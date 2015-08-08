حظك اليوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 8 أغسطس / آب 2015

>هذا الرجل إذا أراد شيئا أراده بإلحاح وتعسف وعناد حتى أنه قد يغلق عينيه ويسد أذنيه حتى لا يتزحزح عن فكرته التى اقتنع بها، وإن كانت خاطئة وهو مع ذلك سرعان ما يغير أسلوب تفكيره إذا ما اقتنع ويقلع عن العودة إلى أفكاره القديمة.>رجل برج الثور لا يعرف تزيين الكلمات وانتقاء الجمل هو على طبيعته فى معاملاته مع الناس وخصوصا فى مجال العمل، لأنه لا يتكلم كثيرا وهو يستمع للأوامر ويلبيها لأنه يقتنع بمبدأ أنه عندما يصل إلى مراده وعندما يصبح مديرا سينتظر من موظفيه نفس هذه الطاعة.>حياته كالبركان لا يهدأ دائم الغليان، هو محب للمغامرة وكل يوم تجدينه فى حال، هو يشعر بأنه أذكى رجل فى العالم ويجد لذة فى الغموض الذى يظهره بما يحير الناس، حتى أنه قد يكون يحبك جدا ولكنه يعاملك بمنتهى القسوة حتى أنك تظنين أنه يكرهك وبدون أى مقدمات ينقلب على الوجه الآخر ويتعامل معك بمنتهى الرقة والحنان لماذا لا نعرف أو هو يعرف أنه الشخصية الهوائية الزئبقية.>إذا كنت تحبين هذا الرجل يجب أن تتعايشى مع والدته لأنه يحبها حبا جما وتحاولى اغراقها بالمجاملات، واعلمى أن التعايش والتنافس بحاجة إلى ذكاء ودهاء وسوف تنجحين بإذن الله هذا الرجل دللته أمه فعليك أن تدلليه وتطعميه وتداعبيه فهو يحب أن يشعر بأنه طفل ومع ذلك فسوف تشعرين أنك امرأته .>صاحب هذا البرج يقدس الحياة العائلية " طالما يعيش دائما مع زوجته فى قصة حب مليئة بالأشواق والعواطف المتأججة الرومانسية، ويقوم بواجباته ومسئولياته بإخلاص ووفاء وهو مرتب فى حياته ومنظم فى عيشته وهو يواظب على مواعيده ويهتم بالوقت ويقدره ويستغله لفائدته .>جذور صاحب برج العذراء بالفطرة هى الطهارة والنقاء والعفة وهذا ما يجذبه فى المرأة " هذا إذا كنت مصممة على هذا الرجل " لذلك عليك أن تتبعى استراتيجية توافق ميوله وتتحلى بالصبر عند العيش معه، ورغم أنه يمتلك موهبة فنية ومشاعر مرهفة إلا أنه أيضا صاحب موهبة لاذعة فى النقد والتحليل الهجومى المتعسف، وإذا أضفنا طبيعته الترابية لهذه الموهبة نستطيع أن نتفهم عواطفه الباردة ومشاعره المسجونة والمتجمدة بداخله.>رجل برج الميزان يميل للتغيير إلا أنه لا يلجأ إلى الانفصال إلا إذا فقد الأمل فى الإصلاح للتغلب على الروتين وإحساس الملل، قد يبدو هذا الرجل – أحيانا – فضوليا أو ميال للنميمة ولكنه ليس كذلك ولكنه يسعى دائما وراء إجابات للتساؤلات التى تدور برأسه ليصل إلى قرار صحيح لذلك فهو حكيم جدا ويمكنك أن تعتبريه البئر الذى تضعين فيه كل أسرارك دون أن يعرفها ولا يراها غيركما.>إن إصرار رجل هذا البرج على النجاح والفوز ليس نابعا من مجرد الشعور بالفوز والتلذذ بهذا الإحساس فقط، ولكن هو يشعر بالموت والضعف والهوان إذا فشل فى تحقيق أحلامه مهما كانت قليلة ومع ذلك لن يظهر على ملامحه أى تأثر، وإذا تعرض لأى موقف صعب مثل نهاية قصة عاطفية فإنه يقابل هذا ببرود وهدوء وإن كان داخل صدره أنين حرقة قلب.>هذا الرجل يريد التفاهم الروحى والعقلى ويأتى بعد ذلك الجسدى ولكى تفوزى به كزوج عليك أن تظهرى ذكاءك وأن تفهمى الحياة وتتعاملى معها بطريقته لتقبلى الناس كما هم وتحترمى آراءهم وأسلوبهم فى الحياة ومن الخطر أن تسلبى هذا الرجل حريته أو يساورك الشك فيه ويشعر هو بذلك، فطالما أنه اختارك زوجة له فهذا يعنى إخلاصه لك رغم مجاملات الحارة لكل فتاة جميلة يراها أو يقابلها .>رجل برج الجدى فى شبابه يكون جادا وفظا ومشدودا عصبيا ولكن كلما تقدم به السن كلما استرخت أعصابه تدريجيا، كما أنه يظهر أصغر من سنه، عكس كل الشباب، فى بداية حياتهم نراهم وهم يتصرفون بتهور واندفاع وكلما تقدم بهؤلاء السن كلما تلاشت هذه العيوب، ويعتبر رجل برج الجدى من الرجال المخلصين، ولكنك فى بعض الأوقات قد تجدينه يختلس النظر إلى امرأة جميلة ولكنه بوجه عام صادق ومخلص وأمين .>فى الغالب يجعل رجل برج الدلو الصداقة الجميلة الرائعة أساسا للحب " لأنه يسهل عليه التخلص منها بعد فترة " ويختار فتاة صديقة تستطيع أن تجاريه فى اهتماماته التى لا حصر لها، فوجود الاهتمامات والموضوعات المشتركة بينهما يسهل عملية الصداقة ومن ثم الارتباط - إذا رغب هو - ولكنه يظل متمسكا بوهم أنه طرف فى علاقة صداقة بريئة ظريفة فى الوقت الذى تجد فيه الفتاة أن هذه العلاقة قد أصبحت مستحيلة.>رجل برج الحوت يتكلم بهدوء ويفكر بعمق ولا يتدخل فى شئون غيره له كثير من الأصدقاء يثقون به ويحكون له كل أسرارهم مهما كانت لأنه لا يتحامل على أحد، ويحاول مساعدة كل من كان خصوصا الأصدقاء والمقربين، لا يحكم على تصرفات أحد أو سلوكه إلا بعد معايشة مع ظروفه.