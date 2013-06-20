أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة لعمال الشركات السبع أمام هيئة قناة السويس

Google+ Print
وقفة لعمال الشركات السبع أمام هيئة قناة السويس وقفة لعمال الشركات السبع أمام هيئة قناة السويس

بدأ عشرات العاملين بشركتى التمساح لبناء السفن، والموانئ والمشروعات الكبرى، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإرشاد "هيئة قناة السويس"، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والانضمام لكادر موظفى الهيئة.

وقال محمد عبد الغفار، أحد عمال شركة التمساح، إن "النظام السابق أثر على عمل الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، وميز بين عمال الهيئة نفسها والشركات التابعة لها، وعلى النظام الجديد الذى أتى محملاً بأهداف الثورة أن يحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين".

وأضاف، "لا نطلب زيادة فى الرواتب، ولكن نطلب العدالة فى المعاملة والخدمات بين الشركات والهيئة لأن هذه الشركات هى من تحافظ على مستوى المجرى الملاحى بشكله الحالى، من خلال المشروعات التى تقوم بها بالمجرى وهيئات موانئ ".

وأشار "عبد الغفار" إلى لقاء جمع بين الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، ووفد من نقابات عمال الشركات السبع أمس، وقال إن حديثه لم يرض ممثلى النقابات، ولم يمنح الأمل بأن الفريق يسعى للاستجابة لمطالب العمال، موضحًا أن وقفة اليوم يمثلها عمال من شركتين بالإسماعيلية، على أن ينضم عمال شركات الرباط والأنوار والحبال والقناة للإنشاءات وترسانة السويس، إلى وقفة يوم السبت المقبل، وسيتم الاتفاق بين النقابات على خطوات تصعيدية بداية من السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر