوم برج الحوت اليوم الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/12/16

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/16

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/16

>برج الحوت على الصعيد المهنى>الأوضاع المُحيطة بك غير مُشجعة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنك تحاول الاجتهاد قدر الإمكان حتى تصل إلى حلمك المُنتظر، ولكن حاول أن تسيطر على كل الظروف السيئة من حولك، حتى لا يكون لها تأثير فيما بعد على وضعك.>برج الحوت على الصعيد العاطفى>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب ليست جيدة، إلا أنك من الممكن أن تتفادى ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تساعدك على حل كل الأزمات النفسية، والمشاكل التى تشوب علاقتك بالحبيب، خصوصاً أن علاقتك به ستكون أفضل إذا اهتتمت بهذه التفاصيل البسيطة.>على المستوى الصحى>وضعك الصحى جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لأزمة صحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك بشكل أكبر منك.>توقعات علماء الفلك لك>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.>برج السرطان حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>تواجه شكلاً من أشكال التراجع فى حياتك المهنية، ولكن لا يجب أن تستسلم للأمر وتواجه الموقف بتحدى ولا تنهزم أبدًا، وحاول أن تصل إلى الحلول التى تحاول التوصل إليها الآن قد تكون مفيدة للغاية فى المستقبل.>برج السرطان على الصعيد العاطفي:>قاوم الرغبة فى الاختفاء واقترب من شريك عمرك بشكل كبير هذه الأيام، وابذل كل مجهودك للاحتفاظ بهدوئك، حل المشكلة العاطفية بينكما أقرب ما تتخيل، وقم بالخروج مع شريك حياتك لأى مكان جديد.>برج السرطان على الصعيد الصحى:>تواجه مشاكل صحية عديدة بسبب الضغوط التى تواجهها فى العمل، حاول أن تعطى لنفسك قدر من الراحة والهدوء وتبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك التوتر والقلق، قم بتناول الفيتامينات المغذية وتناول المأكولات المغذية.>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان>يرى علماء الفلك والأبراج أن حياتك لا تسير بالسلاسة التى كنت تتمناها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التى لا تستطيع تغييرها، ركز على أهدافك وابتعد عن الأشياء التى تعوق نجاحك.>برج العذراء حظك اليوم:>على الصعيد المهني:>يحاول بعض أعدائك فى العمل إزاحتك من الصورة حتى يتقدموا على حسابك، لا تعطيهم الفرصة، وأبدأ فى إثبات جدارتك من جديد، وكن صادقًا مع نفسك والآخرين، حتى لا يمسك شخص عليك أى خطأ.>على الصعيد العاطفي:>تبدأ فى دخول علاقة عاطفية جديدة، وتقارن بين حبك الحالى وحب الماضي، بالرغم من ذلك يتعبك من الداخل، لا تشغل بالك بالتفاصيل الصغيرة، ودع نغمات الغرام تأخذك معك فى لحنها الجميل.>على الصعيد الصحي:>الأبراج تنذرك بضرورة الحفاظ على صحتك هذه الأيام، خاصة فى وسط برودة الشتاء، ومناعتك الضعيفة تتسبب لك فى العديد من الأزمات الصحية، استشر الأطباء إذا شعرت بأى تعب أو إرهاق مفاجئ.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:>العمل يأخذ من وقتك أكثر من اللازم، حاول تخفيف الضغوط والأعباء من على كتفك، حتى لا تشعر بالندم فى المرحلة المقبلة، وأعطى عائلتك وبيتك جزء من وقتك، فالأسرة أهم شيء بالوجود ولا يعوضها أى شيء آخر.>برج القوس على الصعيد المهنى>على الرغم من الأوضاع الحالية غير مناسبة لك، إلا أنك فى الفترة الأخيرة تحسنت الأمور بشكل جيد أفضل ما كانت عليه قديمًا، كما أنه يجب الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالعمل، حتى تحصل على ما تريد من حقوق، فأعلم أنه من الأفضل أن تكون على علم بأن من جد وجد، وأن الحصول على ترقية لن يأتى بالسهل كما تتخيل.>برج القوس على الصعيد العاطفى>العلاقة مع الحبيب ليست على ما يرام، ولكنه من الممكن أن تعيدها إلى ما كانت عليه قديمًا، فمن الأفضل أن تعود إلى الاهتمام به، خصوصًا أنه يشعر ببعض التجاهل منك، وانشغالك فى العمل الزائد عن الحد، فلا تدع المسافة تكبر بينكما، خصوصاً أن هذا سيكون له تأثير سىء عليكما.>على المستوى الصحى>يجب أن تهتم بوضعك الصحى أكثر من ذلك، لأنه فى الفترة العمل يؤثر عليه بشكل كبير، فمن الأفضل أن لا تترك نفسك للصدفة، فصحتك هى العمود الفقرى لك، ومن دونها لن تقدر على فعل أى شيء من الأفضل أن تحافظ عليها وتهتم بها جيداً حتى لا تندم فيما بعد.>توقعات علماء الفلك لك>على الرغم من أن هذا العام كان جيد على أصحاب البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وأن 2016 ستكون فاتحة خير عليك.>برج الميزان حظك اليوم:>على الصعيد المهني:>تحتاج إلى التقدم خطوة واحدة أخرى حتى تبدأ أوضاع العمل فى التحسن تدريجيًا، وستدرك كم كان النجاح قريبًا منك ولكنك شعرت باليأس سريعًا، أخرج نفك من هذا الشعور، وحاول أن تشجع نفسك بنفسك لاستكمال مسيرة النجاح.>على الصعيد العاطفي:>الحب فى النسيم، تستنشقه من حولك، وتنجذب له حتى دون أن تشعر، أبدأ فى البحث عن الصفات المشتركة بينك وبين زميل فى العمل، وستجد أن شرارة الحب تبدأ تدريجيًا فى الاشتعال بينكما.>على الصعيد الصحى:>تستعيد صحتك بعد الخروج من وعك صحية كنت تعانى منها الأيام الماضية، لا تهمل فى صحتك، واتبع نظاما غذائيا ورياضيا صارما حتى تتمكن من الرجوع إلى قوتك البدنية والجسمانية التى كنت عليها.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>تشعر أن الحب يسهل لك العديد من الصعوبات، وهذا صحيح فعلاً، أجعل قلبك مرشدك فى الطريق الصعب، ولكن لا توقف عمل عقلك بالكامل وظل متيقظا حتى لا تقع فى المشاكل.