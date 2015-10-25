حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 وتوقعات الأبراج من ماغي فرح

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم من ماغي فرح



برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

المرأة من برج الحمل مهنياً:لا تهملي واجباتك اليومية عليكي أن تتقيدي بالمواعيد عاطفياً:لا تستطيعي تقييد الحبيب عليكي أن تعطيه المزيد من الحرية.الرجل من برج الحمل:مهنياً:تنهي الكثير من المشاكل العالقه وتشعر بالراحة عاطفياً:تتمتع بجاذبية ويكثر المعجبون من حولك.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

المرأة من برج الثور مهنياً:تعملي بكد ونشاط اليوم مما يثير إعجاب رؤسائك في العمل عاطفياً:فكري جيداً قبل أن تتخذي أي قرار بشأن علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج الثور:مهنياً:تبدأ اليوم بتنفيذ مهمة جديدة في العمل تثير إهتمامك عاطفياً:التلميحات وحدها لا تكفي بادر واعترف للحبيب بما تشعر به.

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تشعري أنك سئمتي من الروتين المتكرر في حياتك اليومية عاطفياً:تخرجي من علاقة عابرة وتحاولي نسيانها.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لا تبدو في مزاج جيد اليوم فالكثير من العوائق تحدث لك عاطفياً:الحبيب يمر بوقت عصيب عليك أن تقف الى جانبه.

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

المرأة من برج السرطان مهنياً:تنشغلي اليوم بأكثر من قضية وتحاولي إيجاد الحلول المناسبة عاطفياً:ناقشي الحبيب بهدوء ولا داعي للعصبية.الرجل من برج السرطان:مهنياً:لا تكن عنيداً واستمع الى آراء الآخرين عاطفياً:تحاول إقناع الحبيب بوجهة نظرك ولكنك لا تنجح.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

المرأة من برج الأسد مهنياً:لا تعتمدي فقط على حدسك بل كوني منطقية في أحكامك عاطفياً:مشاعرك قوية تجاه أحد الأفراد فلم ترفضين الإعتراف بهذا الحب.الرجل من برج الأسد:مهنياً:تبدو سعيداً اليوم ومتفائل لتنفيذ بعض المهام عاطفياً:سهرة جميلة وممتعه تقضيها برفقة الحبيب اليوم.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

المرأة من برج العذراء مهنياً:لا تراهني أو تغامري في مجالات غير مضمونة عاطفياً:كثرة إنشغالك تمنعك من قضاء الوقت برفقة الحبيب.الرجل من برج العذراء:مهنياً:الكثير من الأفكار والمشاريع تدور في ذهنك ولا تعرف كيف تطبقها عاطفياً:تبدو متوتراً اليوم ولا تعرف كيف تواجه الحبيب بما تشعر.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

المرأة من برج الميزان مهنياً:تتابعي اليوم إيجاد الحلول لمسألة بالغة الأهمية ودقيقة عاطفياً:شجعي الحبيب على أن يظهر مشاعره لك ولا تخذليه.الرجل من برج الميزان:مهنياً:الكثير من الأعمال المؤجله تحاول أن تنهيها اليوم عاطفياً:تخصص هذا المساء لقضاء المزيد من الوقت برفقة الحبيب.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

المرأة من برج العقرب مهنياً:استشيري أشخاص ذوي خبره في عملك ولا تتصرفي بطريقة عشوائية عاطفياً:كوني متواضعة مع الحبيب ولا تتصرفي بأنانية.الرجل من برج العقرب:مهنياً:عليك أن تهتم أكثر بعملك فأنت مقبل على مرحلة مهمة عاطفياً:تتطور العلاقة بينك وبين من تحب وتنجذب له أكثر.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

المرأة من برج القوس مهنياً:تتمتع اليوم بروح معنوية عالية والكل متحمس للعمل معك عاطفياً:عليكي أن تتخطي حاجز الصمت وأن تخبري الحبيب بحقيقة مشاعرك.الرجل من برج القوس:مهنياً:لا تصدر أي قرار قبل أن تتأكد من مصداقيته عاطفياً:لديك اليوم فرصة ذهبية لتخبر الحبيب بمشاعرك حاول أن تستغلها.

برج الجدي (22 نوفمبر – 19 ديسمبر)

المرأة من برج الجدي مهنياً:تمري بمحنة خلال هذه الفترة ولكنك ستخرجي منها قريباً عاطفياً:لا تنسي مواعيد الحبيب فهذا سيزعجه منك.الرجل من برج الجدي:مهنياً:الامور في العمل تبدأ لأن تكون في صالحك مما يشعرك بالتفاؤل عاطفياً:تشعر أن الحبيب يتجاهلك خلال هذه الفترة.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

المرأة من برج الدلو مهنياً:لا تكوني طماعة وتغامري على أمور غير مضمونه عاطفياً:لا تستغلي محبة الحبيب لك لتنفيذ أمور لا يحبها.الرجل من برج الدلو:مهنياً:الأنظار متجهة نحوك كن حذراً خلال هذه الفترة وراقب أعمالك جيدً عاطفياً:أنت عاطفي وحساس وتتأثر بكل شئ يقوم به الحبيب.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

المرأة من برج الحوت مهنياً:تحاولي تعلم أساليب تقنية جديدة في العمل و الالتزام بها عاطفياً:الحبيب يحضر لك مفاجأة سارة تدخل السرور الى قلبك.الرجل من برج الحوت:مهنياً:عليك أن تفكر اليوم جيداً وبمنطقية لتصل الى حلول مناسبة عاطفياً:مزاجك لا يسمح اليوم بالخروج والتواصل مع الحبيب.



شبكةعيونالإخبارية

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