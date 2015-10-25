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حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 وتوقعات الأبراج من ماغي فرح

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حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 وتوقعات الأبراج من ماغي فرح حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 وتوقعات الأبراج من ماغي فرح

الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 وتوقعات الأبراج من ماغي فرح
حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرح

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)
المرأة من برج الحمل مهنياً:لا تهملي واجباتك اليومية عليكي أن تتقيدي بالمواعيد عاطفياً:لا تستطيعي تقييد الحبيب عليكي أن تعطيه المزيد من الحرية.الرجل من برج الحمل:مهنياً:تنهي الكثير من المشاكل العالقه وتشعر بالراحة عاطفياً:تتمتع بجاذبية ويكثر المعجبون من حولك.
برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)
المرأة من برج الثور مهنياً:تعملي بكد ونشاط اليوم مما يثير إعجاب رؤسائك في العمل عاطفياً:فكري جيداً قبل أن تتخذي أي قرار بشأن علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج الثور:مهنياً:تبدأ اليوم بتنفيذ مهمة جديدة في العمل تثير إهتمامك عاطفياً:التلميحات وحدها لا تكفي بادر واعترف للحبيب بما تشعر به.
(21 مايو – 20 يونيو)
المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تشعري أنك سئمتي من الروتين المتكرر في حياتك اليومية عاطفياً:تخرجي من علاقة عابرة وتحاولي نسيانها.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لا تبدو في مزاج جيد اليوم فالكثير من العوائق تحدث لك عاطفياً:الحبيب يمر بوقت عصيب عليك أن تقف الى جانبه.
(21 يونيو – 22 يوليو)
المرأة من برج السرطان مهنياً:تنشغلي اليوم بأكثر من قضية وتحاولي إيجاد الحلول المناسبة عاطفياً:ناقشي الحبيب بهدوء ولا داعي للعصبية.الرجل من برج السرطان:مهنياً:لا تكن عنيداً واستمع الى آراء الآخرين عاطفياً:تحاول إقناع الحبيب بوجهة نظرك ولكنك لا تنجح.
برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)
المرأة من برج الأسد مهنياً:لا تعتمدي فقط على حدسك بل كوني منطقية في أحكامك عاطفياً:مشاعرك قوية تجاه أحد الأفراد فلم ترفضين الإعتراف بهذا الحب.الرجل من برج الأسد:مهنياً:تبدو سعيداً اليوم ومتفائل لتنفيذ بعض المهام عاطفياً:سهرة جميلة وممتعه تقضيها برفقة الحبيب اليوم.
(23 أغسطس – 22 سبتمبر)
المرأة من برج العذراء مهنياً:لا تراهني أو تغامري في مجالات غير مضمونة عاطفياً:كثرة إنشغالك تمنعك من قضاء الوقت برفقة الحبيب.الرجل من برج العذراء:مهنياً:الكثير من الأفكار والمشاريع تدور في ذهنك ولا تعرف كيف تطبقها عاطفياً:تبدو متوتراً اليوم ولا تعرف كيف تواجه الحبيب بما تشعر.
برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)
المرأة من برج الميزان مهنياً:تتابعي اليوم إيجاد الحلول لمسألة بالغة الأهمية ودقيقة عاطفياً:شجعي الحبيب على أن يظهر مشاعره لك ولا تخذليه.الرجل من برج الميزان:مهنياً:الكثير من الأعمال المؤجله تحاول أن تنهيها اليوم عاطفياً:تخصص هذا المساء لقضاء المزيد من الوقت برفقة الحبيب.
(23 أكتوبر – 21 نوفمبر)
المرأة من برج العقرب مهنياً:استشيري أشخاص ذوي خبره في عملك ولا تتصرفي بطريقة عشوائية عاطفياً:كوني متواضعة مع الحبيب ولا تتصرفي بأنانية.الرجل من برج العقرب:مهنياً:عليك أن تهتم أكثر بعملك فأنت مقبل على مرحلة مهمة عاطفياً:تتطور العلاقة بينك وبين من تحب وتنجذب له أكثر.
برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)
المرأة من برج القوس مهنياً:تتمتع اليوم بروح معنوية عالية والكل متحمس للعمل معك عاطفياً:عليكي أن تتخطي حاجز الصمت وأن تخبري الحبيب بحقيقة مشاعرك.الرجل من برج القوس:مهنياً:لا تصدر أي قرار قبل أن تتأكد من مصداقيته عاطفياً:لديك اليوم فرصة ذهبية لتخبر الحبيب بمشاعرك حاول أن تستغلها.
برج الجدي (22 نوفمبر – 19 ديسمبر)
المرأة من برج الجدي مهنياً:تمري بمحنة خلال هذه الفترة ولكنك ستخرجي منها قريباً عاطفياً:لا تنسي مواعيد الحبيب فهذا سيزعجه منك.الرجل من برج الجدي:مهنياً:الامور في العمل تبدأ لأن تكون في صالحك مما يشعرك بالتفاؤل عاطفياً:تشعر أن الحبيب يتجاهلك خلال هذه الفترة.
(20 يناير – 18 فبراير)
المرأة من برج الدلو مهنياً:لا تكوني طماعة وتغامري على أمور غير مضمونه عاطفياً:لا تستغلي محبة الحبيب لك لتنفيذ أمور لا يحبها.الرجل من برج الدلو:مهنياً:الأنظار متجهة نحوك كن حذراً خلال هذه الفترة وراقب أعمالك جيدً عاطفياً:أنت عاطفي وحساس وتتأثر بكل شئ يقوم به الحبيب.
(19 فبراير – 20 مارس)
المرأة من برج الحوت مهنياً:تحاولي تعلم أساليب تقنية جديدة في العمل و الالتزام بها عاطفياً:الحبيب يحضر لك مفاجأة سارة تدخل السرور الى قلبك.الرجل من برج الحوت:مهنياً:عليك أن تفكر اليوم جيداً وبمنطقية لتصل الى حلول مناسبة عاطفياً:مزاجك لا يسمح اليوم بالخروج والتواصل مع الحبيب.
 

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