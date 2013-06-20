وقفة لعمال الشركات السبع أمام هيئة قناة السويس

بدأ عشرات العاملين بشركتى التمساح لبناء السفن، والموانئ والمشروعات الكبرى، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإرشاد "هيئة قناة السويس"، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والانضمام لكادر موظفى الهيئة.

وقال محمد عبد الغفار، أحد عمال شركة التمساح، إن "النظام السابق أثر على عمل الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، وميز بين عمال الهيئة نفسها والشركات التابعة لها، وعلى النظام الجديد الذى أتى محملاً بأهداف الثورة أن يحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين".

وأضاف، "لا نطلب زيادة فى الرواتب، ولكن نطلب العدالة فى المعاملة والخدمات بين الشركات والهيئة لأن هذه الشركات هى من تحافظ على مستوى المجرى الملاحى بشكله الحالى، من خلال المشروعات التى تقوم بها بالمجرى وهيئات موانئ مصر".

وأشار "عبد الغفار" إلى لقاء جمع بين الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، ووفد من نقابات عمال الشركات السبع أمس، وقال إن حديثه لم يرض ممثلى النقابات، ولم يمنح الأمل بأن الفريق يسعى للاستجابة لمطالب العمال، موضحًا أن وقفة اليوم يمثلها عمال من شركتين بالإسماعيلية، على أن ينضم عمال شركات الرباط والأنوار والحبال والقناة للإنشاءات وترسانة السويس، إلى وقفة يوم السبت المقبل، وسيتم الاتفاق بين النقابات على خطوات تصعيدية بداية من السبت المقبل.